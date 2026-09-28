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Dahiliye Uzmanı Uyardı: Akşam Çayından Sonra Meyve Yiyenler Büyük Hata Yapıyor

Dahiliye Uzmanı Uyardı: Akşam Çayından Sonra Meyve Yiyenler Büyük Hata Yapıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 16:16

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Akşam çayının ardından ya da yatmadan önce hazırlanan meyve tabağı birçok evin vazgeçilmezi. Bir dahiliye uzmanı, sosyal medyada paylaştığı videoda bu alışkanlığın yanlış olduğunu söyleyerek meyvenin ne zaman yenmesi gerektiğini anlattı.

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Uzmana göre meyve gündüz, ara öğün olarak yenmeli.

Uzmana göre meyve gündüz, ara öğün olarak yenmeli.

Uzmana göre meyve genellikle akşam saatlerinde, çaydan sonra ya da gece yatmadan önce tüketiliyor ve her meyveden çeşit çeşit bir tabak hazırlanıyor. Uzman bu alışkanlığı yanlış buluyor. Ona göre meyve normal şartlarda gündüz, ara öğün olarak yenmeli; meyve salatası gibi büyük bir tabak yerine porsiyon kontrolüne dikkat edilmeli.

Uzman, akşam yenen meyvenin karaciğeri yağlandırdığını savunuyor: 'Meyve şekeri glikojen olarak depolanıyor ve karaciğerinizin yağlanmasının bazen tek sebebi bu oluyor. O yüzden akşam saatinde meyve yenmemeli.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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