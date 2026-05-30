Yıllar Önce Küsmüşlerdi: Sinan Akçıl'dan "Yatacak Yeri Yok" Diyen Ferhat Göçer'e Son Teklif!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.05.2026 - 16:43
Yıllar önceki polemik yeniden gündeme oturdu! Ferhat Göçer'in 'ücretsiz şarkı' talebine Sinan Akçıl'dan yanıt gecikmedi. Göçer'in açıklamalarına Akçıl'dan dikkat çeken bir 'son teklif' geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk pop müziğinin iki tanınmış ismi Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer, yıllar önce yaşadıkları polemik nedeniyle uzun süre gündemden düşmemişti.

İkilinin arasındaki gerilim, yıllar önce birlikte katıldıkları bir düğünde yaşanan olayla başlamıştı. Ferhat Göçer, sahnede Sinan Akçıl'ın seslendirdiği 'Kızım' şarkısının eski sevgilisi Hadise için yazıldığını, 'Biri Bana Gelsin' şarkısının ise ilk olarak İzel'e verilmesinin planlandığını söylemişti. Akçıl'ın özel hayatına dair detayların sahnede paylaşılması kısa sürede gündem olurken, iddialara göre o dönem Akçıl'ın eşi olan Burcu Kıratlı da yaşananlardan rahatsız olarak ortamı terk etmişti. Olayın ardından iki isim arasında sert açıklamalar peş peşe gelmiş, dostlukları yerini uzun yıllar sürecek bir küslüğe bırakmıştı.

Olayın ardından Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla Ferhat Göçer'i hedef almış ve sözlerini 'densizlik' olarak nitelendirmişti. Ferhat Göçer ise buna karşılık uzun bir açıklama yayımlayarak Akçıl'ın tepkisini abartılı bulduğunu söylemiş, hatta ünlü müzisyene yönelik 'medya maymunluğu' çıkışıyla tartışmanın dozunu daha da artırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde eski defterler yeniden açıldı.

Konuya gönderme yapan Sinan Akçıl, 'Parasını versin, şimdi ona da şarkı veririm' diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bu sözlere Ferhat Göçer'den gecikmeden yanıt geldi. 

Göçer, 'Zamanında bir zevzeklik yaptı. Kendini affettirmesi için bana ücretsiz en az iki şarkı vermesi gerekiyor, onun ötesinde bende yatacak yeri yok' ifadelerini kullandı. Sinan Akçıl'ın bu sözlere sessiz kalması beklenmiyordu. Beklenen açıklama da geçtiğimiz dakikalarda geldi.

Instagram hesabından Ferhat Göçer'in açıklamalarını paylaşan Akçıl, Göçer'e son teklifini yaptı.

'Yok bu böyle olmayacak ben diyorum tam bir 'boşboğaz' o diyor 'zevzeklik' yaptı, ben diyorum 'normal' ücretini ödesin alsın, o diyor olmaz 'ücretsiz' versin 🤔 Bence arabulucuya gitmek lazım. SON teklifim 2 şarkı 'yarı fiyatına' bir de 'hayır kurumuna' bağış.'

Böylece yıllar önce başlayan polemik yeniden magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olurken, Sinan Akçıl'ın 'son teklifim' diyerek yaptığı paylaşım sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. İkilinin bu söz düellosunun yeni bir açıklamayla devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
