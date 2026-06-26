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Merkür Retrosu Ne Zaman Başlıyor? Yengeç Retrosu Hangi Burçları Etkileyecek, Ne Zaman Bitecek?

Merkür Retrosu Ne Zaman Başlıyor? Yengeç Retrosu Hangi Burçları Etkileyecek, Ne Zaman Bitecek?

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astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
26.06.2026 - 15:37
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Yazın sıcağı artar, Güneş tepemizde anbean yükselirken, tam da 'Oh be, tatil zamanı!' dediğimiz anda Merkür retro kapımızı çalıyor. Şezlongda buz gibi içeceğinizi yudumlarken Wi-Fi kesintisine, özenle yaptığınız tatil planlarında aksiliklere veya durup dururken eski sevgiliden gelen o malum 'Nasılsın?' mesajına hazır mısınız? 

Şimdi haklı olarak merak ediyorsunuz; peki bu Merkür retro ne zaman başlıyor? Yengeç retrosu burçları nasıl etkiler? Neyse ki 'Yine mi aksilikler beni bulacak?' diye endişelenip yazınızı kendinize zehir etmenize hiç gerek yok! Çünkü Merkür retroda olacakları önceden söylüyoruz! 

İşte, retronun kazananları ve kaybedenleri ile 2026 Merkür Retrosu rehberiniz:

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Merkür Retrosu Ne Zaman Başlıyor?

Merkür Retrosu Ne Zaman Başlıyor?

Takvimlerinizi işaretleyin ve yedeklemelerinizi yapın! Yılın ikinci büyük iletişim sınavı hâline gelecek olan Merkür retrosu, 29 Haziran 2026 tarihinde resmen başlıyor. Bu kez Merkür, zodyağın en duygusal, en evcimen burcu olan Yengeç burcunda geri hareketine geçecek.

Bugünlerde 'Neden sürekli geçmişi düşünüyorum?' diyorsanız, sebebi gökyüzündeki bu yeni dizilim olabilir.

Merkür Retrosu Ne Zaman Bitiyor?

Neyse ki çok uzun sürmeyecek ve Merkür retrosu, 23 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

Ancak unutmayın, retro bitse bile 'gölge dönemi' dediğimiz toparlanma süreci bir hafta kadar daha sürebilir. Yani 23 Temmuz'un hemen ertesi günü hayatınızda radikal ve geri dönüşü olmayan imzalar atmak yerine, ağustos ayının başını beklemek çok daha güvenli bir liman olacaktır.

Merkür Retrosu Hayatımızı Nasıl Etkileyecek?

Merkür bu defa Yengeç burcunda retrograd (gerileme) hareketi yaptığı için odak noktamız tamamen aile, geçmiş, evimiz ve iç dünyamız olacak. Mantıktan ziyade duyguların ön planda olacağı bu süreçte, hepimiz biraz alıngan olabiliriz.

  • Ev ve Aile Krizleri: Ev içi tadilatlar uzayabilir, aile üyeleriyle geçmişten gelen ve üzeri örtülen eski konular masaya yatırılabilir.

  • Duygusal Karışıklıklar: 'Bana bunu demek istemedi ama kesin böyle düşündü' tarzı alınganlıklar ve iletişim kazaları zirve yapacak.

  • Nostalji Rüzgarı: Çocukluk anıları, eski dostlar ve tabii ki eski aşklar aniden karşınıza çıkabilir.

Merkür Retro Burçları Nasıl Etkileyecek?

Merkür Retro Burçları Nasıl Etkileyecek?

