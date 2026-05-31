article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
, Kozmetik
Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
31.05.2026 - 11:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yaz sezonunun iyice kendini hissettirmesiyle birlikte alışveriş alışkanlıkları da tamamen yön değiştirdi. Bu hafta indirim avcılarından ziyade, popülerliğiyle listeleri altüst eden ve herkesin birbirine tavsiye ederek kapıştığı trend ürünler ön plana çıkıyor. Teknolojiden modaya, kişisel bakımdan ev dekorasyonuna kadar bu hafta kargocuların taşımaktan yorulduğu en popüler ve en çok satan tasarımları tek bir yerde topladık!

Bu içerik 31.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu hafta masaj kategorisinde en çok sipariş verilen cihaz oldu!

Bu hafta masaj kategorisinde en çok sipariş verilen cihaz oldu!

Dört farklı masaj başlığıyla öne çıkan bu şarjlı masaj tabancası, darbeli titreşim teknolojisi sayesinde bu hafta ev konforunda rahatlamak isteyenlerin en çok satın aldığı teknolojik ürün oldu.

Robeve Auhma Darbeli Titreşimli Masaj Tabancası

Kitap listelerinde bu haftanın en çok satan ve konuşulan eseri seçildi!

Kitap listelerinde bu haftanın en çok satan ve konuşulan eseri seçildi!

Suç psikolojisine ve insan zihninin gizemlerine meraklı olan okurların bu hafta listelerde zirveye taşıdığı bu popüler kitap, bir adli psikiyatrın notlarından oluşan sarsıcı içeriğiyle haftanın en çok satan eseri oldu.

Tanıdık Şeytan Bir Adli Psikiyatrın Notları

Evcil hayvan sahiplerinin bu hafta açık ara en çok satın aldığı akıllı teknoloji oldu!

Evcil hayvan sahiplerinin bu hafta açık ara en çok satın aldığı akıllı teknoloji oldu!

Entegre HD kamerası, otomatik temizleme sistemi ve mobil uygulama kontrolüyle öne çıkan bu akıllı kedi tuvaleti, evcil hayvan sahiplerinin bu hafta konfor ve hijyen için en çok yatırım yaptığı popüler ürünlerin başında geliyor.

UBPet C10 Pro Kameralı Akıllı Kedi Tuvaleti

Yaz sıcakları başlarken sürücülerin favori araç aksesuarı ise...

Yaz sıcakları başlarken sürücülerin favori araç aksesuarı ise...

Şemsiye şeklindeki katlanabilir pratik tasarımıyla ön cama saniyeler içinde kurulan bu araç güneşliği, UV ışınlarını yüzde 99.9 oranında engelleyerek bu hafta sürücülerin sepetlerinden asla eksik etmediği bir yaz kurtarıcısı oldu.

Jouis Şemsiye Tipi Katlanır Araba Güneşliği

Markanın 2 al 1 öde kampanyasında bu hafta en çok sepete atılan ürünü oldu!

Markanın 2 al 1 öde kampanyasında bu hafta en çok sepete atılan ürünü oldu!

Mutfak ve balkon masalarına anında o çok sevilen samimi ekose şıklığını katan bu bej renkli PVC masa örtüsü, kolay temizlenebilir yapısıyla bu hafta ev dekorasyonu kategorisinde en çok sipariş verilen ürün oldu.

Karaca Home Luna Ekoseli PVC Masa Örtüsü

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güzellik kategorisinde bu haftanın en popüler ve en çok satan yeni makyaj ürünü seçildi!

Güzellik kategorisinde bu haftanın en popüler ve en çok satan yeni makyaj ürünü seçildi!

Sosyal medyada kirpikleri gökyüzüne çıkaran etkisiyle viral olan bu popüler maskara, yeni mürdüm rengiyle bakışlara gizemli bir hava katmak isteyenlerin bu hafta güzellik listelerinde en çok kapıştığı makyaj ürünü oldu.

Premium ile 675,15 TL.

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara

Doğal sunum trendiyle birlikte mutfak alışverişlerinde sepete eklenenlerden biri de...

Doğal sunum trendiyle birlikte mutfak alışverişlerinde sepete eklenenlerden biri de...

Bu şık sunum standı, kahve sunumlarından meyve ikramlarına kadar her sofraya çok yakıştığı için bu hafta mutfak kategorisinin en popüler çok satanı oldu.

