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Ay Takvimine Göre Temmuz 2026 Saç Kesim Günleri: Yazın Güneşiyle Işıltınızı Ortaya Çıkarın

Ay Takvimine Göre Temmuz 2026 Saç Kesim Günleri: Yazın Güneşiyle Işıltınızı Ortaya Çıkarın

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 09:42
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Temmuz ayı; yazın tam kalbi, Güneş'in en cömert, gecelerin ise en efsunlu olduğu o harika dönem! Tatil ruhunun zirveye ulaştığı, bronz tenlerin ve hafif kıyafetlerin sahneye çıktığı bu ayda, saçlarımız da değişen mevsime ve yükselen enerjiye ayak uydurmak ister. Ancak deniz tuzu, klor ve yoğun güneş ışınları saçlarımızı çabucak yıpratabilir. İşte tam da bu yüzden, Temmuz ayında atacağımız saç kesim ve bakım adımları her zamankinden çok daha kritik.

14 Temmuz'daki Yeni Ay'ın getirdiği taze başlangıç hissinden, 29 Temmuz'daki Dolunay'ın güçlü enerjisine kadar tüm Ay evrelerini matematiksel ve astrolojik olarak hesapladık. Peki, bu yaz Ay takvimine göre saç kesimi için en uygun günler hangileri? İşte Temmuz ayı saç kesim takvimi:

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Temmuz Ayının En İyi Saç Kesim Günleri Hangileri?

Temmuz Ayının En İyi Saç Kesim Günleri Hangileri?

Ay'ın küçülürken kökleri sağlamlaştırdığı veya yeni aydan sonra hızla büyüyerek saçlara can kattığı o altın günleri derledik. Yazın yıpratıcı etkisine karşı kalkan oluşturacak bu tarihleri kuaför randevunuz için mutlaka not alın:

  • 5 - 6 Temmuz (Pazar-Pazartesi): Ay Boğa Burcunda. 

Ay bugünlerde küçülen fazda olsa da, toprak elementinin en dayanıklı burcu olan Boğa'nın onarıcı enerjisi devrededir. Güneşten kurumuş, denizden yıpranmış saçlarınızı toparlamak, köklerini kalınlaştırmak ve dökülmeleri durdurmak istiyorsanız bu tarihler harika bir zaman dilimidir. Uzama yavaşlar ama saç teli kalitesi çok yüksek olur.

  • 15 - 16 Temmuz (Çarşamba-Perşembe): Ay Aslan Burcunda ve Büyüyor! 

14 Temmuz'daki Yeni Ay'dan hemen sonraki bugünler, muazzam bir büyüme enerjisi taşır. Eğer yaz akşamlarında saçlarınızın kelimenin tam anlamıyla 'Aslan yelesi' gibi gür, hacimli, gösterişli ve hızlı uzamasını istiyorsanız ateş elementinin bu şanslı günlerini asla kaçırmayın.

  • 17 - 19 Temmuz (Cuma-Pazar): Ay Başak Burcunda. 

Kusursuz, iddialı ve formunu uzun süre koruyan bir model mi istiyorsunuz? Başak burcunun mükemmeliyetçiliği, asimetrik veya çok net hatlara sahip kesimler (küt kesimler, keskin perçemler) için kuaförünüzün yeteneğini zirveye taşıyacaktır. Üstelik büyüyen ay fazı sayesinde saçlarınız hızlı uzamaya devam eder.

  • 25 - 26 Temmuz (Cumartesi-Pazar): Ay Yay Burcunda. 

Ay'ın dolunaya yaklaştığı ve enerjinin coştuğu bugünler, yazın maceracı ruhuna yakışan uçarı değişiklikler için harikadır. Dinamik, hareketli katlar attırmak ve yaz ışıltıları eklemek için Yay'ın iyimser ve cesur enerjisini arkanıza alın.

Temmuz Ayında Hangi Günlerde Saç Kestirilmemeli?

Astrolojik açılar her zaman destekleyici olmayabilir. Sıcağın ve nemin zaten şekil almayı zorlaştırdığı Temmuz ayında, şu tarihlerde makastan köşe bucak kaçmanızı öneririm:

  • 12 - 14 Temmuz (Pazar-Salı): Yeni Ay ve Yengeç Etkisi. 

14 Temmuz'da gerçekleşecek Yeni Ay, duygusal dalgalanmaların zirvesidir. Geçmişe özlem duyar, anlık melankoliyle 'saçımı tamamen kısaltayım' hissine kapılabilirsiniz. Bugünlerde alınan radikal kararlar genellikle büyük bir hüsranla sonuçlanır. Kesim yerine derin nem maskeleri yapmak en doğrusudur.

  • 22 - 24 Temmuz (Çarşamba-Cuma): Ay Akrep Burcunda. 

Dürtüsel ve krizli günlerdir. Birine kızıp hıncınızı saçınızdan çıkarmak isteyebilir, size hiç uymayacak marjinal bir renk veya model deneyebilirsiniz. Tutkunuzu saçınıza değil, güzel yaz akşamlarına saklayın!

  • 29 Temmuz (Çarşamba): Dolunay Günü. 

Enerjinin patlama noktası olan Dolunay günlerinde kuaförünüzle frekansınız tutmayabilir. Ne istediğinizi yanlış aktarabilirsiniz ve sonuç sizi mutsuz edebilir. Ayrıca Dolunay döneminde yapılan kesimler, eski inanışlara göre enerjik şansınızı bir miktar tıkayabilir.

Nötr Günler: Rutin Bakım İçin İdeal Zamanlar

Nötr Günler: Rutin Bakım İçin İdeal Zamanlar

Radikal bir değişim istemeyenler; sadece ufak kırıklarını aldıracak, fön çektirecek veya yaz boyasını/bakımını tazeleyecek olanlar için enerjinin sakin olduğu o risksiz günler ise şu şekilde: 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 27, 28, 30 ve 31 Temmuz.

Temmuz Ayına Özel Saç Kesim Ritüeli: Gül Suyu ve Ay Işığıyla Canlanma

Temmuz ayında Güneş'in ateş enerjisi çok yoğun olduğu için, dengeyi sağlamak adına Ay'ın serinletici ve arındırıcı frekansına ihtiyaç duyarız. Bu ritüel, kuaför koltuğuna oturmadan önce sizi ruhen serinletecek.

Temmuz Ayında Saç Kesim Ritüeli Nasıl Yapılır?

  • Hazırlık: Kuaföre gideceğiniz günden bir önceki gece, ufak bir sprey şişesine saf su ve birkaç damla hakiki gül suyu (veya lavanta yağı) ekleyin. Şişeyi gece boyunca Ay ışığını doğrudan görebileceği bir pencere kenarında bekletin.

  • Arınma: Kesim sabahı, Ay'ın serin şifasıyla dolmuş bu suyu saç diplerinize nazikçe sıkarak şu sözleri fısıldayın: 'Güneş'in ateşiyle parlıyor, Ay'ın serinliğiyle yenileniyorum. Yıpranan her şeyden arınıyor; güzelliği, canlılığı ve bereketi hayatıma davet ediyorum.'

  • Kesim ve Dilek: Makasın saçınıza değdiği ilk an, yaza dair tüm stresi ve ağırlığı saç telleriyle geride bıraktığınızı imgeleyin. Kesilen saçlardan minik bir tutamı alıp toprağa gömmek (özellikle toprak elementi olan 5-6 Temmuz'da) köklenmenizi ve dileklerinizin yeşermesini hızlandıracaktır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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