Merkür retrosu, iletişim ve zihin gezegenimizin hız kesip yörüngesinde geri gidiyormuş gibi göründüğü, evrenin bize 'Biraz yavaşla, dur ve geçmişi toparla' mesajı verdiği o meşhur kozmik moladır. Bu kez sular oldukça derin; çünkü Yengeç burcunda gerçekleşen bu gerileme hepimizi mantığımızdan değil, kalbimizden vuracak. Bakalım, Yengeç retrosunda burçların hayatı nasıl etkilenecek:

  • Zodyağın su grubu üyeleri Yengeç, Akrep ve Balık için geçmiş defterlerin, aile içi konuların ve yarım kalmış eski aşkların yoğun bir şekilde gündeme geldiği, bol nostaljili bir içe dönüş dönemi başlıyor. 

  • Öte yandan, ateşin sabırsız çocukları Koç, Aslan ve Yay burçları için bu süreç; tatil, kariyer veya taşınma planlarında biraz frene basmaları, fevri iletişim çıkışlarından kaçınmaları gereken tatlı bir sabır testine dönüşecek. 

  • Gökyüzünün iletişim ustaları olan İkizler, Terazi ve Kova burçlarının ise teknolojik aletlerle, yedeklenmeyen dosyalarla ve yanlış anlaşılan mesajlarla imtihanı büyük; yani o 'gönder' tuşuna basmadan önce iki kere düşünmeleri şart! 

  • Son olarak, ayakları yere sağlam basan toprak grubumuz Boğa, Başak ve Oğlak burçları, etraftaki bu duygusal fırtınayı, finansal planlarını sakince gözden geçirmek, ertelenen evrak işlerini toparlamak ve ikili ilişkilerde inatçılığı bir kenara bırakmak için harika bir temizlik fırsatı olarak kullanabilirler. 

Kısacası bu retroda hepimiz için ev ödevi aynı: Yeni maceralara koşmak yerine, mevcut olanı onarmak ve şifalandırmak!

Merkür Retrosu'nun Kazananları

Merkür Retrosu'nun Kazananları

Elbette retro her zaman felaket demek değildir! Bu dönemi kendi lehine çevirecek akıllı burçlar şunlar:

  • Akrep ve Balık: Su grubunun diğer üyeleri, Yengeç'teki bu retroda derin bir içsel şifalanma yaşayabilirler. Uzun zamandır erteledikleri psikolojik yüklerden kurtulmak ve yarım kalan yaratıcı projelerini tamamlamak için harika bir dönem.

  • Boğa ve Başak: Toprak elementinin bu sağlamcı burçları, retronun getirdiği 'yavaşlama' enerjisini bir dinlenme ve finansal planlarını gözden geçirme fırsatı olarak kullanacak. Sabırlı oldukları için süreci hasarsız atlatacaklar.

Merkür Retrosu'nun Kaybedenleri

Acele eden ve kontrolü elinde tutmak isteyenler maalesef duvara toslayabilir:

  • Yengeç: Doğrudan ev sahibi oldukları için en çok yorulanlar onlar olacak. Her şeyi aşırı kişisel algılayabilir ve geçmişe takılıp kalarak bugünü kaçırabilirler.

  • Koç, Terazi ve Oğlak: Öncü burçlar doğaları gereği sürekli hareket etmek, yenilik yapmak ve sonuç almak isterler. Ancak Yengeç'teki retro onlara 'Dur!' diyecek. İnatlaşıp yeni projelere zorla yön verirlerse, gecikmeler ve iptallerle sinir krizleri yaşayabilirler.

Peki Merkür Retrosu'nda Eski Sevgili Döner mi?

İnternette en çok aratılan ve astroloji efsanesi haline gelmiş bu sorunun cevabı: Evet, dönebilir! 

Ancak işin gerçekçi tarafı şudur: Retro dönemleri geçmişin bir muhasebesidir. Geçmişten gelen kişiler genellikle 'kapatılmamış bir hesabı' kapatmak için gelirler. Retro bittiğinde (23 Temmuz sonrası) o duyguların veya o kişinin kalıcılığı genellikle kaybolur. Bu yüzden geri dönen mesajlara hemen aldanmak yerine, mantığınızı devreye sokmayı unutmayın!

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astroirem
Astroloji Editörü
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