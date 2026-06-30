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Temmuz Ayı Burç Yorumları ve Astroloji Takvimi: 2026 Temmuz Ayında Kadersel Düğümler Neler Getiriyor?

Temmuz Ayı Burç Yorumları ve Astroloji Takvimi: 2026 Temmuz Ayında Kadersel Düğümler Neler Getiriyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 16:21
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Sıkı durun, bu ay kozmik sahnede işler biraz ciddileşiyor! Yabancı astroloji otoritelerinin de sıkça altını çizdiği gibi, Temmuz 2026 gökyüzü 'kemerlerinizi bağlayın' uyarısı veriyor. Bu ay, sadece tatil planlarımızı değil, hayatımızın geri kalan 1.5 yılını şekillendirecek devasa kadersel dönemeçlere şahitlik edeceğiz.

Ayın hemen başında yaşanacak Mars ile Uranüs'ün kavuşumu, küresel çapta sarsıcı ve beklenmedik haberlere geliyor. Bireysel hayatlarımızda ise 'asla yapmam' dediğimiz şeyleri yaparken kendimizi bulmamız an meselesi. Ancak merak etmeyin, ayın ortasına doğru Yengeç burcundaki Yeni Ay, o tanıdık ve şefkatli kollarıyla bizi sarıp sarmalayacak.

Peki, Temmuz ayında bizi neler bekliyor? Merkür retrosu bitiyor mu? Kolektif karmamızı sıfırlayan Ay Düğümleri geçişi hangi burçlara ödül, hangi burçlara ceza getirecek? Temmuz ayında hangi burçlar aşkı, hangi burçlar parayı bulacak? 

İşte, Temmuz 2026 astroloji rehberi!

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Büyük Kararlar İçin 24 Temmuz'u Bekleyin!

Büyük Kararlar İçin 24 Temmuz'u Bekleyin!

Temmuz ayına damgasını vuran en önemli detay, sabrımızı sınayan gezegen gerilemeleri olacak. Ayın ilk yarısında hem süregelen Merkür retrosu iletişimde pürüzler yaratacak hem de Mars ile Uranüs'ün kavuşumunun o fevri ve patlayıcı enerjisi devrede olacak. 

Astrolojik olarak en büyük tavsiyemiz: İmzaları, büyük yatırımları, evlilik kararlarını ve ani iş değişikliklerini 24 Temmuz sonrasına, yani Merkür'ün ileri harekete geçtiği döneme bırakın. Bekleyen, bu ay kazanır!

Kadersel Dönemeç: Ay Düğümleri Aslan-Kova Aksında

27 Temmuz'da, astrolojide 'kaderin pusulası' olarak bilinen Ay Düğümleri burç değiştirerek Kova (Kuzey) ve Aslan (Güney) aksına yerleşiyor. Önümüzdeki 1.5 yıl boyunca 'Ben' demekten ziyade 'Biz' demeyi, toplumsal faydayı, teknolojiyi ve özgürlüğü öğreneceğiz. 

Bireysel şovların yerini, kolektif başarılar alacak. Hayatınızda hangi alanda takılı kaldıysanız, evren sizi oradan söküp asıl olmanız gereken yere fırlatmaya hazırlanıyor.

Temmuz 2026 Astroloji Takvimi: Önemli Tarihleri Kaydedin!

Temmuz 2026 Astroloji Takvimi: Önemli Tarihleri Kaydedin!

  • 4 Temmuz - Mars ve Uranüs Kavuşumu: Beklenmedik, sarsıcı ve ani gelişmelere açık, isyankar bir enerji. Dürtüsel hareketlere dikkat!

  • 7 Temmuz - Neptün Koç Burcunda Durağan Konumda: Hayallerle gerçekler arasındaki çizgi bulanıklaşıyor, içsel bir durgunluk hissedebiliriz.

  • 9 Temmuz - Venüs Başak Burcunda: İlişkilerde romantizmden çok mantık, hizmet ve detaycılık ön plana çıkıyor. Sağlıklı eleştirilere açık olun.

  • 10 Temmuz - Neptün Koç Burcunda Retro: Hayal kırıklıklarını onarma ve ruhsal olarak içe dönme süreci resmen başlıyor.

  • 14 Temmuz - Yengeç Burcunda Yeni Ay (21° - 12.43): Aile, ev, aidiyet ve duygusal güvenlikle ilgili tertemiz sayfalar açılıyor.

  • 21 Temmuz - Merkür Yengeç Burcunda Durağan: İletişimde kısa süreli tam bir duraksama. Yanlış anlaşılmalar zirve yapabilir, sakin kalın.

  • 22 Temmuz - Güneş Aslan Burcunda (İşte Bu Aslan Sezonu): Sahne sizin! Öz güven, yaratıcılık, aşk ve görünür olma arzusu tavan yapıyor.

  • 24 Temmuz - Merkür Retrosu Bitiyor: Nihayet! İletişim, anlaşmalar, seyahatler ve teknolojik pürüzler hızla çözülmeye başlıyor.

