LG, Televizyonlarının Kullanıcıları Dinlediği İddiasına Karşı Açıklama Yaptı

Gamers Nexus’un yayımladığı ve teknoloji dünyasında geniş yankı bulan araştırmada, LG akıllı televizyonların bekleme modunda dahi veri toplamaya ve yüklemeye devam ettiği öne sürüldü. İncelemede ayrıca cihazların internet bağlantısı bulunmadığı durumlarda bile kullanıcı seslerini kaydedebildiği iddia edildi.

Videoda LG televizyonların çevredeki Wi-Fi ağlarını taradığı ve kullanıcıların hangi içerikleri izlediğini tespit etmek amacıyla ses ve görüntü girişlerinden örnekler aldığı da ileri sürüldü.