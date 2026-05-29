Evin Her Yerinden 3 Metre Yılan Fışkırıyor! “Uyuyamıyoruz” Diyerek Yardım İstediler

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.05.2026 - 15:37
Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan bir aile, evlerinde sık sık görülen yılanlar nedeniyle büyük korku yaşıyor. Tuvalet giderinden, evin çatlaklarından sık sık yılanların çıktığını söyleyen aile, uzunluklarının 3 metreyi bulduğunu ifade etti. Aile, 'Geceleri uyuyamıyoruz' diyerek yetkililerden yardım istedi.

Muş'ta bir evin her yerinden adeta yılanlar fışkırıyor.

Hasköy ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde yaşayan aile, evlerinde sık sık görülen yılanlar nedeniyle büyük tedirginlik yaşıyor.

Ailenin iddiasına göre yılanlar zaman zaman tuvalet giderinden, zaman zaman ise kapının açık kalması durumunda doğrudan evin içine giriyor. Uzun süredir yılanlarla mücadele ettiklerini belirten ev sakinleri, bazı günler evin içerisinden iki yılan çıkardıklarını söyledi. Özellikle çocukların bulunduğu evde tedirginlik yaşadıklarını ifade eden aile, geceleri rahat uyuyamadıklarını dile getirdi.

Yılanların uzunluğu yaklaşık 3 metre.

Evin temel kısmındaki boşluklar ve çatlaklarda çok sayıda yılan görüldüğünü belirten aile, bazı yılanların yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğunu ifade etti. 

Mahalle sakinleri de bölgede son dönemde yılan sayısında artış yaşandığını belirterek, yetkililerden inceleme yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
