Dahiliye Uzmanı Uyardı: Akşam Çayından Sonra Meyve Yiyenler Büyük Hata Yapıyor

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Akşam çayının ardından ya da yatmadan önce hazırlanan meyve tabağı birçok evin vazgeçilmezi. Bir dahiliye uzmanı, sosyal medyada paylaştığı videoda bu alışkanlığın yanlış olduğunu söyleyerek meyvenin ne zaman yenmesi gerektiğini anlattı.
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Uzmana göre meyve gündüz, ara öğün olarak yenmeli.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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