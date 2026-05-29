Dünyaca Ünlü Fast Food Zincirinin Ortağı İflas Başvurusu Yaptı: 49 Şube Kapatılacak

İsmail Kahraman
29.05.2026 - 20:14
Fast food sektörünün en önemli firmalarından biri olan Carl's Jr.’ın en geniş şube ağlarından birine sahip franchise ortaklarından Sun Gir, iflas koruma başvurusunda bulundu. Firma, ABD Kaliforniya’da yürürlüğe giren saatlik 20 dolar asgari ücret kararı nedeniyle maliyetlerin sürdürülemez hale geldiğini açıklayarak 49 şubenin kapatılacağını duyurdu.

Türkiye’de faaliyet gösteren Carl's Jr.’ın ABD’li en büyük ortaklarından biri olan Sun Gir iflas koruma başvurusunda bulundu.

Dünya’da yer alan habere göre, Carl's Jr.’ın en büyük franchise işletmecilerinden Sun Gir, mali dar boğazı aşamayarak iflas koruma başvurusunda bulundu. Şirket işlettiği 65 Carl's Jr. restoranının 49’unu da satışa çıkardı.

Sun Gir, yaşadığı mali krizin başlıca nedeni olarak Kaliforniya’da fast food çalışanları için uygulanan 20 dolarlık asgari ücret düzenlemesini gösterirken, artan işçilik ve işletme maliyetlerinin faaliyetleri sürdürülemez hale getirdiği belirtildi.

Carl's Jr. yönetimi ise Sun Gir’in iflasının zincir genelini etkileyecek yapısal bir sorun olmadığını açıkladı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
