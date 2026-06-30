Temmuz Ayında Hayatı Değişecek 4 Burç!
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Temmuz ayı bazı burçlar için sıradan bir yaz ayı olmayacak. Astrolojiye göre bu ay özellikle aşk, kariyer, para ve kişisel kararlar konusunda önemli dönüşümler yaşanabilir. Bazı burçlar uzun süredir beklediği haberleri alırken, bazıları da hayatında yeni bir sayfa açabilir!
Bakalım hangi burçların hayatı değişecek?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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