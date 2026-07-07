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Hesap Ödememek İçin Tuvalete Kaçan 4 Burç: Şark Kurnazı Burçlar

Hesap Ödememek İçin Tuvalete Kaçan 4 Burç: Şark Kurnazı Burçlar

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 16:39
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Bir restoranda oturuyorsunuz, masanın etrafında sevdiklerinizle dolu bir tablo var. Gülüşler, kahkahalar havada uçuşuyor, neşe dolu bir atmosfer hakim. Tabii siparişler ardı ardına veriliyor, tabaklar bir bir boşalıyor. Tüm bu neşeli tablo ise garsonun elinde deri kaplı hesap sümenini masaya bıraktığı ana kadar sürüyor.

Tam da bu anda, masadaki bazı insanların karakteri değişiyor. Birinin telefonu çalıyor, biri cüzdanını arabada unuttuğunu iddia ediyor. Ve tabii ki klasik hamlelerden biri de tuvalete gitme bahanesi oluyor. İşte bu kişinin burcunu açıklıyoruz: Hanımlar, beyler dikkat; daha ilk buluşmada bunu fark edebilirsiniz! 

Peki, hesap ödememek için tuvalete kaçan şark kurnazı burçlar hangileri?

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Boğa

Bir Boğa burcu, hesabın geldiğini kilometrelerce öteden hisseder. Garsonun deri sümeni eline aldığı an radarları çalışır. Daha hesap masaya bile bırakılmadan sandalyesini geriye iter:

'Ben bir tuvalete uğrayıp geleyim.' der. 

Kimse şüphelenmesin diye de ağır ağır yürür. Acele ederse yakalanacağını bilir. Döndüğünde ise en masum yüz ifadesiyle 'Hesap daha gelmedi mi?' diye soracak kadar profesyoneldir.

İkizler

İkizler

İkizler tuvalete gitmeden önce ortamı hazırlar. Beş dakika boyunca herkesi kahkahaya boğar, konu değiştirir, garsonun gelişini görünce telefonu eline alır ve tam hesap masaya bırakıldığı anda:

'Bir dakika, çok acil...'

deyip hem telefonda konuşuyormuş gibi yapar hem de lavaboya yönelir. Döndüğünde herkes hesabı çoktan paylaşmıştır.

Üstelik her hesap için farklı bir tiyatro sahnesi de vardır onun!

Yay

Yay'ın ise planı yoktur. Garson hesabı bırakınca gerçekten o anda tuvaletinin geldiğine inanır. İçinden 'İki dakikada dönerim.' diye geçirir ama lavaboya giderken tanıdığı biriyle karşılaşır, mekanın dekoruna bakar, bir anda karşına çıkan bir tanıdıkla muhabbete dalar. On dakika sonra masaya geldiğinde hesap kapanmıştır.

En klasik cümlesi:

'Aaa siz mi ödediniz?'Hemen ardından daha klasik bir cümle gelecektir elbette, 'Bir dahakiler benden.' ancak beklemeyin, zira sıra ona hiç gelmeyebilir.

Oğlak

Oğlak bunu bile planlı yapar. Yemeğin sonlarına doğru suyu fazla içer. Hesabın geleceği zamanı tahmin eder. Garson uzaktan yürümeye başladığı anda saate bakar.

'Ben hemen geliyorum.' der ve ödeme faslı boyunca ortalıkta görünmez. 

Döndüğünde ise hiç bozuntuya vermeden sohbet kaldığı yerden devam eder. Ne 'Hesap ne oldu?' diye sorar, ne de şaşırmış gibi yapar. İşte bu sayede parası hep cebinde kalır. Ve aslında kimse onun kasıtlı olarak kaçtığını fark etmez, gerçi fark etse de eleştiri oklarını karşı tarafa ustalıkla çevireceği için sonunda haklı çıkarak herkesi şaşırtır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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