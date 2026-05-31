Yeni Binalarda Doğalgaz Kombisi Yasaklanıyor: Dünyaya Emsal Olacak Karar Avrupa'dan Geldi

Yeni dönemde ısınma ihtiyacının karşılanması adına ana çözüm merkezi olarak elektrikli ısı pompaları öne çıkıyor. Fransa, bu süreçte yalnızca bir teknolojik dönüşümü değil, aynı zamanda büyük bir sanayi hamlesini de hedefliyor. Bu doğrultuda, 2030 yılına kadar her yıl ülke içinde üretilmiş 1 milyon ısı pompasının kurulumunun gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Sektör uzmanları, ısı pompası sistemine geçiş yapılmasıyla hane halkının ısınma maliyetlerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir düşüş yaşanacağını tahmin ediyor.