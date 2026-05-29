Afra Saraçoğlu'nun İspanya'da Transparan Elbisesiyle Verdiği Pozlar Olay Oldu!

Henüz genç yaşında rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesi kazanan güzel oyuncu, özellikle 'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle kariyerinin en büyük çıkışlarından birine imza attı. Dizi boyunca sergilediği performansla yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da büyük ilgi gören Saraçoğlu, ekranların en sevilen kadın oyuncularından biri haline geldi.

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen oyuncu, uzun süre Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle konuşulmuştu. Ancak ilişki olayla bir şekilde sona ermiş, magazin tarihine altın harflerle kazınan bir aşk üçgenine imza atılmıştı. 'Yalı Çapkını' setinde birlikte çalıştığı Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu, Yazıcıoğlu'yla yaşadığının aksine oldukça 'toksik' bulunan aşkıyla gündemde kaldı. İlişkilerinin sürekli ayrılma ve barışma haberleriyle gündeme gelmesinin yanında her iki taraf da gizemini daima korumaya çalıştı. Geçtiğimiz sene bu zamanlar, dizinin finaliyle beraber yollarını tamamen ayırmaya karar verdiler.

Son dönemde ekranlardan biraz uzak kalan ve yeni projeleriyle ilgili sessizliğini koruyan Afra Saraçoğlu ise bu kez özel hayatıyla değil, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu.