Düğünümüz Var Dizisi Yıldızlar Geçidine Dönüştü: Ünlü Oyuncu Yıllar Sonra Ekranlara Dönüyor!

Başarılı oyuncunun “Düğünümüz Var” ekibine katıldığı öğrenildi. Kariyeri boyunca birçok farklı yapımda yer alan Şükran Ovalı, yeni sezonda yeniden televizyon izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncunun hangi karaktere hayat vereceğiyle ilgili detaylar henüz paylaşılmasa da kadroya dahil olması diziye olan ilgiyi artırdı.

Şükran Ovalı için hareketli bir dönem yaşanıyor. Oyuncu yalnızca “Düğünümüz Var” dizisinde değil, başka bir projede de kamera karşısına geçecek. Edinilen bilgilere göre Şükran Ovalı, Ali Atay’ın imzasını taşıyan “Sekizinci Aile” dizisinin ikinci sezonunda da rol alacak. Anlayacağınız ünlü oyuncu ekranlara verdiği arayı hemen kapatacak.