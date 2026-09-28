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Mutfak Çekmecesine Tebeşir Koymanın Şaşırtıcı Faydası Ortaya Çıktı

Mutfak Çekmecesine Tebeşir Koymanın Şaşırtıcı Faydası Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 15:53
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Çatal bıçak çekmecesine okul tebeşiri koymak ilk bakışta tuhaf bir fikir gibi görünebilir. Ancak son dönemde yayılan bu ev pratiği, metal mutfak eşyalarının parlaklığını korumak ve onları daha uzun süre yıpranmadan saklamak için öneriliyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Mutfak dolaplarındaki nem çatal ve bıçakları lekeleyebiliyor.

Mutfak dolaplarındaki nem çatal ve bıçakları lekeleyebiliyor.

Paslanmaz çelik, gümüş ya da alpaka çatal bıçaklar, mutfak dolaplarının içinde oluşan nemli havadan etkilenebiliyor. Özellikle iyice kurulanmadan çekmeceye kaldırılanlarda koyu lekeler, parlaklık kaybı ve hatta pas noktaları ortaya çıkabiliyor.

Tebeşir havadaki nemi çeken doğal bir emici gibi çalışıyor.

Tebeşir havadaki nemi çeken doğal bir emici gibi çalışıyor.

Tebeşir büyük ölçüde kalsiyum sülfat ya da kalsiyum karbonattan oluşuyor ve oldukça gözenekli bir yapıya sahip. Çekmecede çatal bıçakların yanına konduğunda, havadaki su parçacıklarını metallere ulaşmadan önce tutuyor.

Yöntemin işe yaraması için birkaç basit kurala dikkat etmek gerekiyor.

Yöntemin işe yaraması için birkaç basit kurala dikkat etmek gerekiyor.

Beyaz tebeşir seçin: Çekmeceye renk geçmemesi için boya ya da katkı maddesi içermeyen sıradan beyaz okul tebeşiri kullanılıyor.

Sarın: Tebeşir tozunun çekmeceye ve çatal bıçaklara bulaşmaması için tebeşiri küçük bir gazlı bez parçasına, kumaş bir keseye ya da kağıt havluya sarmak öneriliyor.

Sabitleyin: Tebeşir, çekmece açılıp kapanırken yerinden oynamayacak şekilde bir köşeye ya da bölmelerden birine yerleştiriliyor.

Yenileyin: Sürekli nem çektiği için tebeşiri iki üç ayda bir ya da ilk sertliğini kaybettiğinde değiştirmek gerekiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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