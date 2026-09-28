3 Gün Kaldı: Borsa İstanbul'daki Bütün Şirketler İçin Zorunlu İngilizce KAP Dönemi Başlıyor

Düzenlemenin dayanağı, SPK'nın 13 Ağustos 2026 tarihli ve 49/1489 sayılı kararı. Kurul bu kararla Özel Durumlar Rehberi'nde açıklamaların diline ilişkin hükmün uygulama alanını genişletti.

Bugüne kadar İngilizce özel durum açıklaması yapma yükümlülüğü, SPK'nın kurumsal yönetim düzenlemelerinde birinci grupta yer alan ortaklıklarla sınırlıydı. Diğer şirketler açıklamalarını yalnızca Türkçe yapabiliyordu.

Mevcut sistem 30 Eylül'e kadar sürecek. 1 Ekim itibarıyla ise şirketin büyüklüğüne ya da hangi kurumsal yönetim grubunda olduğuna bakılmaksızın, payları borsada işlem gören bütün halka açık ortaklıklar kapsama girecek. SPK, listeye yeni eklenen şirketlerden hazırlıklarını bu tarihe kadar tamamlamalarını istedi.

Gözden kaçırılmaması gereken bir ayrıntı da var: Yeni kural, KAP'a yapılan tüm bildirimleri kapsayan genel bir çeviri şartı değil. Zorunluluk doğrudan Özel Durumlar Rehberi kapsamındaki özel durum açıklamalarını ilgilendiriyor.