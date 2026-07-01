Ay Takvimine Göre Temmuz 2026 Saç Kesim Günleri: Yazın Güneşiyle Işıltınızı Ortaya Çıkarın

Ay'ın küçülürken kökleri sağlamlaştırdığı veya yeni aydan sonra hızla büyüyerek saçlara can kattığı o altın günleri derledik. Yazın yıpratıcı etkisine karşı kalkan oluşturacak bu tarihleri kuaför randevunuz için mutlaka not alın:

5 - 6 Temmuz (Pazar-Pazartesi): Ay Boğa Burcunda.

Ay bugünlerde küçülen fazda olsa da, toprak elementinin en dayanıklı burcu olan Boğa'nın onarıcı enerjisi devrededir. Güneşten kurumuş, denizden yıpranmış saçlarınızı toparlamak, köklerini kalınlaştırmak ve dökülmeleri durdurmak istiyorsanız bu tarihler harika bir zaman dilimidir. Uzama yavaşlar ama saç teli kalitesi çok yüksek olur.

15 - 16 Temmuz (Çarşamba-Perşembe): Ay Aslan Burcunda ve Büyüyor!

14 Temmuz'daki Yeni Ay'dan hemen sonraki bugünler, muazzam bir büyüme enerjisi taşır. Eğer yaz akşamlarında saçlarınızın kelimenin tam anlamıyla 'Aslan yelesi' gibi gür, hacimli, gösterişli ve hızlı uzamasını istiyorsanız ateş elementinin bu şanslı günlerini asla kaçırmayın.

17 - 19 Temmuz (Cuma-Pazar): Ay Başak Burcunda.

Kusursuz, iddialı ve formunu uzun süre koruyan bir model mi istiyorsunuz? Başak burcunun mükemmeliyetçiliği, asimetrik veya çok net hatlara sahip kesimler (küt kesimler, keskin perçemler) için kuaförünüzün yeteneğini zirveye taşıyacaktır. Üstelik büyüyen ay fazı sayesinde saçlarınız hızlı uzamaya devam eder.

25 - 26 Temmuz (Cumartesi-Pazar): Ay Yay Burcunda.

Ay'ın dolunaya yaklaştığı ve enerjinin coştuğu bugünler, yazın maceracı ruhuna yakışan uçarı değişiklikler için harikadır. Dinamik, hareketli katlar attırmak ve yaz ışıltıları eklemek için Yay'ın iyimser ve cesur enerjisini arkanıza alın.