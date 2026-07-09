Psikolojiye Göre Kulaklıksız Dışarı Çıkamayan İnsanların Ortak Özellikleri
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Evden çıkmadan önce cüzdan, telefon, anahtar ve bir de kulaklığınızı mı kontrol ediyorsunuz? Son yıllarda yapılan araştırmalar, kulaklığı yanınızdan ayırmamanın tek sebebinin müzik dinlemeyi sevmek olmadığını gösteriyor. Kulaklık, aynı zamanda stresle başa çıkma yönteminiz ve hatta kişisel alan oluşturma yolunuz olabilir. Peki, neden kulaklıksız dışarı çıkmak istemiyoruz?
İşte, bazen hiçbir şey dinlemiyor olsak bile kulaklık takmamızın arkasındaki olası nedenler:
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1. Şehir gürültüsünden zihinsel olarak uzaklaşma.
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2. Kişisel alan oluşturma.
3. İstenmeyen sosyal etkileşimleri azaltma.
4. Duygu düzenleme ve odaklanma için müzik kullanımı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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