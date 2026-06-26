Merkür Retrosu Ne Zaman Başlıyor? Yengeç Retrosu Hangi Burçları Etkileyecek, Ne Zaman Bitecek?
Yazın sıcağı artar, Güneş tepemizde anbean yükselirken, tam da 'Oh be, tatil zamanı!' dediğimiz anda Merkür retro kapımızı çalıyor. Şezlongda buz gibi içeceğinizi yudumlarken Wi-Fi kesintisine, özenle yaptığınız tatil planlarında aksiliklere veya durup dururken eski sevgiliden gelen o malum 'Nasılsın?' mesajına hazır mısınız?
Şimdi haklı olarak merak ediyorsunuz; peki bu Merkür retro ne zaman başlıyor? Yengeç retrosu burçları nasıl etkiler? Neyse ki 'Yine mi aksilikler beni bulacak?' diye endişelenip yazınızı kendinize zehir etmenize hiç gerek yok! Çünkü Merkür retroda olacakları önceden söylüyoruz!
İşte, retronun kazananları ve kaybedenleri ile 2026 Merkür Retrosu rehberiniz:
Merkür Retrosu Ne Zaman Başlıyor?
Merkür Retrosu Hayatımızı Nasıl Etkileyecek?
Merkür Retro Burçları Nasıl Etkileyecek?
Merkür Retrosu'nun Kazananları
Peki Merkür Retrosu'nda Eski Sevgili Döner mi?
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