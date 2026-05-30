TikTok'ta Yeni Çılgınlık: Sürpriz Mantıyı Bulunca Kendilerini Yerden Yere Atıyorlar

Bu sefer başrolde, kapağı açıldığında içinden rastgele renklerde stres topları çıkan bambu görünümlü 'Mystery Dumpling' (Sürpriz Mantı) oyuncakları var.

Ancak olayı asıl viral yapan şey oyuncağın kendisinden ziyade, içinden nadir bulunduğu iddia edilen simli (glitter) versiyonu çıkaranların sergilediği abartılı histeri krizleri. Videolardaki o kulak tırmalayan çığlıklar, kendini yerlere atmalar ve ağlama krizlerinin büyük bir kısmı tamamen kurgu, hatta dikkatli dinlerseniz birçok videoda birebir aynı montajlanmış çığlık sesinin kullanıldığını fark edebilirsiniz.

Şirketler kutu oyunlarındaki 'nadir ganimet' taktiğiyle satışları patlatırken, içerik üreticileri de sırf algoritmanın sevdiği o kaotik tepkileri vererek izlenme ve etkileşim kasmak için birbirleriyle yarışıyor. Anlayacağınız, yine sıradan bir plastik parçası, zekice bir pazarlama tuzağı ve sosyal medyanın o bitmek bilmeyen sahte reaksiyon ekonomisi kusursuz bir uyum içinde çalışarak milyonları ekran başına kilitliyor.