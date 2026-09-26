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Pazar Ziyaretinde Fenalaşan Veli Ağbaba Yoğun Bakıma Alındı: 'Sağlık Durumum İyi'

Pazar Ziyaretinde Fenalaşan Veli Ağbaba Yoğun Bakıma Alındı: 'Sağlık Durumum İyi'

Malatya Özgür Özel
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 21:59
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YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da pazar esnafını ziyaret ettiği sırada fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağbaba'nın sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastanenin başhekiminden açıklama gelirken milletvekili de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Pazarda sohbet ederken yere yığıldı.

Pazarda sohbet ederken yere yığıldı.

Kent merkezindeki pazarda yurttaşlarla bir araya gelen Ağbaba'nın bilincini kaybederek yere düşmesi üzerine çevredeki partililer 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre ziyaret sırasında Ağbaba'ya meyan kökü şerbeti ikram edilmişti. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri milletvekilini ambulansla önce Battalgazi Devlet Hastanesi'ne götürdü, buradaki işlemlerin ardından Ağbaba daha kapsamlı değerlendirme için İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de İl Başkanı Barış Yıldız'ı telefonla arayarak Ağbaba'nın durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Koroner yoğun bakımda takip ediliyor.

Koroner yoğun bakımda takip ediliyor.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, hastaneye getirilen Ağbaba'nın muayene edildiğini ve gerekli tetkiklerle görüntülemelerin yapıldığını açıkladı. Karaaslan, 'Vekilimiz bir pazar ziyareti sırasında senkop geçiriyor. 112 marifetiyle hastanemize getiriliyor. Yapılan tetkiklerde görüntüleme, laboratuvar ve klinik değerlendirmede herhangi bir patoloji görülmedi. Fakat tedbiren klinik olarak takip edilmesi için hocalarımızın isteği üzerine koroner yoğun bakımda takibine karar verildi. Şu an hayatı tehdit eden bir sıkıntı görülmüyor' dedi.

Ağbaba'dan ilk açıklama geldi.

Ağbaba'dan ilk açıklama geldi.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin paylaşım yapan Ağbaba, kendisini arayan ve geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti. Ağbaba, 'Bugün Malatya'da pazar esnafımızı ziyaretimiz sırasında kısa süreli bir sağlık sorunu yaşadım. Çok şükür, sağlık durumum iyi. Yaşadığım rahatsızlığın ardından arayan, soran, mesaj gönderen, dualarıyla ve geçmiş olsun dilekleriyle yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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