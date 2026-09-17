Nörologlar Açıkladı: Bu Meyveyi Yemek Orta Yaştan Sonra Hafızayı Koruyor
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Orta yaşı geçtikten sonra mutfağın ortasında durup neden buzdolabını açtığını unutmak ya da eski bir komşunun adını hatırlamak için bir an duraksamak pek çok kişiye tanıdık geliyor. Bu küçük unutkanlıklar sadece sıradan hatalar gibi görünmüyor, gelecekte bağımsızlığını kaybetme korkusunu da beraberinde getiriyor. Ama uzmanlara göre beynin yaşlanma şekli kaderde yazılı değil ve en etkili çözümlerden biri markette meyve reyonunda duruyor.
İşte detaylar...
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Nörologların hafızayı korumak için 1 numaralı önerisi nar çıktı.
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Nar taneleri ya da suyu, öğrenme ve kısa süreli hafızayı çalıştıran mekanizmaları doğrudan besliyor.
Nar mevsimi dışındaysa ya da kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime giriyorsa, beyne iyi gelen başka koyu renkli meyveler de var.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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