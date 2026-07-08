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Sepete Ürün Ekleyip Günlerce Satın Almayan 4 Burç

Sepete Ürün Ekleyip Günlerce Satın Almayan 4 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 16:37
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Alışverişin heyecanını doyasıya yaşayıp sepetini tıka basa doldurduktan sonra, aslında hiçbir sipariş vermeyenlerin olduğunu biliyor muydunuz? Evet, bu kişiler aramızda ve belki de sizin de tanıdığınız biri bu durumda. 

Kimi uzun saatler boyunca araştırma yaparak en iyi ürünü bulmaya çalışıyor, kimi kararsızlık içinde hangi ürünü alacağına bir türlü karar veremiyor, kimi ise sepetine eklediği ürünlerin varlığını tamamen unutup gündelik hayatına devam ediyor.

Peki, hangi burçlar online alışveriş yapamıyor? İşte, alışveriş sepetini günlerce, hatta haftalarca bekleten, 'Satın Al' butonuna basmayı bir türlü göze alamayan 4 burç:

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İkizler

Alışveriş dünyasının en meraklı gezginlerinden biri olan İkizler burcu için online mağazalar adeta keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibidir. Bir ürünü sepete ekler ama bu onun için alışverişin sonu değil, yeni bir başlangıçtır. Çünkü birkaç dakika sonra karşısına daha ilgi çekici bir seçenek çıkabilir. Bu yüzden sepeti sürekli değişir; bir ürün çıkar, yerine yenisi eklenir.

Asıl sorun ise satın alma aşamasında başlar. Sürekli yeni seçeneklerle karşılaştıkça karar vermek daha da zorlaşır. 'Acaba bunu mu alsam, yoksa diğerini mi?' derken alışveriş ertelenir. Sonunda ise sepet dolu kalır, sipariş ise çoğu zaman verilmez.

Yengeç

Yengeç burcu beğendiği ürünleri heyecanla sepetine ekler. Ancak ödeme ekranına geldiğinde bu kez mantığı devreye girer. 'Gerçekten buna ihtiyacım var mı?', 'Şimdi almasam da olur mu?' gibi sorular zihnini meşgul etmeye başlar.

Bir yandan bütçesini korumak isterken diğer yandan olası kampanya ve indirimleri de kaçırmak istemez. Bu yüzden sepetindeki ürünler günlerce bekleyebilir. Çoğu zaman satın almaktan vazgeçmez; sadece doğru zamanı beklediğine inanır.

Başak

Başak burcu için alışveriş yapmak tam anlamıyla detaylı bir araştırma sürecidir. Bir ürünü sepete eklemeden önce yorumları okur, fiyat karşılaştırması yapar, farklı markaları ve alternatifleri tek tek inceler. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmak istemez.

Sepete eklemek onun için kesin karar anlamına gelmez. Günler sonra bile dönüp aynı ürünü yeniden kontrol edebilir, yeni yorumları okuyabilir ya da daha uygun bir fiyat arayabilir. Çünkü Başak için önemli olan hızlı alışveriş yapmak değil, en doğru tercihi yaptığından emin olmaktır.

Balık

Balık burcu, anlık bir ilhamla online alışveriş sepetini hızla doldurabilir. Gördüğü ürünlerden etkilenir, hayal kurar ve beğendiklerini hiç düşünmeden sepete ekler. Fakat aynı hızla ilgisi başka bir konuya kayabilir.

Araya günlük koşuşturma girdiğinde alışverişi tamamen unutur. Günler, hatta haftalar sonra uygulamayı açtığında sepetinde hâlâ bekleyen ürünlerle karşılaşması oldukça olağandır. Sonra yeniden inceler, belki bir arkadaşına danışır, biraz daha düşünür... Derken alışveriş yine başka bir güne kalır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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