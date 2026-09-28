Pazarda 'Doktor Hünnap' Diye Satılıyor: Simav Hünnabına İlgi Artıyor

Esnaf, hünnabın güçlü antioksidan özellikleri nedeniyle halk arasında pek çok sağlık faydasıyla anıldığını anlattı ve “Karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine, diyabet, sarılık ve ülser gibi birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğu bilinen hünnap meyvesi pazarımızda büyük rağbet görüyor. Şu an satışlarımız çok iyi gidiyor” dedi. Esnafın sıraladığı bu etkiler halk arasındaki inanışlara dayanıyor. Haberde bunları doğrulayan bir bilimsel çalışmaya yer verilmedi.