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3 Gün Kaldı: Borsa İstanbul'daki Bütün Şirketler İçin Zorunlu İngilizce KAP Dönemi Başlıyor

3 Gün Kaldı: Borsa İstanbul'daki Bütün Şirketler İçin Zorunlu İngilizce KAP Dönemi Başlıyor

Borsa İstanbul SPK
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.09.2026 - 16:13
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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler için yeni bir dönemin başlamasına sayılı günler kaldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ağustosta aldığı karar 1 Ekim'de yürürlüğe giriyor. Bu tarihten itibaren borsadaki tüm halka açık şirketler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdikleri özel durum açıklamalarını Türkçeyle aynı anda İngilizce olarak da yayımlamak zorunda olacak.

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Zorunluluk artık yalnızca birinci gruptaki şirketlerle sınırlı değil.

Zorunluluk artık yalnızca birinci gruptaki şirketlerle sınırlı değil.

Düzenlemenin dayanağı, SPK'nın 13 Ağustos 2026 tarihli ve 49/1489 sayılı kararı. Kurul bu kararla Özel Durumlar Rehberi'nde açıklamaların diline ilişkin hükmün uygulama alanını genişletti.

Bugüne kadar İngilizce özel durum açıklaması yapma yükümlülüğü, SPK'nın kurumsal yönetim düzenlemelerinde birinci grupta yer alan ortaklıklarla sınırlıydı. Diğer şirketler açıklamalarını yalnızca Türkçe yapabiliyordu.

Mevcut sistem 30 Eylül'e kadar sürecek. 1 Ekim itibarıyla ise şirketin büyüklüğüne ya da hangi kurumsal yönetim grubunda olduğuna bakılmaksızın, payları borsada işlem gören bütün halka açık ortaklıklar kapsama girecek. SPK, listeye yeni eklenen şirketlerden hazırlıklarını bu tarihe kadar tamamlamalarını istedi.

Gözden kaçırılmaması gereken bir ayrıntı da var: Yeni kural, KAP'a yapılan tüm bildirimleri kapsayan genel bir çeviri şartı değil. Zorunluluk doğrudan Özel Durumlar Rehberi kapsamındaki özel durum açıklamalarını ilgilendiriyor.

İngilizce metinde hata olursa sorumluluk şirkete ait olacak.

İngilizce metinde hata olursa sorumluluk şirkete ait olacak.

Kararın en çok dikkat çeken kısmı, çevirinin sorumluluğuna ilişkin hüküm. SPK'ya göre İngilizce metnin doğruluğundan açıklamayı yapan şirketin kendisi sorumlu tutulacak.

Şirketler ayrıca İngilizce açıklamalara, iki metin arasında anlam farkı çıkması halinde Türkçe metnin esas alınacağını belirten bir çekince notu eklemek zorunda. Ancak bu not, şirketi İngilizce metni özenle hazırlama yükümlülüğünden kurtarmıyor.

Bir diğer kritik şart zamanlama. Türkçe açıklamayı yayımlayıp çeviriyi sonradan eklemek yeterli sayılmayacak; iki metnin kamuya aynı anda duyurulması gerekiyor. Önemli sözleşmelerden yeni yatırımlara, ortaklık yapısındaki değişikliklerden finansman kararlarına ve davalara kadar hisse fiyatını etkileyebilecek pek çok gelişme bu açıklamalarla duyurulduğu için çeviri süreci de bir anda kritik hale geliyor.

Yabancı yatırımcı, önemli gelişmeleri Türkçe açıklamayla aynı anda takip edebilecek.

Yabancı yatırımcı, önemli gelişmeleri Türkçe açıklamayla aynı anda takip edebilecek.

Yeni kural özellikle bugüne kadar İngilizce KAP açıklaması yapmak zorunda olmayan şirketlerin iş akışını değiştirecek. Bir özel durum ortaya çıktığında Türkçe ve İngilizce metinlerin birlikte hazırlanması, kontrol edilmesi ve yayına hazır hale getirilmesi gerekecek. Bu da yatırımcı ilişkileri, hukuk, mali işler ve kurumsal iletişim ekiplerinin çok daha yakın çalışması anlamına geliyor.

Piyasayı etkileyebilecek haberlerde hız belirleyici olduğu için şirketlerin çeviri ve kontrol aşamasını, Türkçe açıklamanın yayımlanmasını geciktirmeden tamamlaması bekleniyor.

Düzenlemenin yatırımcı cephesindeki etkisi ise daha net. Yabancı yatırımcılar, önceden yalnızca Türkçe açıklama yapan şirketlerdeki önemli gelişmelere artık eş zamanlı olarak İngilizce ulaşabilecek. Böylece Borsa İstanbul şirketlerine dair kamuyu aydınlatma bilgilerine yurt dışından erişim de genişlemiş olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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