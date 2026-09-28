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Hande Erçel'in Yatağın Üstüne Öylece Bıraktığı Çantasının Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Hande Erçel'in Yatağın Üstüne Öylece Bıraktığı Çantasının Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Hande Erçel
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2026 - 16:42
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Hande Erçel'in gardorobundan çıkan parçalar sık sık fiyatlarıyla gündem oluyor biliyorsunuz. Son olarak Vogue World macerasıyla adından söz ettiren Erçel, bu kez oldukça sakin bir karesiyle karşımıza çıktı. Fakat fotoğrafta yatağın üzerine öylece bırakılmış bir detay gözümüzden kaçmadı! 

Küçücük çantanın fiyatını öğrenince bizim de gözler biraz açıldı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Son günlerde moda dünyasının tam kalbinde gördüğümüz Hande Erçel'in gardırobu da en az kendisi kadar konuşuluyor!

Son günlerde moda dünyasının tam kalbinde gördüğümüz Hande Erçel'in gardırobu da en az kendisi kadar konuşuluyor!

Hande Erçel'in kırmızı halılarda, davetlerde ya da günlük hayatında tercih ettiği parçaların fiyatları zaman zaman gündeme geliyor biliyorsunuz.

Kendisi geçtiğimiz günlerde de moda dünyasının en dikkat çeken etkinliklerinden Vogue World 2026 için Milano'daydı. Vogue Türkiye'nin özel davetlisi olarak etkinliği ön sıradan takip eden Hande Erçel, Jennifer Lopez'ten Dakota Johnson'a pek çok dünyaca ünlü isimle aynı gecede boy gösterdi. Beyaz tül ve korse detaylı görünümüyle gecenin ardından bizim buralarda da epey konuşuldu.

Son günlerde birbirinden iddialı görünümlerle karşımıza çıkan Hande, Vogue World macerasının ardından bu kez çok daha sakin bir paylaşım yaptı. Manzaralı odasından bir kare paylaşan Erçel'in fotoğrafında ilk bakışta dikkatimizi çekecek pek çok şey vardı.

Ama bizim gözümüz tabii ki gidip yatağın üzerinde öylece duran küçücük çantaya takıldı. Hande belki yatağın üzerine bırakıp geçti ama söz konusu onun gardırobu olunca fotoğrafın köşesindeki küçücük bir detayın bile pek 'küçük' bir etiketi olmayabileceğini artık az çok biliyoruz!

Nitekim Hande Erçel'in yatağın üzerine öylece bıraktığı çantanın fiyatını görünce yanılmadığımızı anladık!

Fotoğraftaki parça, Fendi'nin ikonik Baguette modelinin işlemeli denim versiyonu.

Fotoğraftaki parça, Fendi'nin ikonik Baguette modelinin işlemeli denim versiyonu.

İlk bakışta tatlı bir kot çanta gibi görünüyor ama detayına girince işin rengi biraz değişiyor. Açık mavi denim üzerine hazırlanan çantada 6.300'den fazla cam boncuk ve farklı boyutlarda payet kullanılmış. Ön kısmındaki ikonik tokasıyla tamamlanan modelin deri sapı ve omuz askısı da çıkarılabiliyor. Yani küçücük çantanın üzerinde az buz emek yok.

Ama asıl mesele tabii ki fiyatı... Hazırsanız söyleyelim: Hande Erçel'in yatağın üzerine öylece bıraktığı bu çantanın fiyatı yaklaşık 190 bin TL! Evet, fotoğrafta yatağın köşesinde duran o minik çantadan bahsediyoruz. 😅

Hande Erçel'in yıllardır başrolünde yer aldığı dizileri, reklam anlaşmalarını ve marka iş birliklerini düşününce kendisi için bu etiketin ne kadar 'tuzlu' olduğunu bilemeyiz tabii. Ama biz geri kalan faniler için 190 bin TL, bir çantaya vermeden önce bir değil birkaç kez düşüneceğimiz türden bir rakam!

İşin en eğlenceli tarafı da Hande'nin çantayı özellikle ön plana çıkarmaması oldu. Kendisi manzarasını paylaşırken yatağın üzerine öylece bıraktığı detayın fiyatı bizim gündemimize oturdu anlayacağınız. 

Siz bu çantaya bu parayı verir miydiniz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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