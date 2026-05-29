Schengen Vizesinde Karaborsa İfşası: "Gece Yarısı Botlarla Toplayıp Bin Euroya Satıyorlar"

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.05.2026 - 12:38
Avrupa hayali kuran Türk vatandaşları, Schengen vizesi alabilmek bir yana, artık başvuru yapabilmek için bile sistemin dışına itiliyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun son yayımladığı 2025 yılı Schengen vize verileri üzerinden çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Bağlıkaya, sınırlı sayıda açılan randevuların bot hesaplar tarafından saniyeler içinde bloke edildiğini ve ardından karaborsada astronomik fiyatlarla satıldığını ifşa etti.

Schengen vize başvurularında 'randevu' krizi büyüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2025 yılına ilişkin Schengen vize istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Schengen bölgesi ülkelerine yönelik vize başvuru sayısı 11 milyon 934 bin 106'ya ulaşırken, vize ret oranı yüzde 14,8 oldu. 

2025 yılında Türkiye, 1 milyon 268 bin 376 başvuru ile Çin'in ardından dünyada en çok Schengen vizesi talep eden ikinci ülke konumunu korudu. Ancak ret oranı yüzde 14,6 seviyesinde seyrederken, asıl çarpıcı düşüş başvuru sayılarında yaşandı.

TÜRSAB’ın analizlerine göre, seyahat acentelerinin en yoğun tur programı düzenlediği ülkelerin başında gelen İtalya’ya vize başvurusu yapabilen Türk vatandaşı sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 32,3 gibi devasa bir oranda geriledi. Benzer şekilde Fransa’ya yapılan vize başvuruları da yüzde 6’ya yakın düşüş gösterdi.

 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2025'te Türkiye'den Schengen bölgesine yönelik vize randevularında yüzde 8 oranında artış kaydedildiğini ancak bu yükselişe rağmen seyahat acentelerinin yoğun tur programları düzenlediği İtalya ve Fransa gibi ülkelere yapılan vize başvuru sayılarında gerileme yaşandığını belirtti.

"Gece yarısı randevular açılıyor. Bin euroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor."

Vize randevuları karaborsaya düştü. Karaborsaya düşen vize randevuları zaman zaman astronomik fiyatlarla vatandaşlara satılıyor. 

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, sistemdeki açıkları fırsata çeviren bir şebekenin varlığına dikkat çekti. Randevuların hiç beklenmedik anlarda sisteme yüklendiğini belirten Bağlıkaya, şu ifadeleri kullandı:

'Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor. Sonrasında bu randevular 300, 500, hatta acil durumlarda bin euroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor. Bu duruma bir 'dur' denilmeli.

Mevcut uygulamalar nedeniyle vatandaşlarımız henüz vize başvurusuna dahi imkan bulamadan sistemin dışında kalıyorlar. Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevular da botlar aracılığıyla bloke ediliyor.'

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
