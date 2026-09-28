Mutfak Çekmecesine Tebeşir Koymanın Şaşırtıcı Faydası Ortaya Çıktı

Beyaz tebeşir seçin: Çekmeceye renk geçmemesi için boya ya da katkı maddesi içermeyen sıradan beyaz okul tebeşiri kullanılıyor.

Sarın: Tebeşir tozunun çekmeceye ve çatal bıçaklara bulaşmaması için tebeşiri küçük bir gazlı bez parçasına, kumaş bir keseye ya da kağıt havluya sarmak öneriliyor.

Sabitleyin: Tebeşir, çekmece açılıp kapanırken yerinden oynamayacak şekilde bir köşeye ya da bölmelerden birine yerleştiriliyor.

Yenileyin: Sürekli nem çektiği için tebeşiri iki üç ayda bir ya da ilk sertliğini kaybettiğinde değiştirmek gerekiyor.