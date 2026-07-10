DSÖ'den Kanser Uyarısı: Yılda 35 Milyon Yeni Vaka Bekleniyor
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Dünya genelinde, yılda yaklaşık 20 milyon yeni kanser vakası görüldüğünü biliyor muydunuz? Üstelik Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın (IARC) yayımladığı son rapora göre, gidişat değişmezse vakalar daha da artacak. Araştırma verilerine göre, yıllık kanser vakaları 2050'ye kadar 35 milyona ulaşabilir.
Uzmanlar, her 5 kişiden 1'inin yaşamı boyunca en az bir kez kansere yakalanacağını söylüyor. İşte detaylar.
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2050'de 35 Milyon Yeni Kanser Vakası Bekleniyor!
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Her 5 Kişiden 1'i Kanserle Karşılaşacak!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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