Hande Erçel'in Yatağın Üstüne Öylece Bıraktığı Çantasının Fiyatı Dudak Uçuklattı!
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Hande Erçel'in gardorobundan çıkan parçalar sık sık fiyatlarıyla gündem oluyor biliyorsunuz. Son olarak Vogue World macerasıyla adından söz ettiren Erçel, bu kez oldukça sakin bir karesiyle karşımıza çıktı. Fakat fotoğrafta yatağın üzerine öylece bırakılmış bir detay gözümüzden kaçmadı!
Küçücük çantanın fiyatını öğrenince bizim de gözler biraz açıldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Son günlerde moda dünyasının tam kalbinde gördüğümüz Hande Erçel'in gardırobu da en az kendisi kadar konuşuluyor!
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Fotoğraftaki parça, Fendi'nin ikonik Baguette modelinin işlemeli denim versiyonu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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