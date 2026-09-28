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Doğum Turizmi Devri Başladı: Rus Kadınlar Brezilya'da Servet Harcıyor

Doğum Turizmi Devri Başladı: Rus Kadınlar Brezilya'da Servet Harcıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 09:20
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Ukrayna'daki savaşın ardından Rus vatandaşlarına yönelik artan küresel kısıtlamalar, Rus çiftleri alternatif yollar aramaya yönlendiriyor. Son dönemde Arjantin'in göç standartlarını sıkılaştırmasıyla birlikte Brezilya, 'doğum turizmi' kulvarında Rus ailelerin yeni odağı haline geldi. DW'nin haberine göre, çocuklarına vizesiz seyahat imkanı sunan güçlü bir pasaport kazandırmak isteyen yüzlerce hamile Rus kadın, doğum yapmak üzere Güney Amerika’nın bu dev ülkesine seyahat ediyor.

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Kaynak: https://www.dw.com/tr/rus-kad%C4%B1nl...
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Sınırda hamilelik durumunu gizleyen aileler özel klinikleri tercih ediyor

Sınırda hamilelik durumunu gizleyen aileler özel klinikleri tercih ediyor

DW'ye konuşan Yuliya ve Dmitri çifti, yaz mevsiminde Rusya’dan Brezilya’ya uçan ailelerden yalnızca biri. Hamileliğin 32’nci haftasında ülkeye giriş yapan Yuliya, Santos kentindeki özel bir klinikte kızını dünyaya getirdi. Doğumun ardından bebeklerinin Brezilya pasaportunu almak için resmi süreci başlatan çift, kızlarının Avrupa ve dünya genelinde vizesiz seyahat hakkına kavuşmasını hedefliyor. Süreç boyunca sağlık harcamalarıyla birlikte binlerce euro tutarında bütçe ayıran aileler, tüm resmi evraklar tamamlanana kadar ülkede kalmayı planlıyor.

Toprak esasına dayalı vatandaşlık hakkı ebeveynlere de kapı aralıyor

Toprak esasına dayalı vatandaşlık hakkı ebeveynlere de kapı aralıyor

Brezilya yasalarına göre ülkede doğan her çocuk doğrudan vatandaşlık hakkı kazanıyor. Çocuğun doğumu, ebeveynler açısından da büyük bir hukuki kolaylığı beraberinde getiriyor. Brezilya’da çocuğu doğan anne ve babalar oturma iznine başvurabiliyor ve gerekli şartları sağladıkları takdirde sadece bir yıl sonra vatandaşlık elde edebiliyor. Girişimci olan Yana ve eşi de bu fırsatı değerlendirenler arasında yer alıyor. Yana, çocuğunun Brezilya ile bağını koruyarak Portekizce öğrenmesini ve gelecekte dünyaya açık bir birey olarak yaşamasını arzuladığını belirtiyor.

Arjantin’deki sıkılaşma sonrasında Brezilya pasaportuna talep hızla katlandı

Arjantin’deki sıkılaşma sonrasında Brezilya pasaportuna talep hızla katlandı

Eğilimin arkasındaki temel etkenlerden birini Arjantin'in 2025 yılında yürürlüğe koyduğu yeni göç düzenlemeleri oluşturuyor. Arjantin'de kalıcı oturma izni bulunmayan kişilerin ücretsiz sağlık hizmetlerine erişiminin sınırlandırılması ve vatandaşlık için en az iki yıl yasal ikamet şartı getirilmesi, rotayı Brezilya’ya çevirdi. Bu durum istatistiklere de yansıyor. Brezilya'da pasaport alan Rus vatandaşlarının sayısı her geçen yıl artış gösterirken, hamilelik danışmanlığı alan kadınların sayısı özellikle Florianópolis gibi kentlerde rekor seviyelere ulaşıyor. Bu hareketlilik, konaklamadan danışmanlığa kadar uzanan kapsamlı bir Rus hizmet sektörünün doğmasını sağladı.

Brezilyalı yetkililer resmi evrak ve ikamet kontrollerini belirgin biçimde artırıyor

Brezilyalı yetkililer resmi evrak ve ikamet kontrollerini belirgin biçimde artırıyor

Rus toplumunun yoğunlaştığı şehirlerde denetimler giderek daha sıkı bir hal alıyor. Hukukçular, polisin ikamet adreslerini ve sunulan belgeleri daha detaylı incelediğini dile getiriyor. Son dönemde basında yer alan 'sınır dışı' iddiaları üzerine açıklama yapan Brezilya polisi ise kitlesel bir engellemenin bulunmadığını ifade ediyor. Giriş reddi kararlarının hamilelik sebebiyle değil; seyahat belgelerinin geçerliliği, beyan edilen amaç ve maddi yeterlilik gibi bireysel hususlar doğrultusunda alındığı kaydediliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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