TikTok'ta Yeni Çılgınlık: Sürpriz Mantıyı Bulunca Kendilerini Yerden Yere Atıyorlar

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.05.2026 - 17:32

TikTok’ta yeni bir akım daha hızla yayılıyor: “Sürpriz Mantı” kutusundan nadir simli versiyonu bulanlar adeta kontrolünü kaybediyor. Videolarda çığlıklar, abartılı tepkiler ve yere atlamalar birbirini izliyor. Ancak işin perde arkasında çoğu içerikte aynı ses efektlerinin ve kurgu tepkilerin kullanıldığı iddiaları dikkat çekiyor.

TikTok'taki akımlara bir yenisi daha eklendi.

Bu sefer başrolde, kapağı açıldığında içinden rastgele renklerde stres topları çıkan bambu görünümlü 'Mystery Dumpling' (Sürpriz Mantı) oyuncakları var.

Ancak olayı asıl viral yapan şey oyuncağın kendisinden ziyade, içinden nadir bulunduğu iddia edilen simli (glitter) versiyonu çıkaranların sergilediği abartılı histeri krizleri. Videolardaki o kulak tırmalayan çığlıklar, kendini yerlere atmalar ve ağlama krizlerinin büyük bir kısmı tamamen kurgu, hatta dikkatli dinlerseniz birçok videoda birebir aynı montajlanmış çığlık sesinin kullanıldığını fark edebilirsiniz.

Şirketler kutu oyunlarındaki 'nadir ganimet' taktiğiyle satışları patlatırken, içerik üreticileri de sırf algoritmanın sevdiği o kaotik tepkileri vererek izlenme ve etkileşim kasmak için birbirleriyle yarışıyor. Anlayacağınız, yine sıradan bir plastik parçası, zekice bir pazarlama tuzağı ve sosyal medyanın o bitmek bilmeyen sahte reaksiyon ekonomisi kusursuz bir uyum içinde çalışarak milyonları ekran başına kilitliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
