Bebekliğini Bile Hatırlıyor: 16 Yaşındaki Gencin Hafızası İnsanların Yüzde 99,9'undan Güçlü!
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Bilim insanları, hafızası insanların yüzde 99,9'undan daha güçlü olan 16 yaşında bir genci tanıttı.
KCL kod adıyla anılan genç, yalnızca 3 aylıkken yaşadıklarını hatırladığını söylüyor. Üstelik bu anılar çoğu zaman bir koku ya da bir şarkıyla, kendiliğinden aklına geliyor!
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3 Aylıkken Yaşadıklarını Hatırlıyor
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Peki Bir İnsan Nasıl Bu Kadar Eski Anılarını Hatırlar?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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