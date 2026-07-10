article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
DSÖ'den Kanser Uyarısı: Yılda 35 Milyon Yeni Vaka Bekleniyor

DSÖ'den Kanser Uyarısı: Yılda 35 Milyon Yeni Vaka Bekleniyor

kanser
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 10:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya genelinde, yılda yaklaşık 20 milyon yeni kanser vakası görüldüğünü biliyor muydunuz? Üstelik Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın (IARC) yayımladığı son rapora göre, gidişat değişmezse vakalar daha da artacak. Araştırma verilerine göre, yıllık kanser vakaları 2050'ye kadar 35 milyona ulaşabilir. 

Uzmanlar, her 5 kişiden 1'inin yaşamı boyunca en az bir kez kansere yakalanacağını söylüyor. İşte detaylar. 

Kaynak: WHO

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2050'de 35 Milyon Yeni Kanser Vakası Bekleniyor!

2050'de 35 Milyon Yeni Kanser Vakası Bekleniyor!

WHO ve IARC'nin yayımladığı Global Status Report on Cancer 2026 raporuna göre, dünya genelinde kanser vakaları hızla artıyor. Günümüzde yılda yaklaşık 20 milyon yeni vaka görülüyor. Ancak nüfusun yaşlanması, çevresel riskler ve yaşam tarzı faktörleri nedeniyle bu sayının 2050 yılına kadar yaklaşık 35 milyona ulaşacağı öngörülüyor!

Her 5 Kişiden 1'i Kanserle Karşılaşacak!

Her 5 Kişiden 1'i Kanserle Karşılaşacak!

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın (IARC) GLOBOCAN 2024 verilerine göre, her 5 kişiden 1'i yaşamı boyunca kanser tanısı alacak.

Dahası, yaklaşık 9 erkekten 1'i ve 13 kadından 1'i ise kanser nedeniyle yaşamını kaybedecek. Uzmanlar bu nedenle yalnızca tedaviye değil, erken teşhis ve önleyici sağlık politikalarına da daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguluyor.

Cinsiyetlere Göre Kanser Yükü

Küresel çapta kansere bağlı ölümlerin en büyük sorumlusu akciğer kanseri olmaya devam ediyor. Cinsiyete göre dağılıma bakıldığında; erkeklerde en yaygın olarak akciğer, prostat ve kolorektal (kalın bağırsak) kanserleri görülürken, kadınlarda kanser yükünün büyük bir bölümünü meme, akciğer ve kolorektal kanserler oluşturuyor.

Dünya Sağlık Örgütü Uyarıyor: "Zaman Daralıyor"

Dünya Sağlık Örgütü Uyarıyor: "Zaman Daralıyor"

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, kanserin yalnızca bir sağlık sorunu olmadığını; ekonomi ve sosyal yaşam üzerinde de derin etkiler bıraktığını hatırlatıyor.

Doğru Sağlık Politikası ile Önlenebilir! 

Uzmanlar, tütün mamullerinin kullanımı, alkol tüketimi, obezite, fiziksel hareketsizlik ve hava kirliliği gibi risk faktörlerinin yanı sıra bazı enfeksiyonlara bağlı gelişen kanserlerin önemli ölçüde önlenebilir olduğuna dikkat çekiyor.

Bu nedenle ülkelerin tarama programlarını yaygınlaştırması ve koruyucu sağlık politikalarını güçlendirmesi gerektiği vurgulanıyor.

En Güçlü Silah ise Hâlâ Erken Teşhis

Uzmanlar, kanser vakalarının artacağını öngörse de tablo tamamen karamsar değil. Pek çok kanser türünde erken teşhis sayesinde tedavi başarısı önemli ölçüde yükseliyor.

Bu nedenle düzenli tarama programlarına katılmak, sigaradan uzak durmak, sağlıklı beslenmek, hareketli bir yaşam sürmek ve risk faktörlerini azaltmak, hem kanser görülme sıklığını hem de hastalığa bağlı ölümleri azaltmanın en etkili yolları arasında gösteriliyor. DHÖ ise ülkeleri, artan kanser yüküne karşı bugünden önlem almaya çağırıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın