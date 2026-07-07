Hesap Ödememek İçin Tuvalete Kaçan 4 Burç: Şark Kurnazı Burçlar

Bir restoranda oturuyorsunuz, masanın etrafında sevdiklerinizle dolu bir tablo var. Gülüşler, kahkahalar havada uçuşuyor, neşe dolu bir atmosfer hakim. Tabii siparişler ardı ardına veriliyor, tabaklar bir bir boşalıyor. Tüm bu neşeli tablo ise garsonun elinde deri kaplı hesap sümenini masaya bıraktığı ana kadar sürüyor.

Tam da bu anda, masadaki bazı insanların karakteri değişiyor. Birinin telefonu çalıyor, biri cüzdanını arabada unuttuğunu iddia ediyor. Ve tabii ki klasik hamlelerden biri de tuvalete gitme bahanesi oluyor. İşte bu kişinin burcunu açıklıyoruz: Hanımlar, beyler dikkat; daha ilk buluşmada bunu fark edebilirsiniz!

Peki, hesap ödememek için tuvalete kaçan şark kurnazı burçlar hangileri?