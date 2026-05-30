article/comments
article/share
Haberler
TV
Güller ve Günahlar Bu Akşam Var mı, Yok mu? Güller ve Günahlar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Güller ve Günahlar Bu Akşam Var mı, Yok mu? Güller ve Günahlar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
30.05.2026 - 16:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D ekranlarının her cumartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen, entrika ve dram dolu hikayesiyle reytingleri altüst eden dizisi Güller ve Günahlar bu akşam var mı yok mu sorusu, dizinin sıkı takipçileri tarafından internette yoğun şekilde aranıyor. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen yapımın hayranları, 30 Mayıs Kanal D yayın akışı listesini kontrol ederek Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak merak ediyor.

Peki, Güller ve Günahlar bu akşam yayınlanacak mı? İşte merakla beklenen Güller ve Günahlar yeni bölüm detayları ve Kanal D'nin bu akşama özel yayın akışı bilgileri...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güller ve Günahlar Bu Akşam Var mı Yok mu, Saat Kaçta?

Güller ve Günahlar Bu Akşam Var mı Yok mu, Saat Kaçta?

Güller ve Günahlar bu akşam yeni bölümüyle kendi gününde ve saatinde Kanal D ekranlarında olacak! Herhangi bir kolaj veya erteleme yayını olmadan, dizi her hafta olduğu gibi bu hafta da entrikanın dozunu artırarak izleyicisiyle buluşuyor. Güller ve Günahlar yeni bölümü, bu akşam saat 20.00'de öncelikle geçmiş bölümün kısa bir özetiyle başlayacak. Dizinin merakla beklenen yepyeni bölümü ise saat 21.00 civarında ekranlara gelecek.

Güller ve Günahlar Sezon Finali Ne Zaman?

Güller ve Günahlar Sezon Finali Ne Zaman?

Güller ve Günahlar'ın sezon finali 13 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak. Sevilen dizi, bu akşamki bölümünün dışında iki bölüm daha yayınlanacak.

30 Mayıs 2026 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı

30 Mayıs 2026 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı

07:00 Yabancı Damat (Tekrar)

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Cumartesi (Canlı)

13:00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)

14:00 Camdaki Kız (Tekrar)

16:15 Üç Kız Kardeş (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Güller ve Günahlar (Özet) 

21:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm) 

00:15 Taş Kağıt Makas (Tekrar) 

02:30 Siyah Beyaz Aşk (Tekrar) 

04:30 Poyraz Karayel

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın