Doğum Turizmi Devri Başladı: Rus Kadınlar Brezilya'da Servet Harcıyor

Brezilya yasalarına göre ülkede doğan her çocuk doğrudan vatandaşlık hakkı kazanıyor. Çocuğun doğumu, ebeveynler açısından da büyük bir hukuki kolaylığı beraberinde getiriyor. Brezilya’da çocuğu doğan anne ve babalar oturma iznine başvurabiliyor ve gerekli şartları sağladıkları takdirde sadece bir yıl sonra vatandaşlık elde edebiliyor. Girişimci olan Yana ve eşi de bu fırsatı değerlendirenler arasında yer alıyor. Yana, çocuğunun Brezilya ile bağını koruyarak Portekizce öğrenmesini ve gelecekte dünyaya açık bir birey olarak yaşamasını arzuladığını belirtiyor.