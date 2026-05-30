Mobbing Nedeniyle İhtarname Çektiği İşinden Çıkarılan İşçi Rekor Tazminatla Davayı Kazandı

Ankara'da spor eğitmeni Ö.Ş., ilçe belediyesine bağlı şirketin spor tesisinde çalışırken mobbing, baskı ve ayrımcılık yaşadığı iddiasıyla işverene ihtarname gönderdi. İhtarnamenin ardından Ö.Ş., 4857 sayılı İş Kanunu'nun 'İşçinin, işverene veya ailesine hakaret etmesi, şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbarlarda bulunması'nı içeren maddesi gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Ö.Ş. bunun üzerine tazminat talebiyle işe iade davası açtı. Dava, 20 Mayıs'ta sonuçlandı. Mahkeme, Ö.Ş.'nin işe iadesine ve işverenin 325 bin TL ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Ö.Ş.'nin işe alınmadığı takdirde 5 aylık brüt ücretinin ödenmesine hükmetti.

Ö.Ş.'nin avukatı Senem Yılmazel ise, 'Müvekkilim kanuni haklarını kullandığı için ne yazık ki iş akdi feshedilmişti. Biz de bununla ilgili işe iade davası açtık. Dava da lehimize sonuçlandı. Bu nedenle mutluyuz. Müvekkilimin belirttiğine göre kendisine mobbing uygulanmış. Biz mobbingle ilgili de bir dava açtık. O şu an devam ediyor. İş Kanunu gereğince işçilerin adli mercilere başvurması, yani hukuki haklarını kullanması nedeniyle iş akitlerinin feshedilmesi aslında geçersiz bir sebeptir. İş Kanunumuzun emredici maddesi bu şekildedir. Yani bu anayasal bir haktır. Kimsenin dava açması ya da şikâyette bulunması nedeniyle iş akdinin feshedilmemesi gerekir. Bu nedenle de davamızı kazandık. Emsal olacağı kanaatindeyim' dedi.