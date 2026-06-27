2026'nın Altın Çağı: Jüpiter Aslan Burcunda Aşk, Para ve Şans Dağıtıyor! İşte En Şanslı Burçlar

Sahne ışıkları yanıyor, kırmızı halı seriliyor ve 30 Haziran itibarıyla Zodyak'ın en gösterişli partisi resmen başlıyor! Astroloji dünyasının en cömert, en iyicil gezegeni Jüpiter, nihayet Güneş’in evine, o sıcak ve asil Aslan burcuna yerleşiyor.

Şimdi mütevazılığı bir kenara bırakın, çünkü Zodyak'ta artık 'Ben buradayım!' deme vakti geldi. Eğer son yıllarda ne yapsanız görünmez olduğunuzu hissediyor, emeklerinizin karşılığını alamıyor veya 'Aşk, para, şans ne zaman beni bulacak?' diye isyan ediyorsanız, derin bir nefes alın. Evrenin en büyük büyüteci Jüpiter, hayatınızdaki en sönük kalmış alanları bile altına çevirmeye geliyor!

Peki, Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi hayatımızı nasıl etkileyecek? Jüpiter'in geçişiyle kimler kazanacak, kimler kaybedecek? Hangi burçlar aşkı bulacak, hangi burçlar zengin olacak?

İşte 2026 Jüpiter Aslan rehberiniz!