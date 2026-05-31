Dünyanın En Büyük Dağı Hala Büyümeye Devam Ediyor: Coğrafya Kitapları Değişiyor

Yeryüzünün en yüksek zirvesi olarak bilinen Everest Dağı ve benzeri devasa sıradağların sabit kalmadığı, yer kabuğundaki sıkışma nedeniyle her yıl milimetre düzeyinde büyümeyi sürdürdüğü belirlendi. Jeologların gerçekleştirdiği güncel araştırmalar, Everest’in 8.849 metrelik mevcut yüksekliğinin nihai olmadığını ortaya koydu. Nepal’deki Himalayalar başta olmak üzere Alpler, Zagros Dağları ve Yeni Zelanda’daki Güney Alpleri, yer kabuğunun altındaki plakaların çarpışmasıyla yükselişine ara vermeden devam ediyor.

