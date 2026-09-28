Bebekliğini Bile Hatırlıyor: 16 Yaşındaki Gencin Hafızası İnsanların Yüzde 99,9'undan Güçlü!

İşin ilginç yanı, KCL'nin dikkati, çalışma belleği ve planlama becerileri tamamen normal çıktı. Ailesine göre gelişimi de doğumdan bu yana olağan seyretti. Araştırmacılara göre bu, HSAM'li kişilerde sık görülen bir tablo: Gündelik bilgileri öğrenmekte ya da sayı ezberlemekte diğer insanlardan farklı değiller.

Onları ayıran şey, kendi yaşadıklarına ulaşma biçimleri. Ekip, KCL'ye ekrandaki desenleri izlediği bir bilgisayar görevi verdi ve arada aklından neler geçtiğini sordu. Kendiliğinden gelen geçmiş anılarının sıklığı normalin belirgin şekilde üzerinde çıktı, geleceğe dair düşünceleri ise olağan düzeydeydi.

Cortex dergisinde yayımlanan çalışmaya göre HSAM, güçlü bir hafızadan çok anılara giden eşiğin daha düşük olmasıyla ilgili. Yine de bulgular tek bir vakaya dayanıyor ve bu mekanizmanın netleşmesi için daha fazla araştırma gerekiyor.