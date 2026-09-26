Pazar Ziyaretinde Fenalaşan Veli Ağbaba Yoğun Bakıma Alındı: 'Sağlık Durumum İyi'
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YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da pazar esnafını ziyaret ettiği sırada fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağbaba'nın sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastanenin başhekiminden açıklama gelirken milletvekili de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
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Pazarda sohbet ederken yere yığıldı.
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Koroner yoğun bakımda takip ediliyor.
Ağbaba'dan ilk açıklama geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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