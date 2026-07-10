Harvard Açıkladı: Beyin Sağlığını Destekleyen Beslenme Modeli
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yaşlansanız da beyninizi zinde tutmak için ne yapıyorsunuz? Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen ve JAMA Neurology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sağlıklı beslenme modelleri arasında DASH diyeti beyin sağlığıyla en güçlü ilişki gösteren beslenme modeli oldu. Peki, beyin sağlığı için neler yemeli? Nelere dikkat etmeli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyin Sağlığını Destekleyen Beslenme Modeli: DASH
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki Beyin Sağlığı İçin Nasıl Beslenmeli?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın