Yıllar Önce Küsmüşlerdi: Sinan Akçıl'dan "Yatacak Yeri Yok" Diyen Ferhat Göçer'e Son Teklif!

İkilinin arasındaki gerilim, yıllar önce birlikte katıldıkları bir düğünde yaşanan olayla başlamıştı. Ferhat Göçer, sahnede Sinan Akçıl'ın seslendirdiği 'Kızım' şarkısının eski sevgilisi Hadise için yazıldığını, 'Biri Bana Gelsin' şarkısının ise ilk olarak İzel'e verilmesinin planlandığını söylemişti. Akçıl'ın özel hayatına dair detayların sahnede paylaşılması kısa sürede gündem olurken, iddialara göre o dönem Akçıl'ın eşi olan Burcu Kıratlı da yaşananlardan rahatsız olarak ortamı terk etmişti. Olayın ardından iki isim arasında sert açıklamalar peş peşe gelmiş, dostlukları yerini uzun yıllar sürecek bir küslüğe bırakmıştı.

Olayın ardından Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla Ferhat Göçer'i hedef almış ve sözlerini 'densizlik' olarak nitelendirmişti. Ferhat Göçer ise buna karşılık uzun bir açıklama yayımlayarak Akçıl'ın tepkisini abartılı bulduğunu söylemiş, hatta ünlü müzisyene yönelik 'medya maymunluğu' çıkışıyla tartışmanın dozunu daha da artırmıştı.