Ay Takvimine Göre Haziran 2026 Saç Kesim Günleri: Yazın Coşkusu Saçlarınızı Canlandırsın

astroirem
31.05.2026 - 16:14
Haziran ayı, Güneş'in tenimizi ısıttığı, doğanın tüm renkleriyle canlandığı ve içimizdeki yaz coşkusunun uyandığı o harika aydır! Kalın kazakları ve bahar yorgunluğunu geride bırakırken, tatil planları, sıcak akşamüstleri ve yepyeni bir enerji bizi bekler. Bu yenilenme arzusu, tıpkı Mayıs'ta olduğu gibi, Haziran ayında da aynaya baktığımızda saçlarımızda bir değişim yaratma isteğiyle kendini gösterir.

Üstelik Haziran 2026'da gökyüzü, Ay'ın su elementindeki derin duygusallığından ateş elementinin (Aslan ve Yay) dışa dönük coşkusuna doğru muazzam bir geçiş sunuyor. Peki, Ay'ın rehberliğinde yaz enerjisini kucaklamaya var mısınız? Haziran 2026’da hangi günler saç kesimi için uygun? Hangi günlerde saç kesimi yapılmamalı?

İşte Ay takvimi rehberi:

Haziran Ayının Saç Kesim Günleri Hangileri?

Ay’ın saç büyümesini destekleyen burçlarda ilerlediği ve ateş ile toprak enerjilerinin saç köklerini güçlendirdiği Haziran günlerine odaklanıyoruz. Yaz tatili öncesi değişime gitmek için bu altın günleri siz de değerlendirebilirsiniz:

  • 2 - 3 Haziran (Salı-Çarşamba): Ay Oğlak burcunda. Toprak elementinin bu güçlü günleri, saçına kalıcı bir form vermek isteyenler için idealdir. 

  • 11 - 12 Haziran (Perşembe-Cuma): Ay Boğa burcunda. Ay küçülen fazda olsa da, Boğa'nın sağlamlaştıran enerjisi saç dökülmelerine karşı kökleri besler. Saçlarınızın formunu uzun süre korumasını ve yavaş ama sağlıklı uzamasını istiyorsanız harika bir tercih.

  • 17 - 18 Haziran (Çarşamba-Perşembe): Ay Aslan burcunda ve büyüyen (ilk dördüne doğru) fazda! İşte yazın yıldızı olacağınız günler. Deyim yerindeyse 'Aslan yelesi' gibi hacimli, gösterişli ve dikkat çekici bir saç kesimi istiyorsanız, bugünlerin ateş enerjisini arkanıza alın.

  • 19 - 20 Haziran (Cuma-Cumartesi): Ay Başak burcunda ve yine büyümeye devam ediyor. Eğer asimetrik, küt veya milimetrik hata kabul etmeyen iddialı bir yaz kesimi (örneğin bob kesim) yaptıracaksanız, Başak'ın kusursuzluk enerjisi size istediğiniz mükemmel sonucu verecektir. Üstelik saçlarınız çok hızlı uzar!

  •  29 Haziran (Pazartesi): Ay bir kez daha Oğlak burcunda. Özellikle yaz sıcağında şeklini çabuk kaybeden saçlarınız varsa, bugün yapılan kesimler saçların yapısını daha oturaklı ve dayanıklı kılar.

Haziran Ayının Saç Kesim Ritüeli: Deniz Tuzu ve Güneş Işığıyla Yenilenme

Haziran demek deniz, kum ve güneş demektir! Su elementinin arındırıcılığı ile ateş elementinin yaşam enerjisini birleştiren bu yaz ritüeli, kuaför koltuğuna oturmadan önce frekansınızı yükseltecek.

Haziran Ayı Saç Kesim Ritüeli Nasıl Yapılır?

  • Hazırlık Aşaması: 

Kuaföre gitmeden önceki sabah, bir sprey şişesine temiz su ve bir çay kaşığı doğal deniz tuzu (veya Himalaya tuzu) ekleyin. Şişeyi sabah Güneş'inin ilk ışıklarında, pencere kenarında 10 ila 15 dakika bekletin. Güneş'in ateş enerjisinin suyu adeta şarj etmesine fırsat verin.

  • Arınma: 

Kesime gitmeden önce bu suyu saç uçlarınıza sıkarak şekillendirin ve şu sözleri fısıldayın:

'Güneşin ateşiyle parlıyor, yazın coşkusuyla yenileniyorum. Eski ağırlıklarımdan arınıp, ışığımı sevgiyle dışarı yansıtıyorum.'

  • Saç Kesimi:

Kuaför koltuğunda makasın her sesini, yaza hafifleyerek ve yenilenerek adım attığınızın bir sinyali olarak kabul edin. Kışın tüm rehavetinin o saç telleriyle birlikte yere döküldüğünü hayal edin. 

  • Bir de Dilek Tutun! 

Bir tutam saçı kendinize saklamayı ise sakın unutmayın. Denize ya da akan bir nehre atacağınız bir tutam saç ile birlikte üzerinizdeki yüklerden, geçmişin acılarından arınabilirsiniz. Dileğinizin gerçek olması için ise özellikle; 2, 11 veya 29 Haziran tarihlerini tercih edin deriz!

Haziran Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?

Yaz aylarında nem ve sıcaklık zaten saçları zorlarken, Ay'ın bazı zorlayıcı açıları saçlarınızı daha da şekilsiz ve asi bir hale getirebilir.

Dikkat: Makaslardan Uzak Durmanız Gereken Günler

  • 7 - 8 Haziran (Pazar-Pazartesi): Ay Balık burcunda. Su grubunun bu derin burcu, saç derisinde hassasiyete, yağlanmaya veya nem dengesizliğine yol açabilir. Kestirmek yerine nemlendirici maskeler yapmak için harika günlerdir.

  • 15 Haziran (Pazartesi): Ay Yengeç burcunda Yeni Ay! Yeni Aylar genellikle başlangıçlar olsa da, Yengeç'in aşırı duygusal enerjisinde radikal bir saç kesimi kararı almak, sonrasında büyük bir ağlama krizine ve 'Keşke kestirmeseydim' pişmanlığına dönüşebilir.

  • 24 - 25 Haziran (Çarşamba-Perşembe): Ay Akrep burcunda. Dürtüsel ve keskin kararlar almaya çok yatkın olduğumuz günlerdir. Sırf birilerine kızdığınız için gidip saçınızı kazıtmak ya da hiç uymayacak bir renge boyamak isteyebilirsiniz. Bekleyin, geçecek!

  • 30 Haziran (Salı): Ay Oğlak burcunda Dolunay. Dolunay dönemleri enerjinin tavan yaptığı, gergin günlerdir. Kuaförünüzle iletişimsizlik yaşayabilir, istediğiniz modeli tam olarak anlatamayabilirsiniz. Üstelik bugünün enerjisi kısmetinizi de kapatabilir. 

Nötr Günler: Rutin Bakım İçin İdeal Zamanlar

Büyük, radikal bir değişim istemiyor, sadece kırıkları aldırmak, fön çektirmek veya dip boyanızı tazeletmek istiyorsanız gökyüzünün enerjisinin sakin olduğu şu tarihleri değerlendirebilirsiniz:

  • 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 26, 27 ve 28 Haziran.

Haziran 2026’da Ay Takvimine Göre Saçınızı Kestirin: Ruhunuz Güneş'e Dönsün

Haziran ayı, içimizdeki yaşam enerjisini körüklemek ve bize yeniden canlılık katmak için kapımızda. Bu ay, bizi sıcak yaz günlerine hazırlayan bir öncü gibi, hayatımıza taze bir soluk getiriyor. Gökyüzünde parıldayan Ay'ın fazları ise sadece gökyüzünün muhteşemliğini değil, aynı zamanda bizim evrenle olan derin bağımızı da simgeliyor.

Bu ayın en özel yanı ise Ay'ın fazlarını takip ederek kendimize özgü bir bakım rutini oluşturabileceğimiz bir fırsat sunması. Bu, sadece cildimizi tazelemek veya saçlarımızı güçlendirmek için değil, aynı zamanda evrenle olan bağımızı kutlamak ve bu bağın bize getirdiği enerjiyi hissetmek için de bir fırsat.

Yani, Haziran ayı kısmetlerinizi açacak ve geçmişin yüklerinden arınmanızı sağlayacak. Doğru günde saç kesimi yaptırarak bir de dilek tutun. Hayatınız bu yazın yüksek ritmi ile tümüyle değişebilir. Sizce de gökyüzünün bereketine güvenip denemeye değmez mi?