Bella Maison Naturel 17 cm Sunum Standı

Gardırobunu yaz için tazeleyenlerin bu hafta ilk sırada tercih ettiği basic parça oldu!

Gardırobunu yaz için tazeleyenlerin bu hafta ilk sırada tercih ettiği basic parça oldu!

Giza pamuğunun o yumuşacık ve nefes alan dokusuyla tasarlanan bu basic tişört, hem şortların hem de kotların üzerine çabasız bir şıklık kattığı için bu hafta gardırobunu tazeleyenlerin ilk tercihi oldu.

Babokah Giza Pamuk Basic T-Shirt

Bize özel yüzde 45 sepet koduyla giyim kategorisinde bu hafta satış rekoru kırdı!

Bize özel yüzde 45 sepet koduyla giyim kategorisinde bu hafta satış rekoru kırdı!

Mavi ve marin tonlarıyla yaz enerjisini yansıtan bu unisex oversize tişört, sepet aşamasında uygulayacağınız Onedio45 kodu sayesinde tam yüzde 45 indirim avantajıyla bu haftanın en popüler giyim fırsatına dönüşüyor.

PAEN Basic Unisex Oversize T-shirt

Ayağından konforu eksik etmek istemeyenlerin bu hafta en çok incelediği model oldu!

Ayağından konforu eksik etmek istemeyenlerin bu hafta en çok incelediği model oldu!

Hem spor aktivitelerinde hem de günlük şehir koşturmacasında ayağı asla yormayan bu popüler unisex model, Samuray Sport üzerinde kullanacağınız Onedio30 koduyla sepet aşamasında yüzde 30 indirimle geliyor.

New Balance 408 Unisex Spor Ayakkabı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sporcuların ve beslenme rutinini aksatmayanların bu hafta en çok sipariş ettiği protein takviyesi oldu!

Sporcuların ve beslenme rutinini aksatmayanların bu hafta en çok sipariş ettiği protein takviyesi oldu!

Yüksek protein oranı ve kolay karışan yapısıyla sporcuların vazgeçilmezi olan bu çikolata aromalı whey protein, Protein Ocean alışverişlerinizde geçerli ''Onedio'' kodu sayesinde ekstra %10 indirim avantajıyla haftanın en popüler takviyesi oldu.

Protein Ocean Çikolata Aromalı Whey Protein

Kadınların yazlık kombinleri için bu hafta en çok satın aldığı popüler retro ayakkabı oldu!

Kadınların yazlık kombinleri için bu hafta en çok satın aldığı popüler retro ayakkabı oldu!

Yazlık elbiselerin, şortların ve kotların altına mükemmel bir uyum sağlayan bu popüler kadın spor ayakkabısı, Samuray Sport sepetinde geçerli Onedio30 kodunun sunduğu yüzde 30 indirim fırsatıyla bu haftanın en çok satan ayakkabılarından biri oldu.

adidas Eclyptix 2000 Kadın Günlük Spor Ayakkabı

Kişisel bakım alışverişlerinde bu hafta listenin en üst sırasına yerleşen güneş kremi oldu!

Kişisel bakım alışverişlerinde bu hafta listenin en üst sırasına yerleşen güneş kremi oldu!

İçeriğindeki özel Melasyl bileşeni sayesinde leke karşıtı bakım yapan ve cildi güneşin en zararlı ışınlarından koruyan bu dünyaca ünlü 50 ml'lik akışkan güneş kremi, markanın tüm ürünlerinde geçerli sepet net %20 indirim fırsatıyla haftanın en popüler bakım ürünü oldu.

Sepette 854,92 TL'ye ek %20 indirim!

La Roche Posay Anthelios Uvmune 400 Leke Karşıtı Güneş Kremi

Yaz şıklığını tamamlamak isteyenlerin bu hafta aksesuar sepetlerinde liderliği çeken gözlük oldu!

Yaz şıklığını tamamlamak isteyenlerin bu hafta aksesuar sepetlerinde liderliği çeken gözlük oldu!

Kahverengi cam tonu ve zamansız tasarımıyla her yüz tipine mükemmel uyum sağlayan bu şık güneş gözlüğü, güneşli günlerde hem göz sağlığını korumak hem de stilini tamamlamak isteyenlerin bu hafta en çok satın aldığı popüler aksesuar oldu.

Bilge Karga Seldan Brown Güneş Gözlüğü

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın