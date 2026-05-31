article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Büyük Dağı Hala Büyümeye Devam Ediyor: Coğrafya Kitapları Değişiyor

Dünyanın En Büyük Dağı Hala Büyümeye Devam Ediyor: Coğrafya Kitapları Değişiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.05.2026 - 11:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeryüzünün en yüksek zirvesi olarak bilinen Everest Dağı ve benzeri devasa sıradağların sabit kalmadığı, yer kabuğundaki sıkışma nedeniyle her yıl milimetre düzeyinde büyümeyi sürdürdüğü belirlendi. Jeologların gerçekleştirdiği güncel araştırmalar, Everest’in 8.849 metrelik mevcut yüksekliğinin nihai olmadığını ortaya koydu. Nepal’deki Himalayalar başta olmak üzere Alpler, Zagros Dağları ve Yeni Zelanda’daki Güney Alpleri, yer kabuğunun altındaki plakaların çarpışmasıyla yükselişine ara vermeden devam ediyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.futura-sciences.com/en/mo...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kıtaların çarpışma bölgelerinde meydana gelen sıkışma dağ oluşumunu tetikliyor

Kıtaların çarpışma bölgelerinde meydana gelen sıkışma dağ oluşumunu tetikliyor

Bilimsel verilere göre bu devasa sıradağlar, aktif çarpışma bölgelerinde yer alıyor. İki kıtasal plakanın birbirine doğru yaklaşması, okyanusal kabuğun mantoya battığı dalma-batma kuşaklarını harekete geçiriyor. Yoğunluğu daha az olan kıtasal kabuklar karşı karşıya geldiğinde tabakalar sıkışıyor ve yukarı doğru kıvrılıyor. 'Orojen' şeklinde adlandırılan bu dev kütleler, plaka çarpışmaları devam ettiği müddetçe dikey yönlü büyüme kaydediyor.

Zirvelerin nihai yüksekliği yer altındaki basınç ile yüzey aşınmasının mücadelesiyle belirleniyor

Zirvelerin nihai yüksekliği yer altındaki basınç ile yüzey aşınmasının mücadelesiyle belirleniyor

Dağların gelecekteki yapısını iki zıt kuvvetin mücadelesi şekillendiriyor. Yer altındaki muazzam basınçla dağın yukarı itilmesini sağlayan tektonik yükselme, rüzgar, yağmur, nehirler ve donma-çözülme döngüleriyle gerçekleşen yüzey erozyonuna karşı koyuyor. Tektonik yakınlaşma hızı erozyonu geride bıraktığı sürece dağlar yükseliyor; plakaların hareketi yavaşladığında veya durduğunda ise erozyon baskın gelerek dağları zamanla alçaltıyor.

Yer kabuğundaki yapısal değişimler gelecekte coğrafya kitaplarının güncellenmesini zorunlu kılıyor

Yer kabuğundaki yapısal değişimler gelecekte coğrafya kitaplarının güncellenmesini zorunlu kılıyor

Jeolojik gözlemler, dağ oluşum süreçlerinin on milyonlarca yıl süren döngülerle sona erebileceğine işaret ediyor. Alpler ve Himalayalar’ın altında tespit edilen 'plaka kopması' (slab rupture) gibi fenomenler, dalma-batma sürecini tamamen durdurabiliyor. Küresel ölçekteki plaka hareketlerinin yeniden organize olmasıyla, bir zamanlar yükselen orojenler yerini durgun ve aşınan yer şekillerine bırakıyor. Uzmanlar, Everest ve benzeri devlerin bugünkü hallerinin jeolojik zaman diliminde sadece geçici birer kesit oluşturduğunu vurguluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın