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Nörologlar Açıkladı: Bu Meyveyi Yemek Orta Yaştan Sonra Hafızayı Koruyor

Nörologlar Açıkladı: Bu Meyveyi Yemek Orta Yaştan Sonra Hafızayı Koruyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 18:13
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Orta yaşı geçtikten sonra mutfağın ortasında durup neden buzdolabını açtığını unutmak ya da eski bir komşunun adını hatırlamak için bir an duraksamak pek çok kişiye tanıdık geliyor. Bu küçük unutkanlıklar sadece sıradan hatalar gibi görünmüyor, gelecekte bağımsızlığını kaybetme korkusunu da beraberinde getiriyor. Ama uzmanlara göre beynin yaşlanma şekli kaderde yazılı değil ve en etkili çözümlerden biri markette meyve reyonunda duruyor.

İşte detaylar...

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Nörologların hafızayı korumak için 1 numaralı önerisi nar çıktı.

Nörologların hafızayı korumak için 1 numaralı önerisi nar çıktı.

Beyindeki hücreleri yıpratan oksidatif stres ve kronik iltihaplanmaya karşı en güçlü savunma hatlarından biri, çoğu kişinin aklına bile gelmeyen bir meyveden geliyor. New York Tıp Fakültesi'nden nörolog Dr. Mill Etienne, 50 yaş üstü yetişkinlerin nara çok daha sık yönelmesi gerektiğini söyledi. Hafıza kaybını önlemede genelde yaban mersini gibi meyveler akla gelse de Etienne, narın olağanüstü miktarda özel polifenol içerdiğini, bunların da güçlü anti-inflamatuar, antioksidan ve nöroprotektif etkilerle yaşlanan beyin dokusunu koruduğunu belirtti.

Nar taneleri ya da suyu, öğrenme ve kısa süreli hafızayı çalıştıran mekanizmaları doğrudan besliyor.

Nar taneleri ya da suyu, öğrenme ve kısa süreli hafızayı çalıştıran mekanizmaları doğrudan besliyor.

Meyvedeki güçlü antioksidanlar, beynin hafıza merkezlerindeki hücre zarlarına zarar vermeden önce serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor. Yeni yapılan bazı klinik araştırmalar, narın anti-inflamatuar etkisinin Alzheimer ve Parkinson gibi karmaşık nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine işaret ediyor.

Nar mevsimi dışındaysa ya da kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime giriyorsa, beyne iyi gelen başka koyu renkli meyveler de var.

Nar mevsimi dışındaysa ya da kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime giriyorsa, beyne iyi gelen başka koyu renkli meyveler de var.

NYU Langone Hastanesi'nden nörolog Dr. Shae Datta, koyu renkli meyvelerdeki flavonoid gibi bitki bileşiklerinin kan-beyin bariyerini kolayca aştığını, beyindeki lokal iltihabı yatıştırıp zihinsel hızı artırdığını aktardı. Etienne de haftalık beslenmeye koyu üzüm, avokado, turunçgiller ve taze yaban mersini gibi meyveler eklemenin antosiyanin, resveratrol ve sağlıklı yağ desteği sağladığını ekledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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