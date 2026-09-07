Yaşam Kalitesi Bakımından İstanbul'daki En Yaşanılabilir En Yaşanmaz 20 Mahalle Belli Oldu

Marmara Belediyeler Birliği’nin İstanbul genelinde gerçekleştirdiği araştırmada, mahallelerin yaşam standartları kapsamlı biçimde değerlendirildi. Eğitim, sağlık, gelir, altyapı, çevre ve afetlere hazırlık gibi alanlarda 107 farklı gösterge üzerinden yapılan inceleme, kentteki sosyoekonomik farklılıkları ortaya koydu.

Çalışmada, İstanbul’da yaşam koşullarının en iyi olduğu mahallelerin yanı sıra kentsel hizmetlere ve altyapıya erişimin en düşük seviyede kaldığı bölgeler de belirlendi. Araştırma, megakentin mahalleleri arasındaki yaşam kalitesi farkını gözler önüne serdi.