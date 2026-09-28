3 Gün Kaldı: Borsa İstanbul'daki Bütün Şirketler İçin Zorunlu İngilizce KAP Dönemi Başlıyor
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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler için yeni bir dönemin başlamasına sayılı günler kaldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ağustosta aldığı karar 1 Ekim'de yürürlüğe giriyor. Bu tarihten itibaren borsadaki tüm halka açık şirketler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdikleri özel durum açıklamalarını Türkçeyle aynı anda İngilizce olarak da yayımlamak zorunda olacak.
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Zorunluluk artık yalnızca birinci gruptaki şirketlerle sınırlı değil.
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İngilizce metinde hata olursa sorumluluk şirkete ait olacak.
Yabancı yatırımcı, önemli gelişmeleri Türkçe açıklamayla aynı anda takip edebilecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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