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Pazarda 'Doktor Hünnap' Diye Satılıyor: Simav Hünnabına İlgi Artıyor

Pazarda 'Doktor Hünnap' Diye Satılıyor: Simav Hünnabına İlgi Artıyor

Kütahya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 17:48
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Kütahya pazarında bu günlerde tezgahlarda en çok sorulan meyvelerden biri Simav'dan geliyor. Halk arasında 'doktor hünnap' diye anılan meyve, fiyatı ve kendine özgü tadıyla alıcıların ilgisini çekiyor. Satıcıların anlattıklarına bakılırsa bu lakabın da bir hikayesi var.

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Kilosu 80 ile 120 TL arasında satılıyor.

Kilosu 80 ile 120 TL arasında satılıyor.

Simav ilçesinden getirdikleri hünnapları Kütahya pazarında satışa sunan Cengiz Kösem ve Kadir Mert Zengin, meyvenin kilogramını 80 ile 120 TL arasında değişen fiyatlarla satıyor. İki esnaf da tezgaha gelen ilginin yoğun olduğunu söyledi. Halk arasında 'doktor hünnap' diye anılan Simav hünnabı, son yıllarda Kütahya'da tüketicilerin tercih ettiği meyveler arasına girdi. Uygun fiyatı ve kendine özgü lezzeti, meyveyi pazarın gözde ürünlerinden biri haline getirdi.

Hünnap artık Simav'da da yetişiyor.

Hünnap artık Simav'da da yetişiyor.

Esnafın anlattığına göre pazara gelen hünnap bir süre öncesine kadar Manisa'nın Demirci ilçesinden getiriliyordu. Son yıllarda Simav'da da hünnap yetiştiriciliği yaygınlaşmaya başladı. Kösem ve Zengin de tezgahlarındaki hünnabı artık Simav'dan getiriyor.

Satıcılar faydalarını saymakla bitiremiyor.

Satıcılar faydalarını saymakla bitiremiyor.

Esnaf, hünnabın güçlü antioksidan özellikleri nedeniyle halk arasında pek çok sağlık faydasıyla anıldığını anlattı ve “Karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine, diyabet, sarılık ve ülser gibi birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğu bilinen hünnap meyvesi pazarımızda büyük rağbet görüyor. Şu an satışlarımız çok iyi gidiyor” dedi. Esnafın sıraladığı bu etkiler halk arasındaki inanışlara dayanıyor. Haberde bunları doğrulayan bir bilimsel çalışmaya yer verilmedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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