26 Yaşında Köy Bahçesinde Başladı, Üretimde Büyümeyi Hedefliyor

Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyünde çalışmalarını sürdüren Sarıaslan, farklı salep türlerini bölge iklimine adapte etmek ve üretimi büyütmek amacıyla yaklaşık bin 200 kök salep bitkisini toprakla buluşturdu.

Sekiz Farklı Salep Türü Denendi

Salep üretimine yönelik çalışmalarını uzun vadeli bir projeye dönüştürmeyi hedefleyen Sarıaslan, farklı bölgelerden temin edilen türlerin Yozgat şartlarına uyumunu gözlemlediklerini söyledi. Üretim sürecinde üç farklı bölgeden alınan ve sekiz farklı çeşidi kapsayan salep türleri üzerinde denemeler yapıldığını belirten genç girişimci, bazı türlerin bölgeye uyum sağladığını, bazılarının ise beklenen performansı göstermediğini ifade etti.

Elde edilen sonuçlara göre önümüzdeki sezonlarda iklim ve toprak koşullarına daha uygun türlerle üretime devam etmeyi planladıklarını dile getiren Sarıaslan, aynı dönemde safran üretimi üzerine de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.