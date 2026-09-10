Vanlı Kara Haydar'ın MASAK Raporu Ortaya Çıktı: 115 Milyon Liralık Trafikte 74 Bin Kar Etmişler
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Düğününde takılan 45 milyon liralık altınlarla gündeme gelen ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan hakkındaki MASAK raporunda kayıtlı ticari kârın 74 bin lira, toplam hesap hareketliliğinin ise yaklaşık 115 milyon lira olduğu ortaya çıktı.
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Para trafiği ve kazanç beyanı dikkat çekti.
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Lüks araçlardaki hareketlilik kayıtlara girdi.
Altınlarla ilgili çelişkili ifadeler de kayıtlara geçti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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