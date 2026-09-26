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Vanlı Kara Haydar'ın Araçlarından 64 Bin 700 Banknot Çıktı!

Vanlı Kara Haydar'ın Araçlarından 64 Bin 700 Banknot Çıktı!

Operasyon döviz
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 12:01
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İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde düzenlenen operasyonda, 'Vanlı Kara Haydar' lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ait olduğu belirlenen iki otomobilden yaklaşık 934 milyon lira değerinde döviz çıktı. Bir otoparkta bulunan araçlara el konulurken operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

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Otoparktaki iki araçtan 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar çıktı.

Otoparktaki iki araçtan 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında harekete geçen Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kez rotayı İstanbul'a çevirdi. Operasyon, 26 Eylül'de saat 02.00 sıralarında Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesi'ndeki bir otoparkta gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, Tançalan'a ait olduğu tespit edilen iki otomobilin içine çok sayıda döviz destesinin saklandığı ortaya çıktı. Sayım tamamlandığında tablo netleşti: Araçlardan toplam 64 bin 700 adet yabancı para banknotu çıkarıldı.

Paranın büyük kısmı euro cinsindendi. Aramada 20 bin adet 500 euroluk, 29 bin 300 adet 200 euroluk, 3 bin 200 adet 100 euroluk ve 5 bin 200 adet 50 euroluk banknot bulundu. Böylece euro tutarı 16 milyon 440 bin euroya ulaştı. Bunun yanında 7 bin adet 100 dolarlık banknottan oluşan 700 bin dolar da ele geçirildi.

Yapılan hesaplamaya göre euroların Türk lirası karşılığı yaklaşık 919,3 milyon lira, doların karşılığı ise yaklaşık 34,3 milyon lira olarak belirlendi. İki kalemin toplamı 934 milyon lirayı buldu. Suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobile el konulurken operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Paraların kaynağı ve mali hareketlerle bağlantısına yönelik inceleme sürüyor.

Vanlı Kara Haydar olayı ne? Ne olmuştu?

Vanlı Kara Haydar olayı ne? Ne olmuştu?

Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile Van'da yaptığı düğünün ardından adli sürecin odağına yerleşmişti. Geline kilolarca altın takılan, damada da milyonlarca liralık takı yapılan düğünün görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmış, ardından soruşturma başlatılmıştı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Tançalan, takıların kiralık olduğunu ve düğünün ardından sahiplerine iade edildiğini öne sürmüştü. Ancak eşi Çağla Öz'ün ifadesinde takıların satın alındığını söylemesi bu savunmayla çelişti. Dosyaya giren bilirkişi raporunda ise düğünde takılan 97 parçanın 76'sının altın olmadığı belirlendi.

Süreçte Tançalan, eşi Çağla Öz ve bir yakını 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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