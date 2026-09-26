Vanlı Kara Haydar'ın Araçlarından 64 Bin 700 Banknot Çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında harekete geçen Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kez rotayı İstanbul'a çevirdi. Operasyon, 26 Eylül'de saat 02.00 sıralarında Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesi'ndeki bir otoparkta gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, Tançalan'a ait olduğu tespit edilen iki otomobilin içine çok sayıda döviz destesinin saklandığı ortaya çıktı. Sayım tamamlandığında tablo netleşti: Araçlardan toplam 64 bin 700 adet yabancı para banknotu çıkarıldı.

Paranın büyük kısmı euro cinsindendi. Aramada 20 bin adet 500 euroluk, 29 bin 300 adet 200 euroluk, 3 bin 200 adet 100 euroluk ve 5 bin 200 adet 50 euroluk banknot bulundu. Böylece euro tutarı 16 milyon 440 bin euroya ulaştı. Bunun yanında 7 bin adet 100 dolarlık banknottan oluşan 700 bin dolar da ele geçirildi.

Yapılan hesaplamaya göre euroların Türk lirası karşılığı yaklaşık 919,3 milyon lira, doların karşılığı ise yaklaşık 34,3 milyon lira olarak belirlendi. İki kalemin toplamı 934 milyon lirayı buldu. Suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobile el konulurken operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Paraların kaynağı ve mali hareketlerle bağlantısına yönelik inceleme sürüyor.