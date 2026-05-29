Schengen Vizesinde Karaborsa İfşası: "Gece Yarısı Botlarla Toplayıp Bin Euroya Satıyorlar"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2025 yılına ilişkin Schengen vize istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Schengen bölgesi ülkelerine yönelik vize başvuru sayısı 11 milyon 934 bin 106'ya ulaşırken, vize ret oranı yüzde 14,8 oldu.

2025 yılında Türkiye, 1 milyon 268 bin 376 başvuru ile Çin'in ardından dünyada en çok Schengen vizesi talep eden ikinci ülke konumunu korudu. Ancak ret oranı yüzde 14,6 seviyesinde seyrederken, asıl çarpıcı düşüş başvuru sayılarında yaşandı.

TÜRSAB’ın analizlerine göre, seyahat acentelerinin en yoğun tur programı düzenlediği ülkelerin başında gelen İtalya’ya vize başvurusu yapabilen Türk vatandaşı sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 32,3 gibi devasa bir oranda geriledi. Benzer şekilde Fransa’ya yapılan vize başvuruları da yüzde 6’ya yakın düşüş gösterdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2025'te Türkiye'den Schengen bölgesine yönelik vize randevularında yüzde 8 oranında artış kaydedildiğini ancak bu yükselişe rağmen seyahat acentelerinin yoğun tur programları düzenlediği İtalya ve Fransa gibi ülkelere yapılan vize başvuru sayılarında gerileme yaşandığını belirtti.