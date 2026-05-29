600 Kiloluk Yeni Nesil Dev Mayınlar Suya İnmeye Hazır: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Envanterine Girdi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.05.2026 - 22:00
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından tamamen yerli olarak üretilen 600 kilogram ağırlığındaki “Malaman” isimli yeni akıllı dip mayın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterinde yer aldı. MKE yaptığı açıklamada, 3 farklı özel kompozit kılıf sayesinde Malaman’ın deniz sonarları tarafından tespit edilmesinin güç olduğu vurgulandı.

Savunma sanayinin önemli kuruluşlarından Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yeni nesil mayınla ilgili açıklamada bulundu.

MKE tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; deniz dibinin yapısına uygun olarak tasarlanan Malaman, aşırı ısınma ve mermi çarpmalarından etkilenmeden güvenli şekilde görev yapabiliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine giren Malaman, 400 kilogramı duyarsız su altı patlayıcı olmak üzere yaklaşık 600 kilogram ağırlığa sahip.

Malaman, su altında meydana gelen akustik, manyetik ve basınç değişimlerini gerçek zamanlı olarak algılama, analiz etme ve değerlendirebilme kabiliyetine sahip. Yüksek teknolojili sensörler ile donatılan sistem, bu kabiliyeti sayesinde fırkateyn, denizaltı, hücumbot ve tankerleri tespit edip bilgiyi anlık olarak yönetim merkezine bildiriyor. Algılayıcılardan gelen sinyalleri işleme kabiliyetine sahip ateşleme sistemi, farklı parametrelerle ayarlanabiliyor ve tespit edilen düşman hedefini patlayıcıyı ateşleyerek başarıyla etkisiz hale getiriyor. Kontrolsüz patlamanın önüne geçilmesi ve emniyetin sağlanması amacıyla mayının üzerinde çoklu kilit düzenekleri bulunuyor.

Malaman, sahip olduğu özel gövde yapısıyla mayın tarama sonarlarının deniz tabanında kendisini tespit etmesini zorlaştırırken; akustik yansıtıcılığını en aza indirmek ve görsel gizliliğini artırmak amacıyla geliştirilen 3 farklı özel kompozit kılıf sayesinde bu avantajını daha da güçlendiriyor. Deniz tabanının doğal yapısına uygun şekil ve renklerde tasarlanan bu kılıflar, Malaman’ın yandan taramalı sonarlar ve otonom su altı araçları tarafından tespit edilme ihtimalini de en düşük seviyeye indiriyor.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
