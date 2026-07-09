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Psikolojiye Göre Kulaklıksız Dışarı Çıkamayan İnsanların Ortak Özellikleri

Psikolojiye Göre Kulaklıksız Dışarı Çıkamayan İnsanların Ortak Özellikleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 11:47
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Evden çıkmadan önce cüzdan, telefon, anahtar ve bir de kulaklığınızı mı kontrol ediyorsunuz? Son yıllarda yapılan araştırmalar, kulaklığı yanınızdan ayırmamanın tek sebebinin müzik dinlemeyi sevmek olmadığını gösteriyor. Kulaklık, aynı zamanda stresle başa çıkma yönteminiz ve hatta kişisel alan oluşturma yolunuz olabilir. Peki, neden kulaklıksız dışarı çıkmak istemiyoruz? 

İşte, bazen hiçbir şey dinlemiyor olsak bile kulaklık takmamızın arkasındaki olası nedenler: 

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1. Şehir gürültüsünden zihinsel olarak uzaklaşma.

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar gün boyunca korna sesleri, toplu taşıma anonsları, kalabalığın gürültüsü ve sürekli değişen çevresel uyaranlarla karşı karşıya kalıyor. Çevre psikolojisi alanındaki araştırmalar ise bu yoğun ses ortamının zihinsel yorgunluğu ve stres hissini artırabildiğini ortaya koyuyor.

Bu nedenle birçok kişi kulaklığı yalnızca müzik dinlemek için değil, çevresindeki sesleri kontrol edebilmek amacıyla da kullanıyor. Tam da bu noktada devreye, sevilen bir müzik veya tanıdık bir podcast giriyor. Ve dış dünyanın kaotik seslerini geri plana iterek kişinin daha kontrollü ve sakin hissetmesine yardımcı olabiliyor.

2. Kişisel alan oluşturma.

2. Kişisel alan oluşturma.

Araştırmalarda 'Auditory Bubble' yani işitsel balon olarak tanımlanan kavram, kulaklığın kişinin etrafında görünmez bir kişisel alan oluşturabildiğini öne sürüyor.

Ses teknolojileri üzerine çalışan sosyolog Michael Bull da yıllardır insanların mobil müziği yalnızca eğlenmek için değil, kamusal alanda kendilerine ait küçük bir alan yaratmak için kullandığını savunuyor.

Bu yüzden kalabalık bir metroda ya da yürürken kulaklık takmak, birçok kişi için yalnızca müzik dinlemek değil; birkaç dakikalığına kendi dünyasında kalabilmenin bir yolu anlamına geliyor.

3. İstenmeyen sosyal etkileşimleri azaltma.

Kulaklık, günümüzde sözlü bir açıklama yapmadan verilen en güçlü sosyal sinyallerden biri haline geldi.

Araştırmacılar, kulaklık takan kişilerin çevredekiler tarafından genellikle 'Şu an meşgul' veya 'Rahatsız edilmek istemiyor' şeklinde algılandığını belirtiyor. Bu durum, kişinin sürekli sohbet etmek zorunda hissetmesini önleyen görünmez bir sınır işlevi görebiliyor.

Elbette bu, kulaklık kullanan herkesin asosyal olduğu anlamına gelmiyor. Çoğu zaman amaç insanlardan kaçmak değil; gün içinde kendine ait kısa bir mola yaratabilmek oluyor.

4. Duygu düzenleme ve odaklanma için müzik kullanımı.

4. Duygu düzenleme ve odaklanma için müzik kullanımı.

Müzik psikolojisi alanındaki çalışmalar ise insanların yalnızca eğlenmek için değil; ruh hallerini düzenlemek, dikkatlerini toplamak ve stres seviyelerini dengelemek amacıyla da müzik dinlediğini gösteriyor.

Bazı kişiler hareketli parçalarla enerji kazanırken, bazıları sakin melodiler sayesinde yoğun düşüncelerden uzaklaşabildiğini hissediyor. Özellikle işe giderken veya uzun yürüyüşlerde kulaklık kullanımı, dış dünyadan tamamen kopmak yerine kişinin dikkatini kendi seçtiği seslere yönlendirmesine yardımcı olabiliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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