  • 26 Temmuz - Satürn Koç Burcunda Retro: Retrolar sona erdi mi sandınız? Şimdi de sınırlar, sorumluluklar ve otorite figürleriyle ilgili geçmiş konular masaya yatırılıyor. Bu bir 'Gerçekten büyüdün mü?' testi.

  • 27 Temmuz - Ay Düğümleri Burç Değiştiriyor: Kuzey Ay Düğümü Kova'ya, Güney Ay Düğümü Aslan'a geçiyor. Yeni bir kadersel çağ başlıyor!

  • 29 Temmuz - Kova Burcunda Dolunay (6° - 17.35): Toplumsal konular, arkadaşlıklar ve geleceğe dönük planlarda yüzleşmeler ve radikal sonuçlanmalar.

Temmuz Ayının Enleri: Şans ve Dikkat Günleri

Temmuz Ayının Enleri: Şans ve Dikkat Günleri

2026 Temmuz ayı astrolojik takviminde de gördüğünüz gibi bir hayli iniş çıkışlı geçecek bir ay bizi bekliyor! Bu yüzden karanlığın aydınlandığı enerjik günleri mutlaka takvimize kaydedin. 24 Temmuz'a kadar beklediğiniz işleri yoluna sokmak için fırsatları ve ayın en çok dikkat edilmesi gereken günlerini açıklıyoruz. 

En Şanslı Günler:

  • 14 Temmuz (Yuvaya Dönüş): Yengeç Yeni Ayı, aidiyet hissini perçinliyor. Ev almak, taşınmak, aile kurmak veya duygusal yaraları sarmak için yılın en şifalı günlerinden biri. 

  • 22-24 Temmuz (Karanlıktan Aydınlığa): Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle enerjimiz yükselirken, Merkür'ün de retrosunu bitirmesiyle adeta önümüzdeki tüm engeller kalkıyor. Harekete geçmek için muazzam günler!

Dikkat Edilmesi Gereken Günler:

  • 4 Temmuz (Kozmik Elektrik Çarpması): Mars ve Uranüs kavuşumu kazalara, fevri çıkışlara ve ani kopuşlara zemin hazırlıyor. Bugün trafikte, ilişkilerde ve riskli fiziksel aktivitelerde ekstra temkinli olun. 

  • 21 Temmuz (İletişim Sonları): Merkür durağan pozisyonda. Bugün önemli mail atmayın, kimseyle tartışmayın ve hayatı sadece 'bekleme modunda' yaşayın.

Peki, Temmuz ayında sizi neler bekliyor? Gelin öğrenelim👇

Koç: "Ailede Yenilik, Kariyerde Sınav"

Koç: "Ailede Yenilik, Kariyerde Sınav"

Temmuz ayı senin için ev ve aile köklerine odaklandığın bir dönem. 14 Temmuz'daki Yeni Ay ile taşınma ya da evde bir tadilat gündeme gelebilir. Ancak yönetici gezegenin Mars'ın Uranüs ile sarsıcı teması ve Satürn'ün senin burcunda retroya girmesi, 'Sorumluluklarını ne kadar ciddiye alıyorsun?' sorusunu yüzüne çarpacak. Ay sonu sosyal çevrende elemeler yapabilirsin.

Boğa: "Fikirlerinle Sahnede Olacaksın"

Boğa: "Fikirlerinle Sahnede Olacaksın"

Mars ve Uranüs'ün ay başındaki sert etkileşimi, finansal konular veya değer algında ani uyanışlar yaşatabilir. 14 Temmuz'daki Yeni Ay, kardeşler ve yakın çevre ilişkilerinde şifalandırıcı olacak. Venüs'ün Başak transiti aşk hayatına pratik çözümler getirirken, ay sonundaki Kova Dolunayı kariyerinde radikal bir uyanışın habercisi!

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İkizler: "Maddi Yenilenme ve Beklenen Rahatlama"

İkizler: "Maddi Yenilenme ve Beklenen Rahatlama"

Yönetici gezegenin Merkür'ün retrosu ayın büyük bölümünde finansal konularda seni biraz yavaşlatabilir. Ancak 14 Temmuz Yeni Ayı, yepyeni bir kazanç kapısı aralıyor! 24 Temmuz'dan sonra üzerinden büyük bir yük kalkacak. İmzalarını bu tarihten sonraya sakla. Ay düğümlerinin geçişi, sana yeni ufuklar ve eğitimler vadediyor.

Yengeç: "Senin Zamanın, Senin Kuralların!"

Yengeç: "Senin Zamanın, Senin Kuralların!"

Güneş senin burcunda parlıyor ve 14 Temmuz'daki Yeni Ay tam olarak senin kalbinde gerçekleşiyor. Hayatını sıfırlamak, yeni bir imaj, yeni bir ilişki ya da iş adımı atmak için kozmik destek seninle. Sadece 21 Temmuz civarı ise kelimelerine dikkat et. Ay sonundaki Dolunay, ortaklı finansal konularda (kredi, miras, borç) bir kapanış getirecek.

