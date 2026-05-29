Tatilcilerin Dönüş Yolculuğu Başladı: Kilometrelerce Uzayan Araç Kuyruğu Oluştu

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.05.2026 - 16:22
9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar yollara düşmüştü. Bayramın 3'üncü, tatilin ise 7'nci gününde dönüşe geçen sürücüler, D-100 kara yolu Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu’nda trafiğe neden oldu. Artan araç sayısı nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, bölgede kilometrelerce uzayan araç kuyrukları kameralara yansıdı.

Bayram tatili için yollara düşen vatandaşların gidiş yolunda oluşturduğu trafik dikkat çekmişti.

Pazar günü sona erecek olan 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş için yollara düştü. Bayramın 3'üncü, tatilin ise 7'nci gününde dönüşe geçen sürücüler, yollarda ciddi bir yoğunluk oluşturmaya başladı. Özellikle Karadeniz illerini İstanbul ve Ankara gibi metropollere bağlayan en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolu Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda dönüş trafiği erken başladı. İki şerit halinde akan yolda, artan araç sayısı nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Bölgede kilometrelerce uzayan araç kuyrukları kameralara yansırken, polis ve jandarma trafik ekipleri güzergâh üzerinde güvenlik önlemlerini artırarak akışı sağlamaya çalışıyor. Dönüş yoğunluğunun, tatilin son günü olan pazar gününe kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

Yollardan görüntüler

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
