42 İli Birbirine Bağlayacak Otoyol Projesi İran Sınırına Kadar Uzanacak

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.05.2026 - 17:37
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 42 ili birbirine bağlaması beklenen Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'nin İran sınırına kadar uzanacağını söyledi. Bakan ayrıca, '42 ili birbirine bağlayacak proje, mevcut Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak.' ifadelerini kullandı.

Türkiye’de son yıllarda artan altyapı yatırımlarına bir yenisi daha eklenecek.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi ile birçok il otoyol ağıyla birbirine bağlanmış olacak. 

Bakan Uraloğlu, Kırıkkale'nin Yozgat-Sivas üzerinden Doğu’ya, Çorum üzerinden Orta Karadeniz’e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’ya açılan yolların kavşak noktası konumunda bulunduğunu belirterek, 'Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, bölgeler arası erişim sağlayan kara yolu koridorları arasında köprü görevi üstlenecek. 42 ili birbirine bağlayacak proje, mevcut Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak.' dedi.

Otoyol İran sınırına kadar uzanacak

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu’nun yalnızca bölgesel bir ulaşım yatırımı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, 'Bu proje ile yük ve yolcu taşımacılığı Ankara’nın doğu ve kuzey koridorundan Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine daha hızlı, güvenli ve konforlu şekilde ulaştırılacak. Aynı zamanda otoyolumuz, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Samsun’a ve İran sınırına uzanacak otoyol projelerinin ilk halkasını oluşturacak.' açıklamasında bulundu.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
