Hande Erçel'in Yatağın Üstüne Öylece Bıraktığı Çantasının Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Hande Erçel'in kırmızı halılarda, davetlerde ya da günlük hayatında tercih ettiği parçaların fiyatları zaman zaman gündeme geliyor biliyorsunuz.

Kendisi geçtiğimiz günlerde de moda dünyasının en dikkat çeken etkinliklerinden Vogue World 2026 için Milano'daydı. Vogue Türkiye'nin özel davetlisi olarak etkinliği ön sıradan takip eden Hande Erçel, Jennifer Lopez'ten Dakota Johnson'a pek çok dünyaca ünlü isimle aynı gecede boy gösterdi. Beyaz tül ve korse detaylı görünümüyle gecenin ardından bizim buralarda da epey konuşuldu.

Son günlerde birbirinden iddialı görünümlerle karşımıza çıkan Hande, Vogue World macerasının ardından bu kez çok daha sakin bir paylaşım yaptı. Manzaralı odasından bir kare paylaşan Erçel'in fotoğrafında ilk bakışta dikkatimizi çekecek pek çok şey vardı.

Ama bizim gözümüz tabii ki gidip yatağın üzerinde öylece duran küçücük çantaya takıldı. Hande belki yatağın üzerine bırakıp geçti ama söz konusu onun gardırobu olunca fotoğrafın köşesindeki küçücük bir detayın bile pek 'küçük' bir etiketi olmayabileceğini artık az çok biliyoruz!

Nitekim Hande Erçel'in yatağın üzerine öylece bıraktığı çantanın fiyatını görünce yanılmadığımızı anladık!