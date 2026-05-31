Yeni Binalarda Doğalgaz Kombisi Yasaklanıyor: Dünyaya Emsal Olacak Karar Avrupa'dan Geldi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.05.2026 - 10:55
Fransa hükümeti, iklim kriziyle mücadele ve enerji bağımsızlığı stratejisi kapsamında radikal bir adım atarak yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koyacağını açıkladı. Enerji dönüşümü planı çerçevesinde, 2027 yılından itibaren inşa edilecek tüm konut, apartman ve ticari binalarda doğalgazlı kombi kullanımı tamamen sonlandırılıyor. Başbakan Sebastien Lecornu tarafından kamuoyuna duyurulan bu stratejik karar, ülkenin fosil yakıtlara olan bağımlılığını en aza indirmeyi amaçlıyor.

Hükümet Enerji Tüketiminde Temiz Kaynakların Payını Artırmayı Hedefliyor

Daha önce yalnızca müstakil konutları kapsayan doğalgaz kısıtlaması, yeni kararla birlikte çok konutlu yapıları ve ticari alanları da içine alacak şekilde genişletiliyor. Uzun vadeli projeksiyon doğrultusunda, 2030 yılına kadar enerji tüketimindeki petrol ve gaz payının yüzde 60 seviyesinden yüzde 40'a düşürülmesi planlanıyor. Ayrıca 2050 yılına kadar 2 milyon sosyal konutun doğalgaz sisteminden tamamen arındırılması ve toplam tüketimdeki temiz enerji oranının yüzde 60'a yükseltilmesi amaçlanıyor.

Doğalgazdan Boşalan Alan Isı Pompası Teknolojisiyle Dolduruluyor

Yeni dönemde ısınma ihtiyacının karşılanması adına ana çözüm merkezi olarak elektrikli ısı pompaları öne çıkıyor. Fransa, bu süreçte yalnızca bir teknolojik dönüşümü değil, aynı zamanda büyük bir sanayi hamlesini de hedefliyor. Bu doğrultuda, 2030 yılına kadar her yıl ülke içinde üretilmiş 1 milyon ısı pompasının kurulumunun gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Sektör uzmanları, ısı pompası sistemine geçiş yapılmasıyla hane halkının ısınma maliyetlerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir düşüş yaşanacağını tahmin ediyor.

Temiz Enerji Dönüşümü İçin Devlet Desteği Önemli Ölçüde Artırılıyor

Hükümet, bu geniş çaplı dönüşümün finansmanını sağlamak ve süreci hızlandırmak amacıyla bütçede köklü bir değişikliğe gidiyor. Ülke genelindeki elektrifikasyon ve temiz enerji yatırımlarına ayrılan yıllık devlet desteği, 5,5 milyar Euro seviyesinden 10 milyar Euro'ya çıkarılıyor. Sağlanan bu mali kaynakla hem sanayi üretiminin desteklenmesi hem de yeni binalardaki yeşil enerji geçişinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması planlanıyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
