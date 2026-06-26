Merkür Retrosu Ne Zaman Başlıyor? Yengeç Retrosu Hangi Burçları Etkileyecek, Ne Zaman Bitecek?

Takvimlerinizi işaretleyin ve yedeklemelerinizi yapın! Yılın ikinci büyük iletişim sınavı hâline gelecek olan Merkür retrosu, 29 Haziran 2026 tarihinde resmen başlıyor. Bu kez Merkür, zodyağın en duygusal, en evcimen burcu olan Yengeç burcunda geri hareketine geçecek.

Bugünlerde 'Neden sürekli geçmişi düşünüyorum?' diyorsanız, sebebi gökyüzündeki bu yeni dizilim olabilir.

Merkür Retrosu Ne Zaman Bitiyor?

Neyse ki çok uzun sürmeyecek ve Merkür retrosu, 23 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

Ancak unutmayın, retro bitse bile 'gölge dönemi' dediğimiz toparlanma süreci bir hafta kadar daha sürebilir. Yani 23 Temmuz'un hemen ertesi günü hayatınızda radikal ve geri dönüşü olmayan imzalar atmak yerine, ağustos ayının başını beklemek çok daha güvenli bir liman olacaktır.