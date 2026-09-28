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Bebekliğini Bile Hatırlıyor: 16 Yaşındaki Gencin Hafızası İnsanların Yüzde 99,9'undan Güçlü!

Bebekliğini Bile Hatırlıyor: 16 Yaşındaki Gencin Hafızası İnsanların Yüzde 99,9'undan Güçlü!

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 17:35
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Bilim insanları, hafızası insanların yüzde 99,9'undan daha güçlü olan 16 yaşında bir genci tanıttı.

KCL kod adıyla anılan genç, yalnızca 3 aylıkken yaşadıklarını hatırladığını söylüyor. Üstelik bu anılar çoğu zaman bir koku ya da bir şarkıyla, kendiliğinden aklına geliyor! 

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3 Aylıkken Yaşadıklarını Hatırlıyor

3 Aylıkken Yaşadıklarını Hatırlıyor

Dünyada 100'den az kişide görüldüğü düşünülen bu durumun adı üstün otobiyografik bellek, kısaca HSAM. Kimliğinin korunması için KCL kod adı verilen genç, Şubat 2025'te otobiyografik bellek üzerine çalışan bilişsel psikolog Krystian Barzykowski'ye kendisi ulaştı.

Anlattıklarına göre en eski anısı, yaklaşık 3 aylıkken yaşadığı Nisan 2009'a ait. 2010 ve 2011'den kalan erken çocukluk anılarını ise ailesi doğrulamış. KCL, 3 yaşından bu yana hayatını kesintisiz hatırladığını ve Ağustos 2022'den bu yana geçen günlerin yaklaşık yarısını ayrıntılarıyla anlatabildiğini söylüyor.

Genç, araştırma ekibinden uzakta yaşadığı için testler çevrim içi yapıldı. Sonuçlar, KCL'nin otobiyografik belleğinin insanların yüzde 99,9'undan daha güçlü olduğunu gösterdi.

Peki Bir İnsan Nasıl Bu Kadar Eski Anılarını Hatırlar?

Peki Bir İnsan Nasıl Bu Kadar Eski Anılarını Hatırlar?

İşin ilginç yanı, KCL'nin dikkati, çalışma belleği ve planlama becerileri tamamen normal çıktı. Ailesine göre gelişimi de doğumdan bu yana olağan seyretti. Araştırmacılara göre bu, HSAM'li kişilerde sık görülen bir tablo: Gündelik bilgileri öğrenmekte ya da sayı ezberlemekte diğer insanlardan farklı değiller.

Onları ayıran şey, kendi yaşadıklarına ulaşma biçimleri. Ekip, KCL'ye ekrandaki desenleri izlediği bir bilgisayar görevi verdi ve arada aklından neler geçtiğini sordu. Kendiliğinden gelen geçmiş anılarının sıklığı normalin belirgin şekilde üzerinde çıktı, geleceğe dair düşünceleri ise olağan düzeydeydi.

Cortex dergisinde yayımlanan çalışmaya göre HSAM, güçlü bir hafızadan çok anılara giden eşiğin daha düşük olmasıyla ilgili. Yine de bulgular tek bir vakaya dayanıyor ve bu mekanizmanın netleşmesi için daha fazla araştırma gerekiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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