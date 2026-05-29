article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kanye West'in İstanbul Konseri Öncesi Kulis İstekleri Ortaya Çıktı: Yok Artık Dedirten Detaylar!

Kanye West'in İstanbul Konseri Öncesi Kulis İstekleri Ortaya Çıktı: Yok Artık Dedirten Detaylar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.05.2026 - 10:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

30 Mayıs'ta İstanbul'da kariyerinin en büyük konserlerinden birini vermeye hazırlanan Kanye West'in kulis talepleri gündem oldu. Beyaz duvarlardan Versace havlulara kadar uzanan liste sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müzik dünyasının en tartışmalı ama bir o kadar da etkili isimlerinden biri olan Kanye West, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, yaptığı açıklamalar, sıra dışı projeleri ve sansasyonel çıkışlarıyla da gündemden düşmüyor.

Müzik dünyasının en tartışmalı ama bir o kadar da etkili isimlerinden biri olan Kanye West, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, yaptığı açıklamalar, sıra dışı projeleri ve sansasyonel çıkışlarıyla da gündemden düşmüyor.

Hip hop tarihine damga vuran sanatçı; Graduation, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Yeezus ve Donda gibi albümlerle milyonlarca dinleyiciye ulaşırken, moda dünyasında da kendi ekolünü yaratmayı başardı.

Dünyanın dört bir yanında kapalı gişe konserlere imza atan West'in İstanbul konseri duyurulduğu andan itibaren büyük ses getirmişti. 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahne alacak olan ünlü rapçinin kariyerindeki en kalabalık konserlerden birine çıkması bekleniyor. İddialara göre etkinlik için 100 binden fazla bilet satıldı ve organizasyon için yaklaşık 150 milyon TL'lik dev bir prodüksiyon bütçesi ayrıldı.

Ancak konser öncesinde konuşulan tek şey sahne şovu olmadı. Kanye West'in kulis için talep ettiği detaylar da sosyal medyada gündem yarattı.

Ancak konser öncesinde konuşulan tek şey sahne şovu olmadı. Kanye West'in kulis için talep ettiği detaylar da sosyal medyada gündem yarattı.

İddialara göre West, kulis odasının tamamen beyaz hazırlanmasını istedi. Duvarlardan kanepelere, perdelerden dekoratif çiçeklere kadar her detayın beyaz olması talep edildi. Bununla da yetinmeyen sanatçının, kulise serilecek halının üzerindeki kırışıklıkların ve pürüzlerin ütülenmesini istediği öne sürüldü.

West'in istek listesinde ayrıca profesyonel bir berber koltuğu, geniş bir ekip alanı ve özel kullanım için hazırlanacak konforlu dinlenme bölümleri de yer aldı. Dünyaca ünlü yıldızın detaylara verdiği önem sosyal medyada dikkat çekti.

Kulis listesindeki en dikkat çekici detaylardan biri ise yiyecek ve içecek tarafında ortaya çıktı. Kanye West'in yıllardır turnelerinde kullandığı slushie makinesini İstanbul'da da istediği iddia edildi. Makinede ise Hennessy-Cola ve Grey Goose-limonata karışımlarının hazır bulundurulması talep edildi.

Bunun yanında Carmex dudak kremi, Nivea losyon, L'Occitane sabun ve Neutrogena bakım ürünlerinin de kuliste hazır bulunmasının istendiği konuşuluyor. Hijyen için duş terliği talep eden West'in sahne kullanımında ise yalnızca Versace marka havlu tercih ettiği öne sürüldü.

Tüm bu detaylar sosyal medyada hızla yayılırken, gözler şimdi 30 Mayıs'ta gerçekleşecek dev konsere çevrilmiş durumda. İstanbul'un uzun yıllardır gördüğü en büyük uluslararası müzik organizasyonlarından biri olmaya aday gösterilen etkinliğin, hem sahne şovu hem de Kanye West'in sürprizleriyle günlerce konuşulması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın