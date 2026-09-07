Yaşam Kalitesi Bakımından İstanbul'daki En Yaşanılabilir En Yaşanmaz 20 Mahalle Belli Oldu
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Marmara Belediyeler Birliği’nin kapsamlı araştırması, İstanbul’da yaşam kalitesi açısından öne çıkan mahalleyi belirledi. Araştırmada Beşiktaş’taki Levent Mahallesi, 100 tam puanla listenin zirvesinde yer aldı. Listenin alt sıralarında ise daha çok kentin çeperlerinde bulunan mahallelerin ağırlıkta olduğu görüldü.
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Levent, 100 tam puan aldı.
"En yaşanmaz" kategorisinde lider Hamidiye Mahallesi...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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