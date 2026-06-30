Temmuz Ayı Burç Yorumları ve Astroloji Takvimi: 2026 Temmuz Ayında Kadersel Düğümler Neler Getiriyor?

Sıkı durun, bu ay kozmik sahnede işler biraz ciddileşiyor! Yabancı astroloji otoritelerinin de sıkça altını çizdiği gibi, Temmuz 2026 gökyüzü 'kemerlerinizi bağlayın' uyarısı veriyor. Bu ay, sadece tatil planlarımızı değil, hayatımızın geri kalan 1.5 yılını şekillendirecek devasa kadersel dönemeçlere şahitlik edeceğiz.

Ayın hemen başında yaşanacak Mars ile Uranüs'ün kavuşumu, küresel çapta sarsıcı ve beklenmedik haberlere geliyor. Bireysel hayatlarımızda ise 'asla yapmam' dediğimiz şeyleri yaparken kendimizi bulmamız an meselesi. Ancak merak etmeyin, ayın ortasına doğru Yengeç burcundaki Yeni Ay, o tanıdık ve şefkatli kollarıyla bizi sarıp sarmalayacak.

Peki, Temmuz ayında bizi neler bekliyor? Merkür retrosu bitiyor mu? Kolektif karmamızı sıfırlayan Ay Düğümleri geçişi hangi burçlara ödül, hangi burçlara ceza getirecek? Temmuz ayında hangi burçlar aşkı, hangi burçlar parayı bulacak?

İşte, Temmuz 2026 astroloji rehberi!