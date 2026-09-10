Vanlı Kara Haydar'ın MASAK Raporu Ortaya Çıktı: 115 Milyon Liralık Trafikte 74 Bin Kar Etmişler

Tançalan'ın 2020 yılından bu yana kayıtlı ticari kâr beyanının 74 bin lira olduğu belirlenirken hesaplarına giren transferin 58 milyon 780 bin lira, çıkan transferin ise 56 milyon 179 bin lira olduğu açıklandı. Raporda toplam transfer trafiğinin yaklaşık 115 milyon lira olduğu bildirildi.

Hesaplara yatırılan nakit paranın 4,5 milyon lira, nakit çekim tutarının ise yaklaşık 7 milyon lira olduğu kaydedildi. Eşi Çağla Öz Tançalan'ın hesaplarındaki hareketlerle birlikte çiftin toplam banka transfer hacmi 222 milyon lirayı geçti.