Her Yıl Merakla Bekleniyor: Avustralyalı İtfaiyecilerin 2027 Takvimi Tanıtıldı
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Her yıl tüm dünyada büyük bir merakla beklenen 'Australian Firefighters Calendar' (Avustralya İtfaiyeciler Takvimi), 2027 edisyonu ile yeniden görücüye çıktı. Bu yıl 34'üncü kez hazırlanan geleneksel takvim için kamera karşısına geçen kahraman itfaiyeciler; köpekler, kediler, atlar ve birbirinden sevimli hayvanlarla aynı karelerde buluştu.
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Küresel çaptaki en büyük lansmanına hazırlanan proje, yalnızca Avustralya ve ABD ile sınırlı kalmayıp etki alanını Avrupa ve Asya’ya kadar genişletti.
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Köpek, kedi, at, karma hayvan ve "kahraman" temalı olmak üzere 5 farklı baskıyla sunulan takvimde duygusal ayrıntılar dikkat çekiyor.
Toplanan fonlar yerel kahramanları da unutmuyor:
2027 takvimi projesi sınırları aşarak uluslararası bir yardım hareketine dönüştü:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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