Harvard Açıkladı: Beyin Sağlığını Destekleyen Beslenme Modeli

159 binden fazla kişinin sağlık verilerini inceleyen Harvard araştırması, uzun vadeli bilişsel sağlıkla ilişkili beslenme alışkanlıklarını ortaya koydu. Çalışmada özellikle DASH diyeti dikkat çekti.

Araştırmacılar, 159 bin 347 kişinin uzun yıllara yayılan sağlık verilerini değerlendirerek farklı beslenme modelleri ile beyin sağlığı arasındaki ilişkiyi inceledi. Bulgular, beyin sağlığını desteklemede yalnızca zihinsel aktivitelerin değil, günlük beslenme tercihlerinin de önemli bir faktör olabileceğine işaret etti.

DASH Diyeti Neden Öne Çıktı?

Başlangıçta yüksek tansiyonla mücadele amacıyla geliştirilen DASH diyeti, zaman içinde kalp-damar sağlığı başta olmak üzere birçok alandaki etkileriyle araştırmalara konu oldu. Harvard araştırmasında da bu modele daha fazla uyum sağlayan kişilerin, ilerleyen yıllarda daha düşük bilişsel gerileme riskiyle karşı karşıya olduğu görüldü.

Bu beslenme modelinde işlenmiş gıdalar, aşırı tuz tüketimi ve şekerli ürünler sınırlandırılırken; sebze, meyve, kuru yemiş, baklagiller, tam tahıllar ve düşük yağlı protein kaynaklarına daha fazla yer veriliyor.