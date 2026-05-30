42 İli Birbirine Bağlayacak Otoyol Projesi İran Sınırına Kadar Uzanacak

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu’nun yalnızca bölgesel bir ulaşım yatırımı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, 'Bu proje ile yük ve yolcu taşımacılığı Ankara’nın doğu ve kuzey koridorundan Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine daha hızlı, güvenli ve konforlu şekilde ulaştırılacak. Aynı zamanda otoyolumuz, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Samsun’a ve İran sınırına uzanacak otoyol projelerinin ilk halkasını oluşturacak.' açıklamasında bulundu.