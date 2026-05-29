Kanye West'in İstanbul Konseri Öncesi Kulis İstekleri Ortaya Çıktı: Yok Artık Dedirten Detaylar!

İddialara göre West, kulis odasının tamamen beyaz hazırlanmasını istedi. Duvarlardan kanepelere, perdelerden dekoratif çiçeklere kadar her detayın beyaz olması talep edildi. Bununla da yetinmeyen sanatçının, kulise serilecek halının üzerindeki kırışıklıkların ve pürüzlerin ütülenmesini istediği öne sürüldü.

West'in istek listesinde ayrıca profesyonel bir berber koltuğu, geniş bir ekip alanı ve özel kullanım için hazırlanacak konforlu dinlenme bölümleri de yer aldı. Dünyaca ünlü yıldızın detaylara verdiği önem sosyal medyada dikkat çekti.

Kulis listesindeki en dikkat çekici detaylardan biri ise yiyecek ve içecek tarafında ortaya çıktı. Kanye West'in yıllardır turnelerinde kullandığı slushie makinesini İstanbul'da da istediği iddia edildi. Makinede ise Hennessy-Cola ve Grey Goose-limonata karışımlarının hazır bulundurulması talep edildi.

Bunun yanında Carmex dudak kremi, Nivea losyon, L'Occitane sabun ve Neutrogena bakım ürünlerinin de kuliste hazır bulunmasının istendiği konuşuluyor. Hijyen için duş terliği talep eden West'in sahne kullanımında ise yalnızca Versace marka havlu tercih ettiği öne sürüldü.

Tüm bu detaylar sosyal medyada hızla yayılırken, gözler şimdi 30 Mayıs'ta gerçekleşecek dev konsere çevrilmiş durumda. İstanbul'un uzun yıllardır gördüğü en büyük uluslararası müzik organizasyonlarından biri olmaya aday gösterilen etkinliğin, hem sahne şovu hem de Kanye West'in sürprizleriyle günlerce konuşulması bekleniyor.