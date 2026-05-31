article/comments
article/share
Haberler
TV
Düğünümüz Var Dizisi Yıldızlar Geçidine Dönüştü: Ünlü Oyuncu Yıllar Sonra Ekranlara Dönüyor!

Düğünümüz Var Dizisi Yıldızlar Geçidine Dönüştü: Ünlü Oyuncu Yıllar Sonra Ekranlara Dönüyor!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
31.05.2026 - 11:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeni sezon için hazırlanan dizilerde oyuncu kadroları netleşmeye devam ediyor. Kanallar ve yapım şirketleri iddialı projelerini birer birer duyururken dikkat çeken transfer haberleri de gelmeye devam ediyor. Son gelişme ise yeni sezonun merak edilen yapımlarından biri olan “Düğünümüz Var” cephesinde yaşandı. Güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden konuşulmaya başlayan diziye başarılı bir isim daha dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Poll Films imzasını taşıyan “Düğünümüz Var”, yeni yayın döneminin en çok konuşulan projeleri arasında yer alıyor.

Poll Films imzasını taşıyan “Düğünümüz Var”, yeni yayın döneminin en çok konuşulan projeleri arasında yer alıyor.

Henüz sete çıkmadan geniş bir ilgi gören dizinin kadrosunda birçok tanınmış isim bulunuyor. Binnur Kaya, Eda Ece, Şevval Sam, Cengiz Bozkurt, Yasemin Ergene, Buğra Gülsoy ve Enis Arıkan gibi isimlerin bir araya geldiği proje, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Komedi ve aile hikayesini bir araya getirmesi beklenen yapım için hazırlıklar sürüyor. Haziran ayının sonunda çekimlere başlanması planlanan dizinin senaryosunu Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu kaleme alıyor. Yapım ekibi son hazırlıklarını tamamlarken oyuncu kadrosuna yeni isimler eklenmeye devam ediyor.

Bu isimlerden biri de Şükran Ovalı oldu.

Bu isimlerden biri de Şükran Ovalı oldu.

Başarılı oyuncunun “Düğünümüz Var” ekibine katıldığı öğrenildi. Kariyeri boyunca birçok farklı yapımda yer alan Şükran Ovalı, yeni sezonda yeniden televizyon izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncunun hangi karaktere hayat vereceğiyle ilgili detaylar henüz paylaşılmasa da kadroya dahil olması diziye olan ilgiyi artırdı. 

Şükran Ovalı için hareketli bir dönem yaşanıyor. Oyuncu yalnızca “Düğünümüz Var” dizisinde değil, başka bir projede de kamera karşısına geçecek. Edinilen bilgilere göre Şükran Ovalı, Ali Atay’ın imzasını taşıyan “Sekizinci Aile” dizisinin ikinci sezonunda da rol alacak. Anlayacağınız ünlü oyuncu ekranlara verdiği arayı hemen kapatacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın