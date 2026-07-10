DSÖ'den Kanser Uyarısı: Yılda 35 Milyon Yeni Vaka Bekleniyor

Dünya genelinde, yılda yaklaşık 20 milyon yeni kanser vakası görüldüğünü biliyor muydunuz? Üstelik Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın (IARC) yayımladığı son rapora göre, gidişat değişmezse vakalar daha da artacak. Araştırma verilerine göre, yıllık kanser vakaları 2050'ye kadar 35 milyona ulaşabilir.

Uzmanlar, her 5 kişiden 1'inin yaşamı boyunca en az bir kez kansere yakalanacağını söylüyor. İşte detaylar.

Kaynak: WHO