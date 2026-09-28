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Her Yıl Merakla Bekleniyor: Avustralyalı İtfaiyecilerin 2027 Takvimi Tanıtıldı

Her Yıl Merakla Bekleniyor: Avustralyalı İtfaiyecilerin 2027 Takvimi Tanıtıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 16:42
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Her yıl tüm dünyada büyük bir merakla beklenen 'Australian Firefighters Calendar' (Avustralya İtfaiyeciler Takvimi), 2027 edisyonu ile yeniden görücüye çıktı. Bu yıl 34'üncü kez hazırlanan geleneksel takvim için kamera karşısına geçen kahraman itfaiyeciler; köpekler, kediler, atlar ve birbirinden sevimli hayvanlarla aynı karelerde buluştu.

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Küresel çaptaki en büyük lansmanına hazırlanan proje, yalnızca Avustralya ve ABD ile sınırlı kalmayıp etki alanını Avrupa ve Asya’ya kadar genişletti.

Küresel çaptaki en büyük lansmanına hazırlanan proje, yalnızca Avustralya ve ABD ile sınırlı kalmayıp etki alanını Avrupa ve Asya’ya kadar genişletti.

Takvimden elde edilen tüm gelirler; hayvan refahını desteklemek, afet sonrası iyileştirme çalışmalarına katkı sağlamak ve ilk müdahale ekiplerinin yararına farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli yardım kuruluşlarına aktarılacak.

Köpek, kedi, at, karma hayvan ve "kahraman" temalı olmak üzere 5 farklı baskıyla sunulan takvimde duygusal ayrıntılar dikkat çekiyor.

Köpek, kedi, at, karma hayvan ve "kahraman" temalı olmak üzere 5 farklı baskıyla sunulan takvimde duygusal ayrıntılar dikkat çekiyor.

Kedi baskısında yer alan tüm kedi ve yavru kedilerin tamamının kurtarılmış hayvanlar olduğu açıklandı. Bu kapsamda Avustralya’daki Best Friends Felines kedi kurtarma derneğinin yanı sıra, ülkedeki hasta, yaralı ve yetim vahşi hayvanları rehabilite eden Wildcare Incorporated da projeyle desteklenen kurumlar arasında yer alıyor.

Toplanan fonlar yerel kahramanları da unutmuyor:

Toplanan fonlar yerel kahramanları da unutmuyor:

Satış gelirleri yakın zamanda Victoria Gönüllü İtfaiye Birlikleri’nin vakfı aracılığıyla, orman yangınlarında evlerini kaybeden 23 gönüllü itfaiyeciye mali yardım sağladı.

2027 takvimi projesi sınırları aşarak uluslararası bir yardım hareketine dönüştü:

2027 takvimi projesi sınırları aşarak uluslararası bir yardım hareketine dönüştü:

  • ABD: Takvim satışlarından elde edilecek iki bin dolar, California’daki Pasadena Hayvanseverler Derneği’ne bağışlanacak. Ekip ayrıca yüzlerce kediye yuva aranan CatCon etkinliğinde de takvim satarak fon toplamayı hedefliyor.

  • Avrupa: Takvim, İtalya’nın Sicilya bölgesinde yer alan bir hayvan barınağına da destek sağladı.

  • Çin & Hong Kong: Şanghay’daki Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda 1.200 takvim için 5 binden fazla kişi bekleme listesine girdi; içerikler Xiaohongshu platformunda 10 milyondan fazla görüntülendi. Hong Kong’da yapılan satışlar ve bağışlanan takvimler sayesinde Hong Kong Köpek Kurtarma, SPCA HK ve Hong Kong Kızılhaçı Tai Po kampanyasına toplamda 57 bin doları aşkın destek toplandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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