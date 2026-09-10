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LG, Televizyonlarının Kullanıcıları Dinlediği İddiasına Karşı Açıklama Yaptı

LG, Televizyonlarının Kullanıcıları Dinlediği İddiasına Karşı Açıklama Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2026 - 18:10
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LG'nin 216 milyon televizyon üzerinden kullanıcılarını dinlediği iddiası teknoloji dünyasında gündem olurken, şirket suçlamaları kesin bir dille yalanladı.

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"İzlenme" ve "dinleme" iddiası gündeme gelmişti.

"İzlenme" ve "dinleme" iddiası gündeme gelmişti.

Gamers Nexus’un yayımladığı ve teknoloji dünyasında geniş yankı bulan araştırmada, LG akıllı televizyonların bekleme modunda dahi veri toplamaya ve yüklemeye devam ettiği öne sürüldü. İncelemede ayrıca cihazların internet bağlantısı bulunmadığı durumlarda bile kullanıcı seslerini kaydedebildiği iddia edildi.

Videoda LG televizyonların çevredeki Wi-Fi ağlarını taradığı ve kullanıcıların hangi içerikleri izlediğini tespit etmek amacıyla ses ve görüntü girişlerinden örnekler aldığı da ileri sürüldü.

LG iddiaları reddetti.

LG iddiaları reddetti.

LG, gündeme gelen iddiaların ardından Tom’s Hardware’a yaptığı resmi açıklamada, televizyonlarının ortamda gerçekleşen konuşmaları kaydettiği veya dinlediği yönündeki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Şirket, ses verilerinin yalnızca kumandadaki sesli komut tuşuna basılması ya da “Merhaba LG” uyandırma ifadesinin kullanılması halinde işlendiğini belirtti. LG, bunun dışında herhangi bir ses verisinin sunucularına gönderilmediğinin altını çizdi.

"Standart bir özellik"

"Standart bir özellik"

LG, akıllı televizyonların aynı Wi-Fi ağına bağlı diğer cihazları algılayabildiğini kabul ederken bunun akıllı ev teknolojilerinde yaygın ve standart bir uygulama olduğunu belirtti. Şirket, söz konusu taramanın cihazlar arasında bağlantı kurulması, içerik aktarımı ve akıllı ev özelliklerinin çalışabilmesi için gerekli olduğunu ifade etti.

Kişiye özel içerik ve reklamların oluşturulmasında kullanılan Otomatik İçerik Tanıma (ACR) özelliğine de değinen LG, sistemin kullanıcı iznine bağlı olarak devreye girdiğini açıkladı. Şirket, kullanıcı onayı olmadığı sürece ACR üzerinden elde edilen verilerin reklam amaçlı kullanılmadığını ve gizlilik tercihlerinin televizyon ayarları üzerinden kolayca değiştirilebildiğini vurguladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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