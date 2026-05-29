Türkiye’nin Üç Bölgesi Birden Sele Teslim Oldu: Araçlar Denize Sürüklendi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.05.2026 - 15:16
Mayıs ayının son günlerinde Türkiye’nin pek çok kenti sağanak yağış ve sele teslim oldu. Hatay, Rize, Osmaniye’de kuvvetli yağış hayatı felç etti. Osmaniye’de şiddetli yağışın ardından toprak kayması meydana geldi, Hatay’da evler sular altında kaldı, Rize’de cadde ve sokaklar göle döndü.

Üç kent sele teslim oldu. Sel suları araçları denize sürükledi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Deliçay Deresi'nin debisi yükseldi. Taşkına neden olan sel suları, sahil kesiminde park halinde bulunan araçları sürükleyerek denize doğru taşıdı.

2 aracının mahsur kaldığını söyleyen Akif Algın, 'Bayram için Dörtyol'a geldik. Sabah saat 10-11 arası ansızın fırtına ve yağış başladı. Yan duvarımız yıkıldı ve 2 aracım vardı ama sele kapıldı. Ne yaptıysak araçlarımızı selden çıkaramadı. Her yer yıkıldı ve 15 aracımız sular altın kaldı. Araçlarımızın birkaçı denizden çıkarıldı. Bu afet çok kötü oldu' dedi.

Sağanak yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok noktada toprak kayması meydana geldi. Bazı yollar ulaşıma kapanırken, park halindeki bir tırın dorsesi de kayan toprağın etkisiyle hasar gördü.

Rize’de sabah saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Gülbahar Mahallesi'ndeki menfezler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Caddede seyreden sürücüler de zor anlar yaşadı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
