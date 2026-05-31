Arkeologları Şok Etti: Pompei Felaketinden Kaçmak İçin Kafasına Vazo Geçirmiş

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.05.2026 - 14:38
İtalya’nın güneyinde yer alan antik Pompei kentinin surları dışında gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, MS 79 yılında meydana gelen Vezüv Yanardağı patlaması sırasında kaçmaya çalışan iki erkeğe ait iskeletsel kalıntılara ulaştı. Yaklaşık 2000 yıldır kül tabakasının altında korunan bu bulgular, felaket anında antik kent sakinlerinin hayatta kalmak adına gösterdikleri refleksleri ve yanlarına aldıkları eşyaları gözler önüne serdi. Uzmanlar, bulunan nesnelerin dönemin sosyo-ekonomik yapısına ve bireysel hayatta kalma çabalarına ışık tuttuğunu bildirdi.

Kaynak

Kaynak: https://revistaoeste.com/oestegeral/2...
Bulunan nesneler felaket anındaki zorlu yaşam mücadelesini ortaya çıkardı

Araştırmacılar, hayatını kaybedenlerden ilkinin yaklaşık 35 yaşlarında bir erkek olduğunu saptadı. Kalıntılar üzerinde yapılan incelemelerde, bu kişinin sağ eliyle başının üzerinde toprak bir kase veya vazo tuttuğu, sol elinin yakınında ise bir yağ lambası bulunduğu belirlendi. Yanardağ patlamasıyla birlikte gökyüzünü kaplayan kül bulutlarının yarattığı zifiri karanlıkta yolunu bulmak isteyen şahsın lambayı kullandığı, gökten yağan taşlardan korunmak adına da kaseyi kask gibi başının üzerine siper ettiği anlaşıldı. Bedenin yakınında bulunan on adet bronz sikke ile parmağındaki demir yüzük, bu kişinin sadece canını kurtarmaya çalışmadığını, felaket sonrasında yeni bir hayat kurma gayesi taşıdığını gösterdi.

İncelenen kemik yapıları iki kurbanın farklı zamanlarda can verdiğini kanıtladı

Kazı alanında bulunan ikinci iskeletin ise 18 ila 20 yaşlarında bir gence ait olduğu tespit edildi. Yapılan kronolojik incelemeler, iki şahsın ölüm anlarının ve şekillerinin farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Yaşça büyük olan kurbanın patlamanın ilk safhalarında yoğun kül yağmuru altında kalarak erken aşamada hayatını kaybettiği belirlendi. Genç yaştaki diğer kurbanın ise ilk saatleri atlatmayı başardığı, yanardağ faaliyetlerinin hafiflediği bir duraklama anında kaçmaya çalıştığı ancak sonrasında hızla ilerleyen yüksek sıcaklıktaki gaz ve kaya kütlelerinin oluşturduğu piroklastik akıntıya yakalanarak can verdiği anlaşıldı.

Antik döneme ait mektuplar ile yeni arkeolojik bulgular birbirini doğruladı

Bu son keşif, dönemin tarihi tanıklarından Genç Plinius’un felaketi anlattığı mektuplarında yer alan ifadelerle tam bir paralellik gösterdi. Plinius, tarihi kayıtlarında insanların başlarına yastıklar bağlayarak taş yağmurundan korunduğunu ve karanlıkta yollarını bulmak adına meşaleler taşıdığını aktarmıştı. Bulunan son iskelet yapısı antik yazarın gözlemlerini somut bir biçimde tescilledi.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
