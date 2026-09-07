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Yaşam Kalitesi Bakımından İstanbul'daki En Yaşanılabilir En Yaşanmaz 20 Mahalle Belli Oldu

Yaşam Kalitesi Bakımından İstanbul'daki En Yaşanılabilir En Yaşanmaz 20 Mahalle Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2026 - 22:18
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Marmara Belediyeler Birliği’nin kapsamlı araştırması, İstanbul’da yaşam kalitesi açısından öne çıkan mahalleyi belirledi. Araştırmada Beşiktaş’taki Levent Mahallesi, 100 tam puanla listenin zirvesinde yer aldı. Listenin alt sıralarında ise daha çok kentin çeperlerinde bulunan mahallelerin ağırlıkta olduğu görüldü.

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107 farklı gösterge incelendi.

107 farklı gösterge incelendi.

Marmara Belediyeler Birliği’nin İstanbul genelinde gerçekleştirdiği araştırmada, mahallelerin yaşam standartları kapsamlı biçimde değerlendirildi. Eğitim, sağlık, gelir, altyapı, çevre ve afetlere hazırlık gibi alanlarda 107 farklı gösterge üzerinden yapılan inceleme, kentteki sosyoekonomik farklılıkları ortaya koydu.

Çalışmada, İstanbul’da yaşam koşullarının en iyi olduğu mahallelerin yanı sıra kentsel hizmetlere ve altyapıya erişimin en düşük seviyede kaldığı bölgeler de belirlendi. Araştırma, megakentin mahalleleri arasındaki yaşam kalitesi farkını gözler önüne serdi.

Levent, 100 tam puan aldı.

Levent, 100 tam puan aldı.

Araştırmada en yüksek puanları, kentin merkezi bölgelerinde bulunan ve gelir düzeyi yüksek ilçelere bağlı mahalleler aldı. Ulaşım, yeşil alan, kentsel hizmetlere erişim ve afetlere hazırlık gibi kriterlerde öne çıkan Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy’den mahalleler ilk 10 sırada yer aldı.

Listenin zirvesine Beşiktaş’ın Levent Mahallesi yerleşti. 100 tam puanla ilk sırayı alan Levent’i, 95,5 puanla Şişli’nin Teşvikiye Mahallesi takip etti.

İstanbul’da yaşam kalitesi en yüksek 10 mahalle şöyle:

  • Beşiktaş – Levent: 100 puan

  • Şişli – Teşvikiye: 95,5 puan

  • Şişli – Harbiye

  • Kadıköy – Caddebostan

  • Beşiktaş – Nisbetiye

  • Kadıköy – Fenerbahçe

  • Beşiktaş – Bebek

  • Beşiktaş – Etiler

  • Beykoz – Acarkent

  • Şişli – Esentepe

"En yaşanmaz" kategorisinde lider Hamidiye Mahallesi...

"En yaşanmaz" kategorisinde lider Hamidiye Mahallesi...

107 farklı gösterge üzerinden yapılan değerlendirmede listenin son sıralarında, ağırlıklı olarak kent merkezinden uzak, yoğun yapılaşmanın yaşandığı veya kentsel dönüşümün yeterince ilerlemediği mahalleler yer aldı. Özellikle Sultanbeyli, Arnavutköy ve Pendik’ten birden fazla mahallenin son 10’a girmesi, kentin çeperlerindeki altyapı ve sosyal donatı eksikliklerini ortaya koydu.

İstanbul’da yaşam kalitesi en düşük 10 mahalle şöyle:

  • Sultanbeyli – Hamidiye

  • Silivri – Çanta Balaban

  • Arnavutköy – Adnan Menderes

  • Çatalca – Gökçeali

  • Arnavutköy – Fatih

  • Sultanbeyli – Yavuz Selim

  • Pendik – Ramazanoğlu

  • Sultanbeyli – Mecidiye

  • Başakşehir – Şahintepe

  • Pendik – Ertuğrul Gazi

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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