Yıllarca Önce Terk Ettikleri Gemi Ormana Dönüştü: Paslı Metalin İçinden Ağaçlar Çıktı

Körfezin yerli bitki türü olan mangrovlar, gemi içinde oluşan besleyici çamur katmanını fırsat bilerek çelik plakaların arasına kök salmayı başardı. Onlarca yıllık süreçte büyüyüp gelişen bu ağaçlar, dallarını paslı güvertelerin üzerine kadar yayarak eski yük gemisini adeta suyun üzerinde yüzen canlı bir ormana dönüştürdü. Günümüzde Sydney Olympic Park yönetiminin de koruma ve tanıtım listelerinde ön plana çıkardığı bu sıra dışı yapı, sanayi atığı bir metal enkazın doğa tarafından yeniden nasıl canlandırılabileceğinin en somut ve etkileyici örnekleri arasında gösteriliyor.