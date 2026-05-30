26 Yaşında Köy Bahçesinde Başladı, Üretimde Büyümeyi Hedefliyor

Metehan Bozkurt
30.05.2026 - 16:37
26 yaşındaki Emre Sarıaslan, Yozgat'taki köy bahçesinde başladığı salep üretimiyle dikkat çekiyor. Farklı salep türlerini deneyerek bölgeye en uygun çeşitleri belirlemeye çalışan genç girişimci, elde ettiği yumruları satışa sunmak yerine üretim alanını büyütmek için yeniden toprağa kazandırmayı planlıyor. Tarım yetkilileriyle koordineli yürütülen çalışma, kırsalda girişimciliğin dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yozgat'ta yaşayan 26 yaşındaki genç girişimci Emre Sarıaslan, köydeki aile bahçesinde başlattığı salep üretim denemesiyle dikkat çekiyor.

Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyünde çalışmalarını sürdüren Sarıaslan, farklı salep türlerini bölge iklimine adapte etmek ve üretimi büyütmek amacıyla yaklaşık bin 200 kök salep bitkisini toprakla buluşturdu.

Sekiz Farklı Salep Türü Denendi

Salep üretimine yönelik çalışmalarını uzun vadeli bir projeye dönüştürmeyi hedefleyen Sarıaslan, farklı bölgelerden temin edilen türlerin Yozgat şartlarına uyumunu gözlemlediklerini söyledi. Üretim sürecinde üç farklı bölgeden alınan ve sekiz farklı çeşidi kapsayan salep türleri üzerinde denemeler yapıldığını belirten genç girişimci, bazı türlerin bölgeye uyum sağladığını, bazılarının ise beklenen performansı göstermediğini ifade etti.

Elde edilen sonuçlara göre önümüzdeki sezonlarda iklim ve toprak koşullarına daha uygun türlerle üretime devam etmeyi planladıklarını dile getiren Sarıaslan, aynı dönemde safran üretimi üzerine de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Salep yetiştiriciliğinde toprak yapısının büyük önem taşıdığını vurgulayan Sarıaslan, ekim öncesinde özel hazırlık yaptıklarını söyledi.

Ağustos ayının ortalarında gerçekleştirilen ekimlerde hem salep hem de safran için drenajı güçlü, set şeklinde hazırlanmış toprakların tercih edildiğini belirten Sarıaslan, yumru ve soğan köklü bitkilerin suyu tutmayan topraklarda daha sağlıklı gelişim gösterdiğini ifade etti.

Hasat Sonrası Amaç Satış Değil, Üretimi Artırmak

Haziran ayının ortalarında ilk hasadı gerçekleştirmeyi planlayan girişimci, elde edilecek yumruları satışa sunmak yerine yeniden üretim amacıyla değerlendireceklerini söyledi. Hasat edilen yumruların uygun koşullarda muhafaza edilerek ağustos ayında yeniden toprakla buluşturulacağını belirten Sarıaslan, bu yöntemle üretim alanını kademeli olarak genişletmeyi hedeflediklerini aktardı.

Üretim sürecinde yumruların toprakta bırakılmasının da mümkün olduğunu ancak kontrollü saklama koşullarının daha yüksek verim sağladığını ifade eden Sarıaslan, öncelikli hedeflerinin ticari satıştan önce üretim kapasitesini artırmak olduğunu vurguladı.

Metehan Bozkurt
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
