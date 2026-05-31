Türkiye'nin Birçok Savaş Görmüş Kalesi 2 Bin Yıldır Zamana Karşı Direniyor

Ulaşım konforunu artırmak adına devreye alınan 402 numaralı 'Başkent Kültür Turu' otobüs hattı, Anıtkabir, Ulus Meydanı ve Hamamönü gibi önemli noktaları Ankara Kalesi ile birleştiriyor. Metro, Ankaray ve Başkentray hatlarıyla entegre şekilde hizmet veren bu ring hattı, haftanın her günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında sefer gerçekleştiriyor. Şehir içi standart toplu taşıma tarifesinin geçerli olduğu seyahatlerde vatandaşlar Ankara Kart veya temassız kredi kartlarını kullanabiliyor. Sefer saatleri ve araç konumları ise EGO CEP'te uygulaması üzerinden anlık takip edilebiliyor.