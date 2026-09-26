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Yıllarca Önce Terk Ettikleri Gemi Ormana Dönüştü: Paslı Metalin İçinden Ağaçlar Çıktı

Yıllarca Önce Terk Ettikleri Gemi Ormana Dönüştü: Paslı Metalin İçinden Ağaçlar Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 21:55
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Avustralya’nın Sydney kentinde yer alan Homebush Bay’de yarım asırdan uzun süredir kaderine terk edilen SS Ayrfield adlı tarihi yük gemisi, zaman içerisinde içerisine dolan tortular ve büyüyen mangrov ağaçları sayesinde büyüleyici bir yeşil adaya dönüştü.

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Kaynak

Kaynak: https://ramblingfeet.com/ss-ayrfield-...
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İskoçya’da başlayan sanayi yolculuğu Pasifik’teki askeri görevlerin ardından Avustralya kıyılarında son buldu.

İskoçya’da başlayan sanayi yolculuğu Pasifik’teki askeri görevlerin ardından Avustralya kıyılarında son buldu.

İskoçya'daki tezgâhlarda 1911 yılında inşa edilen SS Ayrfield, uzun yıllar boyunca kömür ve çeşitli ticari yüklerin taşınmasında etkin bir rol üstlendi. Yaklaşık 1140 ton ağırlığındaki bu devasa çelik gemi, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Pasifik bölgesinde görev yapan Amerikan askerlerine ikmal malzemesi ulaştırmak amacıyla stratejik bir görev yürüttü. Savaşın sona ermesinin ardından ticari seferlerine geri dönen gemi, 60 yıla yakın süren aktif denizcilik hayatını 1972 yılında noktaladı. Hizmet dışı kalmasının akabinde söküm işlemleri gerçekleştirilmek üzere Sydney sınırları içinde bulunan Homebush Bay’deki gemi söküm tesisine çekildi.

Söküm çalışmalarının yarıda kalması çelik gövdeyi doğal koşulların ve zamanın yıpratıcı etkisine teslim etti.

Söküm çalışmalarının yarıda kalması çelik gövdeyi doğal koşulların ve zamanın yıpratıcı etkisine teslim etti.

Körfezdeki söküm tesisinin faaliyetlerini aniden durdurması, SS Ayrfield’ın kaderini tamamen değiştirdi. Gövdesinin büyük bir kısmı parçalanmadan suyun ortasında bırakılan tarihi enkaz, yağmur, tuzlu su ve sert hava şartlarının etkisiyle yıllar içinde paslanmaya başladı. Tesisin kapanmasıyla birlikte bölgede yer alan diğer birkaç gemi kalıntısıyla yalnız kalan çelik yapı, insan müdahalesinden uzak bir biçimde çürümeye terk edildi. Bu süreçte körfezin gelgit hareketleri ve doğal su akıntıları, paslanan çelik güvertelerin içerisine sürekli olarak çamur, alüvyon ve organik tortular taşıdı.

Gövdede biriken birikintiler kök salan mangrov ağaçlarıyla birlikte benzersiz bir ekosistem yarattı.

Gövdede biriken birikintiler kök salan mangrov ağaçlarıyla birlikte benzersiz bir ekosistem yarattı.

Körfezin yerli bitki türü olan mangrovlar, gemi içinde oluşan besleyici çamur katmanını fırsat bilerek çelik plakaların arasına kök salmayı başardı. Onlarca yıllık süreçte büyüyüp gelişen bu ağaçlar, dallarını paslı güvertelerin üzerine kadar yayarak eski yük gemisini adeta suyun üzerinde yüzen canlı bir ormana dönüştürdü. Günümüzde Sydney Olympic Park yönetiminin de koruma ve tanıtım listelerinde ön plana çıkardığı bu sıra dışı yapı, sanayi atığı bir metal enkazın doğa tarafından yeniden nasıl canlandırılabileceğinin en somut ve etkileyici örnekleri arasında gösteriliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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