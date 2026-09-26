Yıllarca Önce Terk Ettikleri Gemi Ormana Dönüştü: Paslı Metalin İçinden Ağaçlar Çıktı
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Kaynak: https://ramblingfeet.com/ss-ayrfield-...
Avustralya’nın Sydney kentinde yer alan Homebush Bay’de yarım asırdan uzun süredir kaderine terk edilen SS Ayrfield adlı tarihi yük gemisi, zaman içerisinde içerisine dolan tortular ve büyüyen mangrov ağaçları sayesinde büyüleyici bir yeşil adaya dönüştü.
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İskoçya’da başlayan sanayi yolculuğu Pasifik’teki askeri görevlerin ardından Avustralya kıyılarında son buldu.
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Söküm çalışmalarının yarıda kalması çelik gövdeyi doğal koşulların ve zamanın yıpratıcı etkisine teslim etti.
Gövdede biriken birikintiler kök salan mangrov ağaçlarıyla birlikte benzersiz bir ekosistem yarattı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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