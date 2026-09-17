Nörologlar Açıkladı: Bu Meyveyi Yemek Orta Yaştan Sonra Hafızayı Koruyor

Orta yaşı geçtikten sonra mutfağın ortasında durup neden buzdolabını açtığını unutmak ya da eski bir komşunun adını hatırlamak için bir an duraksamak pek çok kişiye tanıdık geliyor. Bu küçük unutkanlıklar sadece sıradan hatalar gibi görünmüyor, gelecekte bağımsızlığını kaybetme korkusunu da beraberinde getiriyor. Ama uzmanlara göre beynin yaşlanma şekli kaderde yazılı değil ve en etkili çözümlerden biri markette meyve reyonunda duruyor.

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