Türk Resim Sanatında Son Yıllarda Önemli Çıkış Yapan 11 Ressam

Prof.Dr.Uğur Batı
30.05.2026 - 16:35
Bu yazıda Türk resminin önemli genç ya da son yıllarda ciddi çıkış yapan ressamlarını listelemeye çalıştım. Futbolun il 11i gibi olacak ama işte Türk resim sanatında son dönemde en dikkat çekici çıkış yapan 11 ressam…

Ferruh Karakaşlı

Moda tasarımcılığından ressamlığa geçiş yapmış, “Renklerin Adamı” ve “Kaotik Harmoni” yaklaşımıyla tanınan avangart sanatçı. Viyana’da Hundertwasser ve Alfred Hrdlicka atölyelerinde çalıştı. Paris (Collection Arije, Avenue George V), Viyana, Berlin, Londra, Milano, New York’ta sergiler açtı. Kent-çizer dışavurumcu, güçlü lekeler, grafiti tonları ve kaos-harmoni temalı eserleriyle uluslararası koleksiyonerlerin ilgi odağı haline geldi. Son yıllarda Türkiye’de de Galeri/Miz gibi mekanlarda kişisel sergileriyle güçlü bir çıkış yaptı.

Halime Türkyılmaz

Halime Türkyılmaz resminin personasında, 'doğaya içkin olmak' vardır. Kent ve arkasındaki çirkinliklere bir tepki olsa gerek, eşsiz bir doğa başkaldırısı yapar ressam bize. Doğadan alıntıyla yapar bunu. Çay bahçeleriyle. Zambaklarla. Dağ ile. Tepe ile. Çiçek ile. İnsan ile…O gerçek doğaldır.

Melisa Özgür

 Melisa’nın eserleri, kişisel yolculuğunu ve içsel deneyimlerini yansıtan soyut bir dil taşır. Temelde soyut çalışan sanatçı, zaman zaman kendi yaşamıyla derin bağ kurduğu sembolik figürleri de kompozisyonlarına dahil eder. Bu figürler, onun için yalnızca görsel unsurlar değil; güç, direnç ve kişisel anlam taşıyan katmanlardır.

Esra Hatun

Esra Hatun, kimliğin, dönüşümün ve insan ruhunun çok katmanlı doğasını sorgulayan çağdaş bir ressamdır. Sanatı, bireysel varoluşun görünmez katmanlarını görünür kılma çabasıyla, içsel olanla dışsal olan arasındaki geçiş alanlarında şekillenir.

Zeynep Yazıcı

Ressam için sadece boya ve tuvalin buluşması değil, içindeki gürültüyü sessizliğe dökme biçimi gibi çalışan ressam. Resimdeki o koyu, ağır darbelerle geçmişin yükünü ve toprağın katı gerçekliğini kazıyor; Ressamın merkezdeki o ışık patlaması aslında onun “buldum” dediği anı simgeliyor;

Esra Yıldırım

Esra Yıldırım'da üç boyutlu bir resim arayışı da görürüz. Ressam bunu iki boyutlu bir karmaşada yakalamaya çalışır. Resmin varoluşundan beri asıl amacı hepimizin bildiği gibi üç boyutu yakalayabilmektir. Bu yalnızca 'özgür bakanların' yapabildiği, görebildiği bir şeydir.

Sebahattin Gündoğdu ve Aylin Gündoğdu

Sebahattin Gündoğdu yarım asrı aşkın süredir seramikle yoğrulmuş bir usta; onun eserleri parke taşlarında, cami avlularında, metro istasyonlarında, otellerin lobilerinde hayat bulur. O, adeta bir “kent sanatçısı”dır. Aylin Gündoğdu ise Mimar Sinan’ın izinden yürüyen, tornada şekillenen çamurun büyüsünü yeniden keşfeden genç bir sanatçı. Biri kamusal alanlarda kentlerin hafızasını dokurken, öteki atölyesinin sessizliğinde minyatür evrenler yaratır. Onların sanatını anlamak, aslında toprağın ve insanın ortak kaderine tanıklık etmektir.

Yasemen Latife Ayvaz

Yasemen Latife Ayvaz'ın anlatımı kentsel yapıları çizgi, tonlama, renk ve gölge gibi yapılarla ortaya koyan çalışmalar ile karşımıza çıkıyor. Çalışmalarındaki benliğini kimi zaman tuval üzerinde bırakmış olduğu beyazlık belirtmiş olsa da kimi zaman, karmaşanın göbeğinde üst üste binmiş olan çizgilerde de görebiliyoruz.

Ceren Göğebakan

Mühendislik altyapısını yurt dışındaki sanat eğitimiyle harmanlayan soyut ve sürrealist bir ressamdır. Mantık ile sezgi, sistem ile özgürlük arasında bir köprü kuran sanatçı, bilinçaltının derinliklerine ve dijital çağın olanaklarına odaklanan disiplinler arası çalışmalarıyla bilinmektedir

Yiğit Dündar

Resimlerinde duyguların beden etkisinin soyutlamasını çizer. Duyusallık ilgili alanıdır.  Beden dili ile hareketi, duygu ve duyum başlıklarında ele alır.

Akın Ekici

Ekici eserlerinde, hafızalarda yer etmiş olan üst üste binen dokuları, fraktal döngüleri ve hiçbir zaman kaybolmayacak olan kültür izlerini, kendine has üslubu ve teknik uygulaması ile çalışmalarına taşıyor. Eserlerinde yaşamın ayak izi olan ne varsa, nesne, çiçek, gözyaşı, uğur böceği, kalp, halı deseni ya da ne ararsan hepsini kullanıyor. Ekici, karşımıza çıkan her şeyin bir imge olabildiğini, onları hareketlendirmenin mümkün olduğunu, onları yeniden yapılandırabilmenin harika olabileceğini gösteriyor. Son yıllarda dünyanın önemli merkezlerinde sergiler açmış bir ressamdan söz ediyoruz.

Ek Notlar:

Ferruh Karakaşlı, Sebahattin Gündoğdu ve Akın Ekici, klasik “genç ressam” kategorisinde olmasa da biri moda kariyerinden sonra ressamlıkta yaptığı hızlı ve uluslararası çıkışla (Paris solo sergi, Avrupa başkentlerinde koleksiyonlara giriş) bu listeye özel olarak dahil edildi. Kaotik-renkli estetiği ve “kent çizerliği” yaklaşımı onu öne çıkarıyor. Sebahattin Gündoğdu ise mozaik ve seramik konusunda bir ikondur. Son yıllardaki sergileri ile ön plana çıkmıştır. 

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

