article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye'nin Birçok Savaş Görmüş Kalesi 2 Bin Yıldır Zamana Karşı Direniyor

Türkiye'nin Birçok Savaş Görmüş Kalesi 2 Bin Yıldır Zamana Karşı Direniyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.05.2026 - 16:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çok sayıda medeniyetin izlerini bünyesinde barındıran Ankara Kalesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kapsamlı çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuştu. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen projede, tarihi dokunun korunması ve ziyaretçi güvenliğinin artırılması hedeflendi. Bu kapsamda, altyapıdan estetik dokunuşlara kadar pek çok alanda yenilikçi adımlar atıldı.

Detaylar 👇

Kaynak: AA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kale çevresinde hayata geçirilen çalışmalarla gece ve gündüz güvenli bir gezi ortamı sağlandı

Kale çevresinde hayata geçirilen çalışmalarla gece ve gündüz güvenli bir gezi ortamı sağlandı

Çalışmalar doğrultusunda kalenin silüetine uygun aydınlatma sistemleri kurularak, bölgenin gece saatlerinde de estetik ve güvenli şekilde ziyaret edilebilmesinin önü açıldı. Ziyaretçilerin alan içerisinde yollarını kolayca bulabilmesi amacıyla Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan yönlendirme levhaları ile özel illüstrasyon haritaları stratejik noktalara yerleştirildi. Surlarda meydana gelebilecek düşme vakalarının önüne geçmek için Zindan Kale Burçları'nın duvarlarına tarihi yapıya zarar vermeyen korkuluklar monte edilirken, bölgedeki otopark sorununa da yeni park alanlarıyla çözüm üretildi.

Toplu taşıma ağlarına entegre edilen yeni hat sayesinde tarihi merkezlere ulaşım kolaylaştı

Toplu taşıma ağlarına entegre edilen yeni hat sayesinde tarihi merkezlere ulaşım kolaylaştı

Ulaşım konforunu artırmak adına devreye alınan 402 numaralı 'Başkent Kültür Turu' otobüs hattı, Anıtkabir, Ulus Meydanı ve Hamamönü gibi önemli noktaları Ankara Kalesi ile birleştiriyor. Metro, Ankaray ve Başkentray hatlarıyla entegre şekilde hizmet veren bu ring hattı, haftanın her günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında sefer gerçekleştiriyor. Şehir içi standart toplu taşıma tarifesinin geçerli olduğu seyahatlerde vatandaşlar Ankara Kart veya temassız kredi kartlarını kullanabiliyor. Sefer saatleri ve araç konumları ise EGO CEP'te uygulaması üzerinden anlık takip edilebiliyor.

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan kale bünyesinde farklı dönemlerin mimari mirasını yaşatıyor

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan kale bünyesinde farklı dönemlerin mimari mirasını yaşatıyor

Galatlar döneminden itibaren varlığı bilinen ve Roma döneminde onarım gören kalenin kesin inşa tarihi saptanamıyor. İç surları 7. yüzyılda Bizans İmparatorluğu tarafından inşa edilen yapı, sonraki yüzyıllarda yaşanan saldırıların ardından 9. yüzyılda yeniden tahkim edildi. Selçukluların bölgeyi kontrolü altına almasıyla genişletilen kale, üzerinde İlhanlılar ve Selçuklulara ait kitabeler taşıyor. Kale içinde yer alan ve Osmanlı döneminden günümüze ulaşan tarihi evlerin bir kısmı ise aslına uygun şekilde restore edilerek ticari hayata kazandırıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın