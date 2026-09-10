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Vanlı Kara Haydar'ın MASAK Raporu Ortaya Çıktı: 115 Milyon Liralık Trafikte 74 Bin Kar Etmişler

Vanlı Kara Haydar'ın MASAK Raporu Ortaya Çıktı: 115 Milyon Liralık Trafikte 74 Bin Kar Etmişler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2026 - 19:22
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Düğününde takılan 45 milyon liralık altınlarla gündeme gelen ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan hakkındaki MASAK raporunda kayıtlı ticari kârın 74 bin lira, toplam hesap hareketliliğinin ise yaklaşık 115 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

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Para trafiği ve kazanç beyanı dikkat çekti.

Para trafiği ve kazanç beyanı dikkat çekti.

Tançalan'ın 2020 yılından bu yana kayıtlı ticari kâr beyanının 74 bin lira olduğu belirlenirken hesaplarına giren transferin 58 milyon 780 bin lira, çıkan transferin ise 56 milyon 179 bin lira olduğu açıklandı. Raporda toplam transfer trafiğinin yaklaşık 115 milyon lira olduğu bildirildi.

Hesaplara yatırılan nakit paranın 4,5 milyon lira, nakit çekim tutarının ise yaklaşık 7 milyon lira olduğu kaydedildi. Eşi Çağla Öz Tançalan'ın hesaplarındaki hareketlerle birlikte çiftin toplam banka transfer hacmi 222 milyon lirayı geçti.

Lüks araçlardaki hareketlilik kayıtlara girdi.

Lüks araçlardaki hareketlilik kayıtlara girdi.

Raporda, çiftin ve yakın çevresinin Porsche, Cadillac Escalade, Maserati GranTurismo, Range Rover, Dodge Challenger ve BMW gibi araçlara ilişkin alım ve devir işlemleri de incelendi. Çağla Öz Tançalan'ın 2024-2026 arasındaki yaklaşık 13 milyon liralık mal ve hizmet alışının 7,1 milyon liralık kısmının 2024 model Porsche Macan 4'e ait olduğu belirlendi.

MASAK raporunda, yakın kişiler arasındaki ardışık lüks araç ve taşınmaz devirlerinin gerçek bir ticari ilişki yoksa katmanlama ve paravan mülkiyet açısından değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Tançalan'ın Dubai üzerinden 'mail order' yöntemiyle gelir elde ettiği yönündeki savunması incelendi, ancak kendisi veya eşi adına yurt dışından Türkiye'ye yapılmış herhangi bir fon transferine rastlanmadı.

Altınlarla ilgili çelişkili ifadeler de kayıtlara geçti.

Altınlarla ilgili çelişkili ifadeler de kayıtlara geçti.

Düğünde sergilenen altınların 'reklam amacıyla emanet getirildiği' yönündeki açıklamada çelişki tespit edildi. Kuyumcu Veysel Kahvecioğlu'nun bir set ile iki kelepçe altının satıldığını ve faturasının bulunduğunu bildirdiği rapora yansıdı. MASAK, mevcut mali hareketler ve malvarlığı devirleri kapsamında TCK 282/1'de düzenlenen aklama suçunun işlendiği, Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan'ın bu suçun failleri olduğu yönünde değerlendirme yaptı.

Raporda, Tançalan hakkında UYAP'ta 37 soruşturma ve 20 kovuşturma kaydı bulunduğu belirtildi. Nisan ayında evlenen çiftin haziran ayında kamuoyuna 'nişan' görüntüsü veren gösterişli bir organizasyon düzenlediği, ardından kilolarca altının sergilendiği düğün görüntülerinin gündeme gelmesiyle mali incelemelerin derinleştirildiği kaydedildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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