Türkiye’nin Üç Bölgesi Birden Sele Teslim Oldu: Araçlar Denize Sürüklendi!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Deliçay Deresi'nin debisi yükseldi. Taşkına neden olan sel suları, sahil kesiminde park halinde bulunan araçları sürükleyerek denize doğru taşıdı.

2 aracının mahsur kaldığını söyleyen Akif Algın, 'Bayram için Dörtyol'a geldik. Sabah saat 10-11 arası ansızın fırtına ve yağış başladı. Yan duvarımız yıkıldı ve 2 aracım vardı ama sele kapıldı. Ne yaptıysak araçlarımızı selden çıkaramadı. Her yer yıkıldı ve 15 aracımız sular altın kaldı. Araçlarımızın birkaçı denizden çıkarıldı. Bu afet çok kötü oldu' dedi.