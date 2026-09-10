LG, Televizyonlarının Kullanıcıları Dinlediği İddiasına Karşı Açıklama Yaptı
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LG'nin 216 milyon televizyon üzerinden kullanıcılarını dinlediği iddiası teknoloji dünyasında gündem olurken, şirket suçlamaları kesin bir dille yalanladı.
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"İzlenme" ve "dinleme" iddiası gündeme gelmişti.
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LG iddiaları reddetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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