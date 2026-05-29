2026'nın En Çok Altın Depolayan 10 Ülkesi: Gizli Devin Sakladığı Altınlar Herkesi Şaşırttı

2026 yılının ilk çeyreğinde dünya genelindeki merkez bankaları, net 244 tonluk altın alımı gerçekleştirerek hem bir önceki çeyreği hem de son 5 yılın ortalamasını geride bıraktı.

Resmi verilere göre şu an dünyadaki toplam kamu altın rezervinin yüzde 70'i sadece 10 ülkenin elinde bulunuyor. ABD ve Avrupa ülkeleri, bu pastanın yüzde 60'ından fazlasını kontrol ediyor. İşte 2026'nın ilk çeyreği itibarıyla resmi olarak en çok altın rezervine sahip ilk 10 ülke ve bu altınların toplam rezervleri içindeki payı:

ABD: 8.134 Ton (Toplam rezervinin yüzde 69'u)

Almanya: 3.350 Ton (Toplam rezervinin yüzde 69'u)

İtalya: 2.452 Ton (Toplam rezervinin yüzde 66'sı)

Fransa: 2.437 Ton (Toplam rezervinin yüzde 66'sı)

Çin: 2.313 Ton (Toplam rezervinin yüzde 9'u)

Rusya: 2.311 Ton (Toplam rezervinin yüzde 29'u)

İsviçre: 1.040 Ton (Toplam rezervinin yüzde 7'si)

Hindistan: 880 Ton (Toplam rezervinin yüzde 11'i)

Japonya: 846 Ton (Toplam rezervinin yüzde 5'i)

Hollanda: 612 Ton (Toplam rezervinin yüzde 58'i)

Bu veriler, Batı ve Doğu ekonomileri arasındaki çok çarpıcı bir yapısal farkı da ortaya koyuyor. ABD ve Almanya gibi Batılı güçler rezervlerinin yaklaşık yüzde 69 gibi ezici bir oranını altın olarak saklarken, Çin’de bu oran yüzde 9, Japonya’da ise sadece yüzde 5 seviyesinde kalıyor. Bu makas, küresel piyasalardaki en temel dinamiklerden biri olarak izleniyor.