Sepete Ürün Ekleyip Günlerce Satın Almayan 4 Burç

Alışverişin heyecanını doyasıya yaşayıp sepetini tıka basa doldurduktan sonra, aslında hiçbir sipariş vermeyenlerin olduğunu biliyor muydunuz? Evet, bu kişiler aramızda ve belki de sizin de tanıdığınız biri bu durumda.

Kimi uzun saatler boyunca araştırma yaparak en iyi ürünü bulmaya çalışıyor, kimi kararsızlık içinde hangi ürünü alacağına bir türlü karar veremiyor, kimi ise sepetine eklediği ürünlerin varlığını tamamen unutup gündelik hayatına devam ediyor.

Peki, hangi burçlar online alışveriş yapamıyor? İşte, alışveriş sepetini günlerce, hatta haftalarca bekleten, 'Satın Al' butonuna basmayı bir türlü göze alamayan 4 burç: