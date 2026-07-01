Ay Takvimine Göre Temmuz 2026 Saç Kesim Günleri: Yazın Güneşiyle Işıltınızı Ortaya Çıkarın
Temmuz ayı; yazın tam kalbi, Güneş'in en cömert, gecelerin ise en efsunlu olduğu o harika dönem! Tatil ruhunun zirveye ulaştığı, bronz tenlerin ve hafif kıyafetlerin sahneye çıktığı bu ayda, saçlarımız da değişen mevsime ve yükselen enerjiye ayak uydurmak ister. Ancak deniz tuzu, klor ve yoğun güneş ışınları saçlarımızı çabucak yıpratabilir. İşte tam da bu yüzden, Temmuz ayında atacağımız saç kesim ve bakım adımları her zamankinden çok daha kritik.
14 Temmuz'daki Yeni Ay'ın getirdiği taze başlangıç hissinden, 29 Temmuz'daki Dolunay'ın güçlü enerjisine kadar tüm Ay evrelerini matematiksel ve astrolojik olarak hesapladık. Peki, bu yaz Ay takvimine göre saç kesimi için en uygun günler hangileri? İşte Temmuz ayı saç kesim takvimi:
Temmuz Ayının En İyi Saç Kesim Günleri Hangileri?
Temmuz Ayında Hangi Günlerde Saç Kestirilmemeli?
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