Psikolojiye Göre Kulaklıksız Dışarı Çıkamayan İnsanların Ortak Özellikleri

Evden çıkmadan önce cüzdan, telefon, anahtar ve bir de kulaklığınızı mı kontrol ediyorsunuz? Son yıllarda yapılan araştırmalar, kulaklığı yanınızdan ayırmamanın tek sebebinin müzik dinlemeyi sevmek olmadığını gösteriyor. Kulaklık, aynı zamanda stresle başa çıkma yönteminiz ve hatta kişisel alan oluşturma yolunuz olabilir. Peki, neden kulaklıksız dışarı çıkmak istemiyoruz?

İşte, bazen hiçbir şey dinlemiyor olsak bile kulaklık takmamızın arkasındaki olası nedenler:

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