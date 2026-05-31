Çok Beklenen Tünel Geliyor: Dünyada İlk Olacak Sistem 1 Saatlik Yolu 5 Dakikaya Düşürüyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.05.2026 - 17:14
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin lojistik ve ticari kapasitesini artıracak Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi kapsamında yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Hatay’da yapımı süren bu yatırım bünyesinde, Amanos Dağları’nın altından geçecek tüneller vasıtasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İskenderun Limanı arasında en kısa güzergâh oluşturuluyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Amik Ovası’na ulaşım süresi 1 saatten 5 dakikaya geriliyor. Tarih boyunca önemli ticaret koridorlarının merkezinde yer alan Anadolu, bu stratejik hamle sayesinde küresel pazarlardaki kritik geçiş noktası rolünü pekiştiriyor.

Proje Kapsamında Dünyanın İlk Fonksiyonel Üçlü Tüp Tünel Mimarisi Hayata Geçiriliyor

Mühendislik detaylarıyla öne çıkan yatırımda, Amanos Dağları’nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 2 karayolu ve 1 demiryolu tüneli inşa ediliyor. Toplam uzunluğu 60 kilometreyi bulan bu tüneller, dünya genelinde ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi özelliğini taşıyor. Planlamaya göre demiryolu hattı 55 kilometre, 4 şeritli otoyol ise 25 kilometre uzunlukla hizmete sunuluyor. İlk etapta dağ geçişini sağlayacak tünel yapılarının inşasına odaklanılırken, karayolu bağlantısı Toprakkale-İskenderun Otoyolu’ndan ayrılarak Dörtyol üzerinden Hassa’ya bağlanıyor.

Yeni Güzergahlar Sayesinde Sanayi Merkezlerinin İskenderun Limanı’na Erişimi Kolaylaşıyor

Dağların kuzey ve güney uçlarından sağlanan mevcut ulaşım ağının kısalmasıyla, bölgedeki sanayi ve tarım merkezleri limana doğrudan erişim fırsatı yakalıyor. Yatırım kapsamında Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahı 38,3 kilometre, Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol arası 15,27 kilometre, Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol hattı ise 20,6 kilometre kısalıyor. En yüksek kısalma 53,4 kilometre ile Dörtyol-Kırıkhan-Hassa arasında gerçekleşirken, Payas-Fevzipaşa demiryolu hattında da 30 kilometrelik bir kazanç elde ediliyor. Bu sayede Gaziantep ve çevre illerin üretim gücü denizle daha hızlı buluşurken, limanların hinterlandı genişliyor.

Depreme Dayanıklı Altyapı Çalışmaları Dev Finansman Anlaşmasıyla Hız Kazanıyor

Ekonomik faydalarının yanı sıra bölgenin afetlere karşı direncini artırmayı hedefleyen proje, depreme korunaklı yeni karayolu ve demiryolu yapıları sunuyor. Olası afet durumlarında kesintisiz ulaşım imkânı tanıyan bu altyapı için Societe Generale liderliğinde 1,55 milyar euroluk dış finansman sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren kredi sözleşmesinin ardından yer teslimi yapılarak şantiye mobilizasyonuna başlandığı bildiriliyor. Lojistik ve depolama alanlarıyla Hassa bölgesini yeni bir merkeze dönüştürecek yatırım, aynı zamanda milli savunma ihtiyaçları bakımından da stratejik bir nitelik barındırıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
