Doğum Turizmi Devri Başladı: Rus Kadınlar Brezilya'da Servet Harcıyor
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Kaynak: https://www.dw.com/tr/rus-kad%C4%B1nl...
Ukrayna'daki savaşın ardından Rus vatandaşlarına yönelik artan küresel kısıtlamalar, Rus çiftleri alternatif yollar aramaya yönlendiriyor. Son dönemde Arjantin'in göç standartlarını sıkılaştırmasıyla birlikte Brezilya, 'doğum turizmi' kulvarında Rus ailelerin yeni odağı haline geldi. DW'nin haberine göre, çocuklarına vizesiz seyahat imkanı sunan güçlü bir pasaport kazandırmak isteyen yüzlerce hamile Rus kadın, doğum yapmak üzere Güney Amerika’nın bu dev ülkesine seyahat ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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