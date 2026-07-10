article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Harvard Açıkladı: Beyin Sağlığını Destekleyen Beslenme Modeli

Harvard Açıkladı: Beyin Sağlığını Destekleyen Beslenme Modeli

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 12:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yaşlansanız da beyninizi zinde tutmak için ne yapıyorsunuz? Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen ve JAMA Neurology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sağlıklı beslenme modelleri arasında DASH diyeti beyin sağlığıyla en güçlü ilişki gösteren beslenme modeli oldu. Peki, beyin sağlığı için neler yemeli? Nelere dikkat etmeli?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beyin Sağlığını Destekleyen Beslenme Modeli: DASH

Beyin Sağlığını Destekleyen Beslenme Modeli: DASH

159 binden fazla kişinin sağlık verilerini inceleyen Harvard araştırması, uzun vadeli bilişsel sağlıkla ilişkili beslenme alışkanlıklarını ortaya koydu. Çalışmada özellikle DASH diyeti dikkat çekti.

Araştırmacılar, 159 bin 347 kişinin uzun yıllara yayılan sağlık verilerini değerlendirerek farklı beslenme modelleri ile beyin sağlığı arasındaki ilişkiyi inceledi. Bulgular, beyin sağlığını desteklemede yalnızca zihinsel aktivitelerin değil, günlük beslenme tercihlerinin de önemli bir faktör olabileceğine işaret etti.

DASH Diyeti Neden Öne Çıktı?

Başlangıçta yüksek tansiyonla mücadele amacıyla geliştirilen DASH diyeti, zaman içinde kalp-damar sağlığı başta olmak üzere birçok alandaki etkileriyle araştırmalara konu oldu. Harvard araştırmasında da bu modele daha fazla uyum sağlayan kişilerin, ilerleyen yıllarda daha düşük bilişsel gerileme riskiyle karşı karşıya olduğu görüldü.

Bu beslenme modelinde işlenmiş gıdalar, aşırı tuz tüketimi ve şekerli ürünler sınırlandırılırken; sebze, meyve, kuru yemiş, baklagiller, tam tahıllar ve düşük yağlı protein kaynaklarına daha fazla yer veriliyor.

Peki Beyin Sağlığı İçin Nasıl Beslenmeli?

Peki Beyin Sağlığı İçin Nasıl Beslenmeli?

Uzmanlar, damar sağlığını destekleyen bir beslenme biçiminin dolaylı olarak beyin fonksiyonlarını da destekleyebileceğine dikkat çekiyor. Çünkü beyin, sağlıklı çalışabilmek için düzenli kan akışına ve yeterli besin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Bu nedenle uzmanlar; omega-3 açısından zengin balıkların, antioksidan içeriği yüksek sebze ve meyvelerin, kuru yemişlerin ve lif açısından zengin besinlerin düzenli tüketilmesini öneriyor.

Araştırmada Hangi Besinler Öne Çıktı?

Harvard araştırmasının işaret ettiği sağlıklı beslenme modellerinde özellikle şu besin grupları öne çıktı:

  • Yeşil yapraklı sebzeler ve diğer sebze çeşitleri

  • Meyveler

  • Tam tahıllı ürünler

  • Baklagiller

  • Kuru yemişler

  • Balık ve sağlıklı protein kaynakları

Buna karşılık aşırı işlenmiş gıdalar, yüksek şeker içeren ürünler ve fazla miktarda kırmızı et tüketimi daha düşük kaliteli beslenme alışkanlıkları arasında değerlendirildi.

Beslenme Tek Başına Çözüm Değil!

Bilim insanlarından önemli uyarı: Araştırma önemli sonuçlar ortaya koysa da uzmanlar, elde edilen bulguların bir ilişkiyi gösterdiğini vurguluyor. Yani DASH diyetinin tek başına bilişsel gerilemeyi kesin olarak önlediği söylenemiyor.

Bununla birlikte çalışma, orta yaş döneminden itibaren sürdürülen sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ilerleyen yıllardaki beyin sağlığı açısından önemli bir rol oynayabileceğine dair güçlü kanıtlar sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın