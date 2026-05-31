Çok Beklenen Tünel Geliyor: Dünyada İlk Olacak Sistem 1 Saatlik Yolu 5 Dakikaya Düşürüyor

Dağların kuzey ve güney uçlarından sağlanan mevcut ulaşım ağının kısalmasıyla, bölgedeki sanayi ve tarım merkezleri limana doğrudan erişim fırsatı yakalıyor. Yatırım kapsamında Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahı 38,3 kilometre, Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol arası 15,27 kilometre, Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol hattı ise 20,6 kilometre kısalıyor. En yüksek kısalma 53,4 kilometre ile Dörtyol-Kırıkhan-Hassa arasında gerçekleşirken, Payas-Fevzipaşa demiryolu hattında da 30 kilometrelik bir kazanç elde ediliyor. Bu sayede Gaziantep ve çevre illerin üretim gücü denizle daha hızlı buluşurken, limanların hinterlandı genişliyor.