Arkeologları Şok Etti: Pompei Felaketinden Kaçmak İçin Kafasına Vazo Geçirmiş

Araştırmacılar, hayatını kaybedenlerden ilkinin yaklaşık 35 yaşlarında bir erkek olduğunu saptadı. Kalıntılar üzerinde yapılan incelemelerde, bu kişinin sağ eliyle başının üzerinde toprak bir kase veya vazo tuttuğu, sol elinin yakınında ise bir yağ lambası bulunduğu belirlendi. Yanardağ patlamasıyla birlikte gökyüzünü kaplayan kül bulutlarının yarattığı zifiri karanlıkta yolunu bulmak isteyen şahsın lambayı kullandığı, gökten yağan taşlardan korunmak adına da kaseyi kask gibi başının üzerine siper ettiği anlaşıldı. Bedenin yakınında bulunan on adet bronz sikke ile parmağındaki demir yüzük, bu kişinin sadece canını kurtarmaya çalışmadığını, felaket sonrasında yeni bir hayat kurma gayesi taşıdığını gösterdi.