Aslan: "Kadersel Bir Çağ Başlıyor"

Aslan: "Kadersel Bir Çağ Başlıyor"

Ayın ilk yarısını biraz perde arkasında, iç dünyanı şifalandırarak ve geçmişi gözden geçirerek geçireceksin. Ancak 22 Temmuz'da Güneş'in burcuna geçişiyle 'Kral/Kraliçe geri dönüyor!' diyeceksin. Asıl olay 27 Temmuz'da: Güney Ay Düğümü burcuna geçiyor. 

Önümüzdeki 1.5 yıl boyunca egonu bir kenara bırakıp, takım oyuncusu olmayı kadersel olarak öğreneceksin. Hayatın baştan aşağı değişiyor.

Başak: "Aşkta İnce Eleme Sık Dokuma Vakti"

Başak: "Aşkta İnce Eleme Sık Dokuma Vakti"

Güzellik ve aşk gezegeni Venüs 9 Temmuz'da senin burcuna geçiyor. Çekiciliğin artıyor ancak bir o kadar da detaycı ve eleştirel olabilirsin, partnerine nefes aldır! Yengeç Yeni Ayı sosyal çevreni canlandırırken, ay sonundaki Kova Dolunayı günlük rutinlerinde ve iş ortamında seni özgürleşmeye itecek. Bu arada, sağlığına ekstra özen göster.

Terazi: "Kariyerde Yeni Sayfa, Aşkta Sürprizler"

Terazi: "Kariyerde Yeni Sayfa, Aşkta Sürprizler"

14 Temmuz'daki Yengeç Yeni Ayı kariyer evinde parlıyor; uzun zamandır beklediğin terfi ya da yeni iş fırsatı kapıda! Mars ve Uranüs ay başında seyahat veya eğitim planlarını aniden değiştirebilir. Ay sonundaki Kova Dolunayı ise aşk hayatınla ilgili konularda 'Tamam mı, devam mı?' dedirtecek cinsten güçlü bir farkındalık sunuyor.

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Akrep: "Uzaklara Yolculuk ve Temel Sarsıntılar"

Akrep: "Uzaklara Yolculuk ve Temel Sarsıntılar"

Temmuz ayı vizyonunu genişlettiğin, belki de uzak bir ülkeye seyahat planladığın bir ay. Ancak ay başındaki Mars-Uranüs kavuşumu ortak finans alanında (krediler, eşin geliri) şok edici gelişmelere sahne olabilir. Ay düğümlerinin Kova/Aslan aksına geçişi, önümüzdeki süreçte kariyerin ve aile hayatın arasında kadersel seçimler yapmanı gerektirecek.

Yay: "Finansal Dönüşüm ve Yakın Çevre Sınavı"

Yay: "Finansal Dönüşüm ve Yakın Çevre Sınavı"

Yengeç Yeni Ayı, sana dışarıdan gelen kaynaklar (miras, kredi, burs) konusunda destek sunuyor. Ancak Merkür'ün geri hareketi, bu paraların gelişini 24 Temmuz'a kadar geciktirebilir. Ay sonundaki Kova Dolunayı, kardeşlerin veya çok yakın dostlarınla aranda ani ve özgürleştirici konuşmalara sebep olacak. Söylenmeyenler söylenecek!

Oğlak: "İlişkilerde Yeni Bir Dönem"

Oğlak: "İlişkilerde Yeni Bir Dönem"

14 Temmuz'daki Yengeç Yeni Ayı, karşıt burcunda gerçekleşiyor. Bekar Oğlaklar için ciddi bir ilişkinin temelleri atılabilir, evliler içinse sorunları çözme vakti. Ancak yöneticin Satürn'ün 26 Temmuz'da retroya girmesi, ev, aile veya köklerle ilgili geçmiş sorumlulukları tekrar omuzlarına yükleyecek. Ay sonundaki Dolunay, maddi konularda güçlü bir farkındalık yaratıyor.

Kova: "Sahne Senin, Hayatının Başrolüne Geçiyorsun!"

Kova: "Sahne Senin, Hayatının Başrolüne Geçiyorsun!"

Hazır mısın? 27 Temmuz'da Kuzey Ay Düğümü senin burcuna geçiyor ve 29 Temmuz'da burcunda muazzam bir Dolunay yaşanıyor! Önümüzdeki 1.5 yılın mutlak başrolü sensin. Sıkıştığın, aidiyet hissetmediğin her türlü ilişkiden ve işten özgürleşiyorsun. 

Ay başındaki sarsıcı açılar rutinlerini bozabilir ama merak etme, küllerinden yepyeni, çok daha güçlü bir sen doğuyor.

Balık: "Aşk ve Ruhsal Özgürlük"

Balık: "Aşk ve Ruhsal Özgürlük"

14 Temmuz'daki Yengeç Yeni Ayı sana aşkı, hobileri ve yaşam sevincini getiriyor. Hayattan yeniden keyif almaya başlıyorsun. Yöneticin Neptün'ün retroya girmesi, finansal hayallerini biraz daha gerçekçi bir zemine oturtman gerektiğini fısıldıyor. Ay sonundaki Kova Dolunayı ise bilinçaltında büyük bir temizlik yapacak; korkularından ve gizli düşmanlardan arınıyorsun.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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