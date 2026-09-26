Pazar Ziyaretinde Fenalaşan Veli Ağbaba Yoğun Bakıma Alındı: 'Sağlık Durumum İyi'

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, hastaneye getirilen Ağbaba'nın muayene edildiğini ve gerekli tetkiklerle görüntülemelerin yapıldığını açıkladı. Karaaslan, 'Vekilimiz bir pazar ziyareti sırasında senkop geçiriyor. 112 marifetiyle hastanemize getiriliyor. Yapılan tetkiklerde görüntüleme, laboratuvar ve klinik değerlendirmede herhangi bir patoloji görülmedi. Fakat tedbiren klinik olarak takip edilmesi için hocalarımızın isteği üzerine koroner yoğun bakımda takibine karar verildi. Şu an hayatı tehdit eden bir sıkıntı görülmüyor' dedi.