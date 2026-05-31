12 Bin Fosil İncelendi: Dünya’daki Karmaşık Yaşamın Kökenine Dair Yeni İpucu

Bakteri ve arkeleri kapsayan prokaryotlar daha basit hücre yapısına sahipken, çekirdek ve gelişmiş hücresel yapılara sahip ökaryotlar daha karmaşık canlıları oluşturuyor.

Hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve algler gibi bugün bildiğimiz tüm karmaşık yaşam formları ökaryot hücrelerden meydana geliyor. Bu nedenle ökaryotların ne zaman ortaya çıktığı ve hangi koşullarda geliştiği, evrim araştırmalarının en önemli soruları arasında yer alıyor.

Oksijen, Evrimde Kilit Rol Oynamış Olabilir

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, erken dönem ökaryotların oksijen bulunan ortamlara bağımlı olduğunu göstermesi oldu. Bilim insanları, mikrofosillerin farklı denizel ortamlarda bulunduğunu ancak yalnızca oksijen içeren kayaç katmanlarında ortaya çıktığını belirledi.

Buna karşılık oksijenin bulunmadığı katmanlarda yalnızca daha basit yaşam formlarına rastlandı. Bu durum, karmaşık hücreli canlıların yaygınlaşabilmesi için belirli düzeyde oksijen varlığının gerekli olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılara göre yaklaşık 1,5 milyar yıl önce atmosferdeki oksijen seviyesi günümüzün oldukça altındaydı. Bu nedenle erken ökaryotlar, yalnızca oksijenin yerel olarak biriktiği sınırlı bölgelerde yaşayabiliyor olabilir.