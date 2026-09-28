Dahiliye Uzmanı Uyardı: Akşam Çayından Sonra Meyve Yiyenler Büyük Hata Yapıyor

Uzmana göre meyve genellikle akşam saatlerinde, çaydan sonra ya da gece yatmadan önce tüketiliyor ve her meyveden çeşit çeşit bir tabak hazırlanıyor. Uzman bu alışkanlığı yanlış buluyor. Ona göre meyve normal şartlarda gündüz, ara öğün olarak yenmeli; meyve salatası gibi büyük bir tabak yerine porsiyon kontrolüne dikkat edilmeli.

Uzman, akşam yenen meyvenin karaciğeri yağlandırdığını savunuyor: 'Meyve şekeri glikojen olarak depolanıyor ve karaciğerinizin yağlanmasının bazen tek sebebi bu oluyor. O yüzden akşam saatinde meyve yenmemeli.'