2026'nın En Çok Altın Depolayan 10 Ülkesi: Gizli Devin Sakladığı Altınlar Herkesi Şaşırttı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.05.2026 - 13:41
Altın zengini ülkeler belli oldu. Günümüz piyasalarında finans dünyasının odağı, artık sadece kasasında en fazla rezerv bulunduran durağan güçlerden, piyasadan agresif bir şekilde tonlarca altın toplayan yeni aktörlere kaymış durumda. Dünya Altın Konseyi (WGC) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) verileriyle şekillenen 2026 yılı ilk çeyrek raporları, küresel altın zenginlerini ve kasasını rekor hızla dolduran ülkeleri gözler önüne seriyor.

2026 yılının ilk çeyreğinde dünya genelindeki merkez bankaları, net 244 tonluk altın alımı gerçekleştirerek hem bir önceki çeyreği hem de son 5 yılın ortalamasını geride bıraktı.

Resmi verilere göre şu an dünyadaki toplam kamu altın rezervinin yüzde 70'i sadece 10 ülkenin elinde bulunuyor. ABD ve Avrupa ülkeleri, bu pastanın yüzde 60'ından fazlasını kontrol ediyor. İşte 2026'nın ilk çeyreği itibarıyla resmi olarak en çok altın rezervine sahip ilk 10 ülke ve bu altınların toplam rezervleri içindeki payı:

  • ABD: 8.134 Ton (Toplam rezervinin yüzde 69'u)

  • Almanya: 3.350 Ton (Toplam rezervinin yüzde 69'u)

  • İtalya: 2.452 Ton (Toplam rezervinin yüzde 66'sı)

  • Fransa: 2.437 Ton (Toplam rezervinin yüzde 66'sı)

  • Çin: 2.313 Ton (Toplam rezervinin yüzde 9'u)

  • Rusya: 2.311 Ton (Toplam rezervinin yüzde 29'u)

  • İsviçre: 1.040 Ton (Toplam rezervinin yüzde 7'si)

  • Hindistan: 880 Ton (Toplam rezervinin yüzde 11'i)

  • Japonya: 846 Ton (Toplam rezervinin yüzde 5'i)

  • Hollanda: 612 Ton (Toplam rezervinin yüzde 58'i)

Bu veriler, Batı ve Doğu ekonomileri arasındaki çok çarpıcı bir yapısal farkı da ortaya koyuyor. ABD ve Almanya gibi Batılı güçler rezervlerinin yaklaşık yüzde 69 gibi ezici bir oranını altın olarak saklarken, Çin’de bu oran yüzde 9, Japonya’da ise sadece yüzde 5 seviyesinde kalıyor. Bu makas, küresel piyasalardaki en temel dinamiklerden biri olarak izleniyor.

Bu yılın en dikkat çeken hamlesi, uzun vadeli stratejisiyle toplam rezervini 700 tona çıkarmayı hedefleyen Polonya’dan geldi. Polonya, 2026'nın ilk çeyreğinde küresel piyasanın en agresif alıcısı olarak öne çıktı ve toplam alım hacmini 582 tona ulaştırdı. 

Benzer şekilde Özbekistan, sadece yılın ilk çeyreğinde kasasına 25 ton daha ekleyerek toplam varlığını 416 tona taşıdı. Hindistan ise hem döviz kurundaki dalgalanmaları dengelemek hem de rezervlerindeki dolar yoğunluğunu azaltmak amacıyla altını dinamik bir enstrüman olarak kullanmaya devam ederek 880 tonluk hacme ulaştı.

Ancak küresel altın piyasasındaki en büyük soru işareti Çin Halk Cumhuriyeti üzerinde yoğunlaşıyor. Pekin yönetimi resmi olarak 2 bin 313 ton rezervle listenin 6. sırasında yer alsa ve ilk çeyrekte 7 tonluk mütevazı bir alım beyan etse de, madalyonun arkasındaki gerçek çok daha farklı.

 Şanghay Altın Borsası’ndaki rekor işlem hacimleri ve devlet kurumlarının el altından yürüttüğü altın biriktirme politikaları, uluslararası finans analistlerinin gözünden kaçmıyor. Kurumsal uzmanların ve piyasa stratejistlerinin tahminlerine göre, Çin’in açıklanmayan, kayıt dışı gerçek altın rezervi aslında 4 bin ile 5 bin ton arasında bulunuyor. Bu gizli stok doğrulanırsa, Çin’in küresel altın rezervlerindeki payı bir anda yüzde 15-20 bandına tırmanarak dünya genelindeki tüm dengeleri tamamen değiştirebilecek bir güce ulaşıyor.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
